Juan Eduardo Bernal Echemendía: «Martí no es un misterio»

Juanelo es el presidente de la Sociedad Cultural José Martí de Sancti Spíritus y un promotor cultural de las más auténticas tradiciones yayaberas. (Foto: Ana Margarita González)

No es la primera vez que su nombre se exalta durante la Conferencia Internacional por el Equilibrio del Mundo. En esta, su VI edición, desarrollada como es tradicional en La Habana, se levantó la voz de un espirituano raigal; de un cubano cultivado por muchas virtudes para hablar, para traer a José Martí a nuestros días.

Juan Eduardo Bernal Echemendía (Juanelo) llevó al evento la prolongación o la profundización de un tema siempre presente en sus investigaciones: el estatuto del sujeto popular que fue José Martí, aunque el título exacto de su conferencia es “José Martí y el estatuto del sujeto popular”.

Con su modestia de estudioso vitalicio, de haber crecido “tan cerca del Apóstol”, se acerca al hombre de pueblo, “al más grande ser humano que conozco”, confiesa.

Evaluada por Juanelo, la respuesta del auditorio de la Comisión 3, fue muy favorable y generosa. “La propuesta sostiene la madurez ideológica de Martí, desde su crecimiento humanista, en la interpretación de pueblo, en la medida que confrontaba el valor identitario y de resistencia de las culturas populares de todas las regiones del mundo.

“La necesidad que advertía Martí de los cambios políticos en la Cuba colonial derivaban, incuestionablemente, de la profunda comprensión del estatuto popular, protagonista de las mayorías y agente reclamante de esas transformaciones”.

Y sintetiza: “El contraste de la necesidades del pueblo ante la exclusión muchas veces brutal del régimen colonial, y la comprensión de las exigencias de los hombres para convertir el curso de la historia, provocó (en Martí) una prematura transformación de su carácter y el establecimiento de un discurso y actitud de sincero compromiso con su época”.

Juanelo confiesa haber asistido a todas las ediciones de la Conferencia. (Foto: Cortesía del entrevistado)

MARTÍ CONSTITUYE UNA MOTIVACIÓN

“Desde muy temprano me sentí comprometido con él”, afirmó quien es presidente de la Sociedad Cultural José Martí en Sancti Spíritus, tiene 25 libros publicados y más de medio centenar en coautoría.

“Y no puedes abandonarlo, porque él nunca te abandona. Eso de que es un misterio, no; Martí es un compañero. A veces, en complejas situaciones recuerdas algo que dijo, es como una esperanza que encuentras en cualquier momento y te facilita entender que la vida tiene una utilidad: precisamente la virtud”.

Del estudio de multitud de textos del Apóstol, Juanelo llega a la conclusión de que trata conceptualmente el tema de las fiestas como una comprensión de causas socio-biológicas, donde esta asume una alta consideración por los valores de humanización e intercambio, y cita a Martí: “Los pueblos, lo mismo que los niños, necesitan de tiempo en tiempo algo así como correr mucho, reírse mucho y dar gritos y saltos”.

Martí dijo: “Las fiestas nacionales son necesarias y útiles. Los pueblos tienen la necesidad de armar algo grande, de poner en un objeto sensible su fuerza de creencia y amor… Extinguido el culto a lo místico, álcese, anímese, protéjase el culto a la dignidad y los deberes. Exáltese al pueblo: su exaltación es una prueba de grandeza”.

Afirmó en su presentación durante la VI Conferencia, que Martí daba “un valor extraordinario a la comunicación interpersonal, que tiene su expresión en ese infinito sin límites de que hablara André Bretón, y que puede hallar zona de perfecta aplicación en la fiesta, sin llegar a ser tal cuando la superficialidad de una época deforma la actitud primaria de los interlocutores”.

Aseguró que tanto El Presidio Político en Cuba, como La República Española ante la Revolución Cubana son textos denunciantes y programáticos, resultados de esa filiación de Martí con los amplios sectores populares.

Cita el contoneo del Maestro en los colores: “La iglesia estaba engalanada, colgaban del techo numerosas cintas con los colores nacionales; el Sol, contento se reflejaban en los blancos vestidos de los indios, y más que los colores de las cintas, eran allí los colores del entusiasmo y la alegría”

TRASCENDENCIA DE MARTÍ EN SANCTI SPÍRITUS

Con su exquisitez de poeta, escritor, maestro; de martiano ardiente y convencido, nuestro Juanelo recuerda: “También enseñé historia; luego hacía falta que diera español, y como la literatura y el español son asignaturas que por su afinidad me comprometían, pues lo hice y porque no se puede dar una clase de literatura si no hay indagación histórica; no es posible entender ni el suceso, ni a los hombres ni lo que sucede en una obra literaria”.

El presidente de la Sociedad Cultural José Martí, recurre a la acción para recordar la trascendencia de estudiar al Apóstol y cuánto se hace en Sancti Spíritus: primero fueron los Centros de Estudios Martianos, el movimiento juvenil ayudó mucho, sobre todo cuando había un sentido espontáneo de participación, hubo personas motivadas y comprometidas con su estudio.

“Luego aparece la Sociedad Cultural José Martí y el coloquio Voces de la República. Ese propio año de 1998 probamos fuerza, y le dije a la gente: hagamos un evento breve, para escalar otros empeños. Abrimos lo que se llamó: El año 98, para tratar el centenario del fin de la guerra con España. Logramos una respuesta tan positiva de amigos de Cuba y de la provincia, y dijimos, tenemos para más.

“Les propuse a mis colegas abrir un evento de la República para debatir de manera sistemática, y surgió Voces de la República, en mayo de 1999; este año será la XXVII edición consecutiva. Estamos insatisfecho, creo que las personas, mientras más trabajan, se sienten más insatisfechos, porque creen que tiene que ser necesariamente perfectible o es posible una mayor repercusión.

“Las experiencias de otros lugares de Cuba y del mundo me han servido para ganar conocimiento, sobre todo de las personas y su cultura, pero nada es superable a vivir en un lugar como el nuestro, que a pesar de que le faltan tantas cosas, ­creo que puedan recuperarse, porque nada pesa tanto como la tradición. El peso de la tradición espirituana permitirá la recuperación”.

“Martí es el más hermoso pretexto para congregar», ha señalado Juanelo durante su ponencia en el evento. (Foto: Cortesía del entrevistado)

CONFERENCIAS POR EL EQUILIBRIO DEL MUNDO

“He asistido a todas. Es un espacio que crece afortunadamente — cada dos años en La Habana—­; el primero fue escandaloso, por las personalidades, la proyección, la presencia de Fidel, el sentido de la unidad, la unidad de pueblo.

“Martí es el más hermoso pretexto para congregar. Creo que una de las mejores cosas que le sucede al mundo es precisamente este evento, solo que hay muchas razones que bloquean la extensión de su conocimiento mundial”.

¿Estás satisfecho con lo logrado en la vida o con la vida?

“Estoy satisfecho por lo que me falta por lograr. Sería una posición muy cómoda decir, lo logré todo. Mi mayor estímulo no es lo que he conseguido, sino lo que estoy dispuesto a conseguir”.