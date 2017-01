Entregados el Premio Único de las Artes y la Llave de la Ciudad a defensores del patrimonio inmaterial de la villa durante la Asamblea Solemne del Poder Popular celebrada este domingo

Primero fue la aldaba, el exponente del amor de los trinitarios por su añeja villa. Luego, el grillete de los esclavos, quienes entronizaron el azúcar como principal industria en tiempos de los ingenios. Después llegaron los grados del general Lino Pérez, héroe de las tres guerras de independencia, el brazalete del Directorio Revolucionario 13 de Marzo, el diario escrito en presencia de Fidel que narra los acontecimientos de la conspiración trujillista, el libro El otro Escambray, de la autoría del combatiente Nicolás Chao Piedra… hasta terminar con la bandera original del Movimiento 26 de Julio, esa que las noveles generaciones esgrimieron con dolor hace poco más de un mes, cuando el cortejo fúnebre del líder de la Revolución vestía a Sancti Spíritus de luto.

Dichos símbolos trasmutaron este domingo las paredes del cine Romelio Cornelio en sitio de recordación y nostalgia como parte de la Asamblea Solemne del Poder Popular, cita donde la villa agradece también la dedicación de quienes hacen de la cultura el leit motiv de la existencia misma.

Este año el Premio Único de las Artes fue concebido a José Sánchez Pérez, director de la orquesta Estrellas del 48, miembro de otras agrupaciones emblemáticas como Las Cuevas, Maravillas de Florida, Ritmo Oriental, entre otras así como “arreglista y compositor de más de 100 obras musicales, teniendo el privilegio de llevar su música a otros países, además de representar a las tres bandas de la provincia de Sancti Spíritus, aprobado por el Instituto de la Música en 2003”, refirieron autoridades del Gobierno municipal previo a la entrega de la distinción.

Por su parte, Renato Arrechea Bastida recibió la llave de la ciudad por sus aportes a la “masificación de la cultura, con la creación de la actual agrupación Leyenda Folk, con jóvenes de problemas sociales de conducta, apartados del estudio y del trabajo; gremio artístico que se ha convertido en una escuela de formación de valores desde lo artístico”.

“El apego de los trinitarios a sus tradiciones es una de las cosas más hermosas que me llevo —confesó René González, Héroe de la República de Cuba presente en la celebración—. He tenido, aunque sea por una noche, el placer de relacionarme con la ciudad que tenía en mi memoria porque vine hace muchos años, cuando era adolescente, y después regresé poco antes de irme a los Estados Unidos a cumplir la misión. Desde luego, no es suficiente para conocer Trinidad, pero sí para sentir la hospitalidad, la calidez de su gente, el cariño, que son legendarios en toda Cuba”.

Moisés Rueda Zayas, presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular, pasó revista a lo acontecido en 2016 y exhortó a los trinitarios a trabajar en pos de perfeccionar asuntos medulares para un óptimo desarrollo del territorio tales como el enfrentamiento a hechos de corrupción e ilegalidades. A su vez, reconoció el impulso del sector no estatal por estos lares, con más de 700 millones de pesos aportados.

La Parranda de Manacanabo y otras agrupaciones locales pusieron los acordes a la cita, que contó, además, con la presencia de Manuel Marrero, ministro de Turismo, y el coronel Orlando Cardoso Villavicencio, Héroe de la República de Cuba.