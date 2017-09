El ministro de Relaciones Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, realizó este jueves su intervención en el debate General del 72 Periodo de Sesiones de las Naciones Unidas, donde se refirió a las relaciones entre nuestro país y Estados Unidos, y abordó los desastres naturales que han sacudido a la región latinoamericana y caribeña recientemente.

Bruno lamentó que el paso del huracán Irma por la Mayor de las Antillas trajo consigo la pérdida de 10 vidas humanas.

Resaltó las acciones heroicas de los rescatistas y el pueblo cubano: «es elocuente del espíritu de resistencia y victoria de nuestro pueblo, que renace con cada adversidad».

El canciller cubano citó las palabras del General de Ejército Raúl Castro sobre la etapa recuperativa en el país tras el paso del huracán Irma: «han sido días duros para nuestro pueblo, que en solo pocas horas ha visto como lo construido con esfuerzo es golpeado por un devastador huracán»

Asimismo, Bruno expresó su apoyo y llamó a la comunidad internacional a darle ayuda a los estados insulares afectados por los huracanes Irma y María, que devastaron el Caribe occidental.

En ese sentido, expresó sus condolencias a los familiares y damnificados por ambos fenómenos naturales; y también hizo mención a las víctimas por el impacto de Irma en Estados Unidos.

En otro momento de su intervención, Bruno se refirió al discurso que ofreciera el presidente de Estados Unidos Donald Trump el pasado martes en el marco del Debate General del 72 Periodo de Sesiones de las Naciones Unidas.

El canciller cubano hizo referencia a la profunda desigualdad que existe en el mundo al que hizo referencia Trump, y afirmó que la construcción de muros y barreras y las leyes para impedir la llegada de migrantes han demostrado ser crueles e ineficaces, y no son la solución a la pobreza y el subdesarrollo.

Asimismo, se cuestionó cuál es la receta que propone el presidente estadounidense para resolver los problemas de los patrones de producción y consumo del capitalismo, que conducen a la destrucción del medio ambiente y el fin de la especie humana.

Sobre la intervención de Trump, nuestro canciller afirmó que el patriotismo del discurso encarna una visión supremacista de intoleranciafrente a la diversidad de modelos políticos, económicos, sociales y culturales en el mundo.

Asimismo, critico que Estados Unidos es el país que más gasta en campañas políticas, y sin embargo se puede gobernar sin el voto popular.

El ministro de Relaciones Exteriores caribeño afirmó que no se pueden olvidar las consecuencias del colonialismo y el imperialismo, y al mencionar el neoliberalismo, lo calificó como el destructor de las naciones latinoamericanas de la década del 80 del pasado siglo.

¿Las décadas de sanguinarias dictaduras militares en América Latina pueden presentarse como ejemplo de un capitalismo exitoso?, se preguntó.

Los patrones del capitalismo son irracionales y conducen a la destrucción del medio ambiente y la especie humana, agregó.

Al referirse a la retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París, afirmo que nuestro país lamentó este hecho por parte del principal emisor histórico de gases de efecto invernadero; y afirmó que el cambio climático es una amenaza para el desarrollo de las naciones, en especial para los pequeños estados insulares.

Denunció igualmente la producción y uso de las armas nucleares, por ello el Acuerdo firmado esta semana en las Naciones Unidas es esencial en ese sentido.

«Estados Unidos se opuso», añadió, tras precisar que Washington se vanagloria de sus gastos militares, el uso de la fuerza y la aplicación de Guerras No Convencional.

Bruno destacó la importancia del respeto al Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas, hizo un llamado al fortalecimiento de la Asamblea General y la democratización del Consejo de Seguridad, y afirmó que el multilateralismo debe hacerle frente a los intentos de dominación y hegemonía.

Sobre el panorama mundial actual, Bruno reafirmó la condena de Cuba al terrorismo en todas sus manifestaciones y rechazó el doble rasero en su enfrentamiento. Realizó un llamado a mantener el Acuerdo Nuclear con Irán, y rechazó la retórica belicista en torno a la República Democrática Popular de Corea.

Asimismo, llamó a la comunidad internacional a resolver conflictos como el de Palestina, la guerra en Siria y el avance de la OTAN hacia las fronteras rusas.

Bruno citó al Comandante en Jefe, Fidel Castro «cese la filosofía del despojo y cesará la filosofía de la guerra».

Sobre el panorama latinoamericano rechazó las amenazas e intentos de desestabilización a Venezuela, y criticó la Nica-Act, una iniciativa que se lleva adelante en el Congreso estadounidense contra Nicaragua.

Expresó la solidaridad de Cuba con el expresidente brasileño Luíz Inácio Lula Da Silva, quien es una «víctima de la persecución política».

Otro de los temas que abordó fue el de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, a partir de la administración de Trump, y recalcó la importancia del respeto en las relaciones bilaterales.

De acuerdo con el canciller cubano, las decisiones de la actual administración ignoran el apoyo de amplios sectores estadounidenses, incluyendo la mayoría de la emigración cubana, al levantamiento del bloqueo y la normalización de los vínculos.

«Satisfacen solo los intereses de un grupo de origen cubano del sur de Florida, cada vez más aislado y minoritario, que insiste en dañar a Cuba y a nuestro pueblo por haber elegido defender, a cualquier precio, el derecho a ser libre, independiente y soberano», subrayó.

Rechazó la manipulación al tema de los derechos humanos en la Isla, y las declaraciones injerencistas de Trump contra nuestro país en esa misma tribuna días atrás.

«Le recordamos que Estados Unidos, donde se cometen flagrantes violaciones de los derechos humanos que suscitan profunda preocupación en la comunidad internacional, no tiene la más mínima autoridad moral para juzgar a mi país», sentenció.

En ese sentido, reiteró que la mayor de las Antillas jamás aceptará condicionamientos e imposiciones, y nunca renunciará a sus principios.

Respecto a los incidentes que supuestamente habrían tenido lugar con diplomáticos estadounidense en La Habana, ratificó que Cuba cumple con todas sus obligaciones emanadas de la Convención de Viena, y reiteró que nuestro país no ha perpetrado este tipo de acciones y no permitirá que se use su territorio para tales fines.

Afirmó que aún se llevan a cabo investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

Bruno ratificó una vez más la voluntad de Cuba de continuar el diálogo con estados Unidos en igualdad de condiciones y sin hacer concesiones a nuestra soberanía.«Cuba y Estados Unidos pueden convivir», afirmó.

Casi al finalizar su intervención, adelantó que Cuba presentará una vez más ante las Naciones Unidas el próximo 1º de noviembre su resolución sobre la necesidad de poner fin al bloqueo económico, financiero y comercial impuesto por Estados Unidos.

Reiteramos hoy la denuncia a las medidas de endurecimiento del bloqueo y reafirmamos que cualquier estrategia que pretenda destruir a la Revolución fracasará.

«Seguiremos avanzando en el perfeccionamiento de nuestro socialismo», concluyó.