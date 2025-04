Magia salvadora para los senos (+fotos)

La Doctora Tatiana Hernández y el mastólogo Rainer González mientras realizaban una cirugía oncoplástica. (Fotos: Cortesía del servicio de Cirugía Plástica y Caumatología del Hospital Provincial)

Cáncer de mama. Nadie se encuentra preparado para recibir semejante diagnóstico. Mucho menos cuando solo se han cumplido los 26 años. A ella se le paralizaron las piernas: “Sentí miedo, mucho miedo. Esta enfermedad llegó sin previo aviso. Para mí fue duro, durísimo. Sentí una angustia sin comparación, pero a veces a una le toca ponerse el traje e ir a la lucha. Dios siempre conmigo. Y los médicos, con su profesionalidad y aliento, a quienes les estaré eternamente agradecida. También tuve la fortaleza de tener un hijo, no existe amor más grande, ellos logran hacerte realmente fuerte y luchas para verlos crecer”.

El conmovedor testimonio de Yusisleidys García, una paciente de Santo Domingo, en Villa Clara, llegó a Escambray vía WhatsApp con una notable dosis de realismo dramático que incluyó, además, los duros momentos de su cirugía en el 2019, la recuperación y la angustia de perder un seno con las consiguientes implicaciones ligadas a su feminismo, estética y sexualidad.

“Por el carcinoma ductal infiltrante tuve que someterme a un proceso de quimioterapia muy fuerte. En esa situación, a veces dejas de verte al espejo porque pierdes el pelo, las uñas, te quedas sin fuerzas, son días devastadores. Pero tienes que respirar profundo y recargar. Recibí mucho apoyo de la familia y las amistades, que estuvieron siempre al pie del cañón”.

Cuando supo que en Sancti Spíritus existía la posibilidad de una reconstrucción de su mama con la llamada cirugía oncoplástica no lo pensó dos veces: “Tuve la dicha de formar parte de este proyecto con médicos tan especiales. Hoy sigo siendo una mujer, sin seno, pero con implante. En las relaciones de pareja no creo que puedan dejarte de querer por esa razón. Quienes se encuentren en esta situación que no sientan el más mínimo complejo. Incluso así, somos bellas. Ahora estoy bien y más que eso, viva. No tengan temores, Dios da las más duras batallas a sus mejores guerreras”.

POR LOS CAMINOS DE LA ESTÉTICA

El proyecto “Cirugía oncoplástica como alternativa de tratamiento en pacientes con cáncer”, que recientemente mereció los premios Academia de Ciencias e Innovación Tecnológica otorgados por la Delegación Provincial del Citma, inició aquí en el 2018, se extendió por cinco años y, aunque ya concluyó, su generalización continúa.

Esta idea introdujo en Sancti Spíritus un resultado que solo se concretaba en instalaciones sanitarias de la capital del país y que, actualmente, en la región central de Cuba únicamente se realiza en el Hospital General Provincial Camilo Cienfuegos: la reconstrucción mamaria inmediata en las mujeres con cáncer en ese órgano.



La Doctora Tatiana Hernández, especialista de segundo grado en Cirugía Plástica y Caumatología, ha compartido el resultado de este proyecto en escenarios científicos nacionales. (Fotos: Vicente Brito y cortesía de la entrevistada)

“Este es un tema novedoso que se empezó a investigar en el mundo a fines del siglo pasado, luego se incursionó en la Habana, pero no se hacía en el resto del país. Las mujeres, cuando se someten a una intervención quirúrgica por cáncer de mama, sufren mutilaciones y eso afecta muchísimo su calidad de vida. La reconstrucción mamaria en el mismo tiempo quirúrgico en que a las pacientes se les extirpa el tumor resulta muy beneficiosa para ellas”, detalla la Doctora Tatiana Hernández González, especialista de segundo grado en Cirugía Plástica y Caumatología, quien lleva las riendas de este proyecto.

¿Y esta opción quirúrgica resulta válida para los distintos tipos de carcinoma que dañan las mamas?

“Sí, existen opciones para las mujeres con mastectomía, se les hace una cirugía ahorradora de piel y entonces se puede colocar un implante, si lo tenemos en ese momento. En caso de las cirugías conservadoras, donde se les quita el cuadrante o el tumor nada más, también se les realiza la reconstrucción. Incluso, en el mismo tiempo quirúrgico podemos hacer la simetrización de la otra mama para buscar armonía, cuando los dos senos quedan distintos.

“Es decir que, en una sola intervención, con los mismos recursos que se hace la cirugía del cáncer de mama, realizamos toda la reconstrucción estética. Hasta algunas pacientes que ya vienen con una deformidad previa por embarazos, el envejecimiento o la obesidad terminan con mamas estéticamente más hermosas. Este proyecto ha aportado muchísimo a la calidad de vida de las mujeres”.

¿Entonces la cirugía oncoplástica se le puede practicar a todas las pacientes con esta enfermedad o existe alguna contraindicación?

“En el mundo esto ha ido evolucionando y cada día se les ofrecen más posibilidades de reconstrucción a pacientes que antes no se les hacía, por ejemplo, por un tumor avanzado. Tambiénse consideraba quetener varios nódulos en distintos cuadrantes era una contraindicación, pero ya —si la mujer tiene suficiente tejido mamario para reconstruir—, no lo es. Existen otras especificidades, cada caso es diferente, necesita una técnica distinta y una valoración multidisciplinaria, pero a la mayoría de estas pacientes se les puede hacer la reconstrucción”.

¿Y las carencias actuales de la existencia de implantes no ha limitado al Proyecto?

“Los implantes se importan. Ahora no tenemos, pero deben volver a entrar, específicamente para las pacientes con cáncer de mama. Pero la mayoría no los necesita. De las más de 135 mujeres solo a diez se les han colocado prótesis. Para resolver, en parte, esta carencia se permite traerlos del exterior, siempre y cuando sea un implante certificado, con la calidad necesaria y de las marcas registradas”.

¿A las pacientes no les preocupa que estas reconstrucciones incidan en la reproducción de sus tumores o en los tratamientos con quimio y radioterapia que esta enfermedad exige?

“Eso siempre les preocupa porque lo que quieren es salir de la enfermedad. Ahí les explicamos que la intervención que vamos a hacer no afecta el resultado oncológico, no tiene nada que ver. Si tu tumor va a recidivar, va a recidivar, independientemente de lo que vamos a hacer nosotros.

“Ellas entienden perfectamente cuando les explicamos porque el peso estético que tienen las mamas en la mujer es muy importante. E incluso, atravesando por esa situación tan difícil, agradecen mucho la reconstrucción. Para ellas es una victoria.

“Una mujer que se incorpora en menor tiempo a la sociedad, a su trabajo, a atender a la familia, a su relación de pareja; que no está mutilada y se siente bien, hermosa, sin nada que ocultar, por supuesto que se incorpora de una mejor forma a la vida.

“Y para nada obstaculiza el tratamiento de la enfermedad. De hecho, se presentan pocas complicaciones y todas se han incorporado en tiempo a sus tratamientos oncológicos. Lograr este resultado estético no interfiere en el resultado oncológico, que por supuesto es la prioridad”.



El antes y el después de una paciente sometida a una cirugía radical a la cual se le colocó un implante.

UNA MUJER ENAMORADA DE SÍ MISMA

El proyecto, que ya ha beneficiado con asistencia médica a más de 135 mujeres con cáncer de mama —el más frecuente en el sexo femenino y entre las primeras causas de su muerte en el mundo y en Sancti Spíritus—, también incluye un notable aporte docente a partir de la creación de las herramientas pedagógicas para transmitir estos saberes a los residentes de la especialidad.

“Los buenos resultados obtenidos en el área asistencial van aparejados a la formación de los recursos humanos, que constituye un reto porque es una intervención multidisciplinaria y tenemos que crear métodos para impartir estos temas. Del proyecto ya han surgido tesis de terminación de la especialidad y de grado científico. Investigaciones de corte médico y pedagógico. Ha formado parte de algunos libros y varios artículos científicos; y se ha presentado a importantes eventos”, comenta la Doctora Tatiana.

Por otra parte, en el universo de la cirugía oncoplástica aquí se han incluido también —en menor medida—, reconstrucciones complejas de otros tumores periféricos, cuya solución antes obligaba a su remisión a instituciones especializadas fuera de la provincia, como por ejemplo algunos carcinomas de piel y mastectomías sanitarias, las cuales se practican en caso de tumores muy avanzados que comprometen una amplia zona de difícil cierre.

“Entre los autores de esta investigación están el Doctor Miguel Ángel Amaró Garrido, que es imagenólogo y la alumna ayudante Ana Lucía Martínez; pero también ha tenido protagonismo el mastólogo Rainer González porque este es un proyecto multidisciplinario, donde participan varias especialidades. No solo es la reconstrucción, estos pacientes después tienen que recibir terapia adyuvante, llevan un seguimiento y acompañamiento sicológico. El resultado obtenido es de un equipo, con la buena praxis de varios profesionales”.

La edad promedio de las pacientes incluidas en este proyecto sumó apenas 45 años y los problemas estéticos presentes en muchas de ellas, que podían llegar a causarles afectaciones emocionales severas, ha llevado a considerar a la cirugía oncoplástica como uno de los desarrollos más interesantes y desafiantes de los últimos 20 años en la Medicina.

Este proyecto permite a las mujeres con este padecimiento incorporarse en menor tiempo a la vida social y familiar.

Bien lo sabe Yoersys Moya Cuevas, una enfermera que vive en el reparto espirituano de Olivos Dos: “En febrero de 2023 fui al cirujano porque noté un bultico en mi seno izquierdo. Yo estaba súper preocupada por perder esa mama, eso es bien difícil para cualquier mujer. Me siento aún joven, me gusta presumir, sentirme bonita, deseada y los senos, desde el punto de vista sicológico y de la autoestima, son importantes. Me hice los exámenes y una primera cirugía ambulatoria donde todo transcurrió normal”.

Pero el peor momento llegó después, cuando la biopsia confirmó el diagnóstico de un carcinoma ductal invasivo: “Se me unió el cielo con la tierra, pensé lo peor. Solo me reconfortaba pensar que había sido rápido. Es importante atenderse a tiempo. Conté con el apoyo incondicional de mi esposo, de mi familia, de los médicos y enfermeros. Gracias a Dios y a ellos ya me siento bien recuperada.

“Ahora puedo decir que me siento tranquila, contenta, sicológica y físicamente bien, como una mujer enamorada de mí misma porque con todas mis cicatrices, mis arreglos, siento que he salido a flote de esta enfermedad que ha cobrado muchas vidas. No todo el mundo tiene esta posibilidad”.