Sin traumas físicos bebé que fue arrojada de un cuarto piso en Sancti Spíritus (+video)

La niña de 11 meses que fue arrojada desde un cuarto piso el pasado fin de semana no presenta lesiones de ningún tipo

A la niña se le realizaron varios estudios y este 4 de marzo está a la espera de su alta hospitalaria. (Foto: Oscar Alfonso/Archivo Escambray).

La bebé jatiboniquense de 11 meses que, según trascendió en redes sociales, fue arrojada desde la altura de un cuarto piso el pasado fin de semana no presenta lesiones de ningún tipo, concluyeron los especialistas del Hospital Pediátrico Provincial de Sancti Spíritus.

De acuerdo con Frank Felipe Martín, jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos del referido centro asistencial, a la niña se le realizaron varios estudios y hoy está a la espera de su alta hospitalaria.

“Recibimos la información a través del Sistema Integrado de Urgencias Médicas (SIUM) el viernes, en el momento en que se activó la alarma para salir al rescate de una niña de 11 meses que había caído de un cuarto piso. Inmediatamente se movilizó la ambulancia y se incorporó a la tripulación una doctora especialista en cuidados intensivos pediátricos para asistir en el rescate”, expresó el doctor.

Al llegar al lugar, explicó Felipe Martín, el equipo se encontró con una bebé que, pese a haber caído desde una altura considerable, presentaba estabilidad clínica, sin signos evidentes de sangrado ni fracturas aparentes: “En ese momento se evidenció que, aunque la caída era de una altura importante, la niña no presentaba estigmas de fractura ni hemorragias, lo que nos motivó a trasladarla de inmediato a la Unidad de Cuidados Intensivos”, relató.

Una vez en el hospital, la pequeña fue sometida a un riguroso protocolo de evaluación que incluyó estudios radiológicos completos, ultrasonido y tomografía axial computarizada. Todos los exámenes resultaron negativos, salvo un pequeño rasguño que no representaba amenaza para su integridad.

Durante el proceso, el equipo médico mantuvo comunicación constante y se activó en el hospital la llamada Comisión del Crítico, en la que participan imagenólogos, cirujanos, neurocirujanos e intensivistas, todos trabajando coordinadamente para garantizar la mejor atención posible.

“Se decidió dejar a la niña en observación en la Unidad de Cuidados Intensivos durante todo el día y a la jornada siguiente, tras repetir ultrasonido y demás estudios complementarios, pudimos confirmar que la pequeña estaba sana”, afirmó el doctor Martín, quien subrayó, además, que “es prácticamente un milagro que un lactante de 11 meses, tras caer desde un cuarto piso, no sufra daño alguno”.

Resaltó la inusual resistencia de los menores ante traumas de alta magnitud: “Siempre se dice que un niño no es un adulto pequeño y, a pesar de que estos pueden soportar ciertos traumas, el hecho de que este bebé no haya sufrido lesiones graves tras una caída tan impactante es algo que realmente no habíamos visto nunca en nuestra experiencia”, concluyó.