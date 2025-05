“Pepe” Mujica: “Me estoy muriendo…Soy consciente de que estoy en la despedida”

Mujica ha solicitado privacidad en esta etapa final, diciendo: «Lo que pido es que me dejen tranquilo. Que no me pidan más entrevistas ni nada más. Ya terminó mi ciclo. Sinceramente, me estoy muriendo. El guerrero tiene derecho a su descanso»

Mujica ha decidido no someterse a tratamientos invasivos debido a su edad y condiciones de salud preexistentes. (Foto: Internet)

A pocos días de cumplir 90 años, José «Pepe» Mujica ha compartido públicamente que sufre de un cáncer de esófago que se ha extendido al hígado. En una entrevista reciente, expresó: «Estoy enfermo. Me estoy muriendo. ¿Qué querés? Estoy a días de los 90. Voy tirando. Soy consciente de que estoy en la despedida».

Mujica, conocido por su estilo de vida austero y su compromiso con la justicia social, ha decidido no someterse a tratamientos invasivos debido a su edad y condiciones de salud preexistentes. Prefiere pasar sus días en su chacra en Montevideo, acompañado de su esposa, Lucía Topolansky.

José Mujica: «El guerrero tiene derecho a su descanso»

El exmandatario ha optado por no continuar con tratamientos médicos, afirmando: «El cáncer en el esófago me está colonizando el hígado. No lo paro con nada… No me cabe ni un tratamiento bioquímico ni la cirugía porque mi cuerpo no lo aguanta».

Mujica ha solicitado privacidad en esta etapa final, diciendo: «Lo que pido es que me dejen tranquilo. Que no me pidan más entrevistas ni nada más. Ya terminó mi ciclo. Sinceramente, me estoy muriendo. El guerrero tiene derecho a su descanso».

Prefiere pasar sus días en su chacra en Montevideo, acompañado de su esposa, Lucía Topolansky.

José «Pepe» Mujica y un legado de humildad y compromiso

Durante su presidencia (2010-2015), Mujica implementó políticas progresistas y fue reconocido por su estilo de vida sencillo, donando gran parte de su salario y viviendo en una modesta chacra. Su enfoque en la equidad y la justicia social lo convirtió en una figura respetada a nivel mundial.

A pesar de su retiro de la política activa, Mujica ha continuado siendo una voz influyente en temas sociales y políticos, manteniendo su compromiso con los valores que siempre defendió.

Pepe Mujica: preparativos finales y deseos personales

El expresidente ha expresado su deseo de ser enterrado en el jardín de su casa, junto a su perra Manuela, bajo un árbol que él mismo plantó. Esta decisión refleja su conexión con la tierra y su estilo de vida modesto.

Mujica ha reiterado su deseo de pasar sus últimos días en paz, alejado de la atención pública, y ha agradecido a sus compatriotas por el apoyo recibido a lo largo de su vida.