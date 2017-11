El pueblo cubano decide. No se trata de un slogan propagandístico sino de una realidad palpable en todo el país, desde la capital hasta el caserío más intrincado del Escambray o de la Sierra Maestra.

Más de ocho millones de ciudadanos registrados en las listas de votantes están convocados a las urnas este domingo 26 de noviembre para elegir a los delegados de las 12 515 circunscripciones existentes en el país, según precisiones recientes de Alina Balseiro presidenta de la Comisión Electoral Nacional (CEN).

En Sancti Spíritus, unas 365 000 personas tienen derecho al voto en las 646 circunscripciones con que cuenta el territorio para escoger a sus representantes, un proceso que demuestra la fortaleza del sistema democrático cubano y que Escambray estará describiendo minuto a minuto durante toda la jornada.

9:35 A.M

En el barrio Sansariq, de Yaguajay, hubo solo dos cosas con las que no pudo el huracán Irma: la ceiba mitológica que adoran sus pobladores en la salida a Mayajigua, más robusta y frondosa que nunca, y la perseverancia de sus hijos, acostumbrados a madrugar lo mismo en las verdes que en las maduras.

Frente al árbol que adoran todas las generaciones, los integrantes de la circunscripción número 7 se dieron cita desde bien temprano en el politécnico Camilo Cienfuegos —este domingo convertido en Colegio Electoral— para elegir el representante de su zona a la Asamblea Municipal del Poder Popular.

Los contendientes a ocupar el cargo de delegado son bien conocidos y admirados en la zona: Rolando Parrilla León, agrónomo de profesión y actual vicepresidente del Consejo de la Administración Municipal, y Yandy Daniel Rodríguez Jiménez, técnico medio en veterinaria, miembro del Buró Municipal del UJC y trabajador por cuenta propia.

9:30 A.M.

Autoridades de la Comisión Electoral de Taguasco informaron que dentro de la cantera de candidatos del municipio figuran 35 jóvenes, 41 mujeres y 43 son delegados actuales que volvieron a ser nominados por el pueblo para un nuevo mandato de gobierno municipal.

9:25 A.M.

Aun cuando pudiera organizar con los ojos cerrados el colegio electoral a su cargo por la experticia de los años, Pilar Muñoz Ruiz madruga en tiempos de elecciones. Este domingo, por ejemplo, despertó a las 5:30 am para ir hacia el Archivo Histórico Municipal, donde se efectúan los comicios de su circunscripción. “Siempre he dicho que Trinidad amanece diferente en días como hoy”, opina.

Pilarcita, como se conoce a esta moradora de la tercera villa de Cuba, es fundadora de las comisiones electorales en el municipio.

“Desde 1976 cumplo con esta tarea y te digo que aunque los años te van dando ciertas costumbres, no puedes descuidarte ni un minuto. Elecciones significa atención total. Aquellos días fueron de mucho trabajo porque se empezó a cambiar todo lo que en ese momento debía ser cambiado para que Cuba tuviera un proceso electoral digno de nuestro sistema social”.

Dice Pilarcita que su mayor satisfacción es ver a sus electores desde bien temprano frente a las urnas. “Eso demuestra que conocen la importancia de nuestro proceso democrático. El pueblo es el que elige al mejor, y es una de las tantas satisfacciones de ser cubano”.

9: 15 A.M.

9:12 A.M.

9:00 A.M.

8:55 A.M.

Jatibonico: No es la tradicional feria de los domingos en la pista municipal, ni los carnavales de la semana pasada lo que convoca hoy domingo a madrugar a los jatiboniquenses para salir a la calle; pero sí un acto de singular importancia al que, igual, acuden masivamente: la elección de sus delegados a la Asamblea Municipal del Poder Popular.

Desde las siete de la mañana abrieron sus puertas los 103 colegios habilitados para la votación, con las urnas custodiadas por pioneros y las autoridades requeridas en cada una de las mesas electorales.

El territorio cuenta con 67 circunscripciones, de donde saldrán los representantes al órgano municipal de gobierno. Hasta en las comunidades más apartadas de Jatibonico hoy los pobladores tienen la oportunidad de seleccionar a quienes consideren mejor preparadospara conducirlos y ayudar a resolver sus inquietudes.

8:50 A.M.

Teresa Reca Jiménez acaba de salir de su casa rumbo al colegio electoral en Natividad, ese poblado del municipio de La Sierpe que por años despertaba con los pitazos del central azucarero 7 de Noviembre. Despertaba porque la crisis económica de los 90 lo borró de un plumazo. Pero esta mujer de 83 años, no extraña tanto el humo de la chimenea, como a su hijo Wilson Rojas, fallecido en la República Popular de Angola en 1991. “Siempre he votado temprano”, subraya a Escambray.

Cuando Carmen, una de las integrantes de la mesa electoral del colegio, fue este sábado a casa de Teresa, ella le prestó su mantel blanco no, blanquísimo, que suele sacar para las mejores ocasiones. Es una forma también de recordar a su hijo Wilson o “Wachi”, como lo llamaba. “Era un muchacho apacible. Adoraba en sus alumnos; hoy los veo hombres ya y… Dicen que yo me emociono mucho; pero no es fácil para una madre perder a un hijo”, dice con voz entrecortada. Además de maestro, Wilson Rojas fue dirigente de la Unión de Jóvenes Comunistas en La Sierpe; en su memoria un contingente pedagógico hoy lleva su nombre.

8:45 A.M.

Desde las 7:00 a.m. están abiertos los 69 colegios electorales habilitados en el municipio de Taguasco, la mayoría de ellos en instituciones estatales, dependencias de las cooperativas campesinas y casas de familia.

Gloria María García, secretaria de la Comisión Electoral Municipal, precisó a Escambray que todos los colegios funcionan con normalidad, al igual que los sistemas de comunicaciones habitados en cada lugar.

En Taguasco hay nominados 120 candidatos, cantera de donde saldrán los 60 delegados a la Asamblea Municipal del Poder Popular como parte de este proceso eleccionario en el que están convocados a las urnas más de 25 000 electores.

8:30 A.M.

Con el cantío del gallo y el ritual del buchito de café recién colado los guajiros del Escambray se han vestido de domingo y han salido a cumplir un deber que saben insoslayable: votar por su circunscripción, votar por estas lomas, votar por este Gobierno, votar por Fomento, votar por Fidel.

Desde Gavilanes hasta El Pedrero, desde Sipiabo hasta Manaca Ranzola, hombres y mujeres, jóvenes y viejos suman más de 4 400 electores que desde las siete de la mañana acuden a los 18 colegios existentes en esta ala del lomerío para cumplir con su derecho de ejercer el voto, con vistas a elegir a los delegados a la Asamblea Municipal del Poder Popular en ese territorio.

Quizás no lo sepan explicar con mucha palabrería pero tienen muy claro que asisten a este importante momento por voluntad propia, para escoger a los mejores, más capacitados y fieles como el primer y más esencial paso del sistema democrático cubano.

8:10 A.M.

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, miembro del Buró Político y primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, ejerció su derecho al voto.

“Hemos llegado a esta etapa demostrando una vez más la capacidad de convocatoria de la Revolución, señaló Díaz-Canel. Significó además que a pesar del huracán se desarrollara todo el proceso de forma exitosa y resaltó la importancia de esta etapa del proceso, que es la base de todo el sistema de gobierno en Cuba”, expresó a la prensa.

7:30 A.M.

Portadas de Escambray en dos de sus plataformas: el semanario impreso, que circuló el sábado 25 de noviembre, y la versión online, que mantiene una cobertura minuto a minuto de las elecciones en Cuba y el tributo que el pueblo espirituano rindió al Comandante en Jefe Fidel Castro en el primer aniversario de su fallecimiento.

7:00 A.M.

Abren los colegios electorales de toda Cuba. En Sancti Spíritus se han habilitado 1 011, fundamentalmente en instituciones estatales y casas de familia.

Antes de proceder a las elecciones, las autoridades de cada colegio comprueban las urnas.

Instrucciones para votar según el caricaturista villaclareño Martirena.

6:30 A.M.

Comienza una revista especial del Sistema Informativo de la Televisión Cubana para dar cobertura al proceso eleccionario que tiene lugar este domingo 26 de noviembre.

12:00 A.M.

Todo listo en Sancti Spíritus, como en toda Cuba, para que comience a las 7:00 a.m. la jornada electoral, que se extenderá hasta las 6:00 p.m., hora en que cerrarán los más de 24 300 colegios del país.

Los días 23 y 24 de noviembre, como preámbulo a la jornada de votación, se llevó a cabo en las redes sociales un gran tuitazo en apoyo al proceso eleccionario cubano. Las etiquetas más usadas fueron #VotoPorTi, #PorCuba y #EleccionesEnCuba, las cuales consiguieron posicionar los mensajes de instituciones, organizaciones sociales y de masas y de los propios electores.

El pasado 19 de noviembre tuvo lugar la prueba dinámica con el fin de ultimar detalles y comprobar la efectividad de todos los procesos vinculados a las elecciones generales.

El ejercicio, de suma importancia para la Comisión Electoral Nacional, se llevó a cabo en todas las estructuras enroladas en los comicios, con especial énfasis en los municipios.

Con vistas a la realización óptima de las elecciones, Etecsa tiene la responsabilidad de garantizar el flujo de información entre los colegios electorales y las distintas instancias. Mediante el uso de medios alternativos se asegurará en lugares de difícil acceso la cobertura de estos comicios.