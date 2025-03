La Seguridad del Estado junto al pueblo en defensa de la Revolución

El jefe de la Seguridad del Estado en Sancti Spíritus (izquierda) y un joven oficial dialogan sobre la celebración del aniversario 66 de la fundación de ese órgano del Ministerio del Interior. (Foto: Luis Herrera/Escambray)

¿Qué significa el Departamento de Seguridad del Estado el Ministerio del Interior y para garantizar la tranquilidad ciudadana? El teniente coronel Yosvany Denis Batista, jefe de ese mando en la provincia de Sancti Spíritus, despeja la incógnita.

“Ante todo, el órgano tiene como objeto social garantizar la tranquilidad ciudadana y el orden interior y creo que en estos 66 años se ha cumplido ese objetivo en función de garantizar primeramente la integridad física de los principales líderes de la Revolución cubana.

“Lo otro, el enfrentamiento, la prevención, el descubrimiento y el corte oportuno de todas las campañas enemigas a lo largo de estos más de 60 años de la Revolución. Nuestro enemigo, que va a ser siempre nuestro enemigo histórico, ha tratado de desarrollar sobre nuestro país, en función de la actividad subversiva, el financiamiento a las organizaciones radicadas en el exterior, siempre con el fin de derrocar el proceso revolucionario.

“Este órgano tiene un propósito fundamental también, que es la prevención. Prevenir todo este tipo de conductas, tanto de la actividad enemiga contrarrevolucionaria, un fenómeno asociado a la corrupción, Creo que nuestro principal objetivo es prevenir estos tipos de conductas.

“El trabajo con el pueblo ha sido un baluarte fundamental. Nosotros no hemos tenido nuestros principales logros sin el apoyo del pueblo trabajador, del pueblo revolucionario.

“También aprovechar este momento para reconocer a todos estos héroes anónimos que tenemos, los que están hoy presentes y los que nos antecedieron, para ellos nuestro mayor reconocimiento en este aniversario 66 de la Seguridad del Estado”.

¿Qué papel asumen los órganos de la Seguridad del Estado en la lucha contra las drogas?

Esa es una lucha priorizada por el Ministerio del Interior. Se han venido realizando diferentes eventos, fundamentalmente en el sector educacional, en función de prevenir todos estos fenómenos. Exhortamos a la población a acercarse a nuestro órgano para aclarar cualquier duda relacionada con las drogas, creo que es importante aclararlas y combatirlas en cualquier ámbito. Aunque el Minint cuenta con una estructura específica que atiende directamente el enfrentamiento a todo lo que tiene que ver con las drogas, toda la institución le presta una atención priorizada a este fenómeno, bajo el principio de que, a la droga, tolerancia cero en Cuba”.

Escambray dialogó también con el primer teniente Lázaro Cabrera Romero, oficial de la contrainteligencia del Minint en el municipio de Taguasco, quien se refirió a su experiencia en esta labor.

El hecho de ser joven no me impide realizar la labor que hacemos, no solo yo, sino también otros jóvenes que integran las filas del Ministerio del Interior.

“Es un reto, no solo en lo personal, sino también en la vida social y familiar, porque son tareas que día a día te van poniendo obstáculos y son metas que uno va cumpliendo.

“Ser joven no me ha impedido cumplir ninguna misión, sino saber superar cada obstáculo, organizarme y poder concretar todas las tareas y misiones que tiene el Ministerio del Interior, en este caso el órgano de la Seguridad del Estado, que tiene como principal misión salvaguardar las conquistas de la Revolución, impedir que el enemigo pueda realizar sus actividades. Hoy, en los momentos que estamos viviendo, se hace cada día más fuerte la agresividad norteamericana, del imperialismo y sus aliados, en reprimir al pueblo cubano, hostigarlo. Nosotros los jóvenes tenemos que inculcarles a las demás generaciones su enfrentamiento y hacerlo con ética, con profesionalidad, y seguir superándonos”.

¿Qué ha resultado más difícil en lo personal?

“Lo más difícil que he tenido en mi carrera profesional es el sacrificio del día a día, porque los jóvenes como yo, que estamos comprometidos con la Revolución, no tenemos descanso. El descanso para nosotros, como decía el Comandante en Jefe, es el cambio de labor, el cambio de tarea.

“Para mí lo más difícil es cuando tenemos una persona equivocada o tenemos un ciudadano que no entiende las razones, las causas, lo más difícil es conllevarlo y el estímulo de nosotros es transformar los problemas, transformar las conductas, evitar que se den hechos de contingencia, que se den hechos que puedan afectar la tranquilidad ciudadana de nuestro pueblo.

“Lo fundamental de nosotros, como órgano de la Seguridad del Estado, es el trabajo preventivo, es proteger a la Revolución siempre y cuando no se ponga en peligro la vida de algún dirigente principal, tanto de los líderes históricos como los actuales, porque nosotros los jóvenes somos la continuidad”.