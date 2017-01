Este 15 de enero, a las 8:30 p.m, llegará a las pantallas de Cubavisión Bailando en Cuba, una propuesta que —con la misma fórmula de Sonando en Cuba— se afinca en el rescate de los bailes populares cubanos

Los protagonistas de este nuevo espacio de RTV comercial y la TV cubana serán 16 parejas de baile, entre bailarines profesionales y aficionados, con un promedio entre 15 y 30 años de edad.

Dirigido por Manolo Ortega, el programa de participación estará al aire durante diez semanas y, a partir de su tercera emisión, se desarrollará en el cine teatro Astral, pues las dos primeras transmisiones, donde se podrá conocer la trayectoria de los concursantes, se grabaron en el círculo social Cristino Naranjo, de La Habana.

“Tenemos una amplia representación de todo el país, pero no de todas las provincias, no obstante la competencia no será por regiones… es un todos contra todos”, explicó Ortega en conferencia de prensa.

El director, quien también tuvo a su cargo el éxito de Sonando en Cuba, agregó que esta nueva entrega “es un reto para el equipo de realización, pero sabemos que el público está esperando este tipo de programas. Queremos que Bailando en Cuba sea también parte de la trayectoria de Para bailar pero, por supuesto, apegado a los nuevos tiempos, a la tecnología, y a una visualidad de alto impacto. La música también será enteramente cubana”.

Las parejas del programa, cuyo eslogan reza «tira tu pasillo», serán entrenadas por cinco coreógrafos profesionales de diferentes estilos que trabajarán en el desarrollo de los conceptos de baile.

El jurado, por su parte, estará integrado por tres reconocidos maestros de la danza: Santiago Alfonso, Lizt Alfonso y la coreógrafa española Susana Pous. Sobre la labor a realizar, tanto Santiago como Susana expresaron que aunque la responsabilidad es grande y el gusto es subjetivo, tratarán de ser “lo más justo y honesto posible con la decisión”.

“En Cuba hay dos deportes nacionales: uno es el béisbol y el otro es el baile. Aquí todos nos sentimos jurado cuando hablamos de danza, así que habrá muchos jurados en las casas”, dijo Alfonso, reconocido director artístico.

Como en Sonando en Cuba, este nuevo espacio también contará con la participación y decisión del público a través de las votaciones en el sitio web del programa y mensajes de texto.

Conducido en esta oportunidad por tres jóvenes actores: Camila Arteche, Leo Benítez y Carlos Solar, Bailando en Cuba igualmente reflejará el desempeño de los grupos portadores de tradiciones de varias zonas del país y contará con una sección histórica que reflejará los orígenes de los ritmos populares de la Isla, conducida por el coreógrafo Roclán, director artístico y coreográfico del programa.

“Estamos construyendo este programa desde la honestidad con un sentido cubano y auténtico, además con el mérito de visibilizar a los coreógrafos, maestros y ensayadores cubanos, muchas veces desconocidos por el público en general”, indicó Lil Romero, guionista de esta nueva entrega.

Entre los premios a los ganadores, el director adelantó que la pareja ganadora será enviada a una academia de baile en el exterior.