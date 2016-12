Adriana Fernández Fernández representará a Sancti Spíritus en el Evento de monitores a nivel nacional

“Es un orgullo inmenso, soy su maestra desde primer grado, fui quien la enseñó a leer y escribir, al verla creo que puede ser ganadora a nivel nacional”, así enuncia con sus tímidas palabras ante la grabadora Hilda Catalá Gómez, maestra de Adriana Fernández Fernández.

¿Quién es Adriana? Ella se define a sí misma como una pionera responsable a la que le gusta participar en las actividades, no solo porque es jefa de emulación en la escuela primaria Arcelio Suárez Bernal.

En su aula de sexto grado ya cuenta con un aval de resultados escolares, en especial en Lengua Española con la participación en concursos de conocimientos. Por si fuera poco, no cejó en el empeño de preparar una clase con la ayuda de su maestra e impartirla delante de otros niños y docentes, y llegar hasta el evento de monitores a nivel nacional.

“Decidí que no me podía poner nerviosa, que tenía que prepararme siempre. La Lengua Española es una de mis preferidas, porque permite aprender, sobre todo para comunicarme de forma oral o escrita. Me han ayudado también la metodóloga de Español y Mileidy”.

En su descripción de la clase reconoce que desde el inicio se dedicó a Fidel, a partir de la Unidad No. 3: Formas no personales del verbo y la anécdota sobre la frase “Ahora sí ganamos la guerra”, en el reencuentro de Cinco Palmas, Adriana vincula el idioma con la Historia patria. “Yo quiero ser maestra, pienso estudiar mucho para serlo, me gusta transmitir enseñanzas”.

El encuentro nacional de monitores se realizaría a finales de noviembre, cuando se conoció la noticia de la partida física del Comandante en Jefe. “Me había preparado mucho para la clase, pero no sé, la noticia me impresionó”, comenta.

¿Qué crees que pasará en el evento nacional?

Me encantaría ganar, me voy a esforzar. Es un gran honor, es representar tanto a la escuela como a la provincia. Muchos me preguntan, sobre todos los amigos de mi familia y les digo que me siento muy contenta.

“Le insisto que inmediatamente den los resultados me llame o que la madre me mande un mensajito”, explica Hilda, con la confianza en la preparación de su pupila.