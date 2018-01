Con Yamara Amargo y Marlene Cepeda como bujías, Sancti Spíritus lidera la tabla de posiciones de la Liga Superior de Baloncesto (f), que concluyó su primera vuelta

Las yayaberas acumulan cinco triunfos en igual cantidad de salidas a la sala guantanamera Rafael Castiello y ya dieron un paso importante en sus aspiraciones de discutir las medallas, aunque falta un buen trecho antes que se definan las cuatro plazas finalistas.

Las muchachas de Grabiel Alexander Álvarez le ganaron 68-65 a La Habana, 67-60 a Guantánamo, 72-54 a Santiago de Cuba, 70-61 a Pinar del Río y 70-52 a Camagüey.

En esos triunfos mucho tiene que ver la ofensiva de la experimentada Amargo, quien luego de la maternidad ha regresado como en sus mejores tiempos, al extremo de marcar 100 puntos en los primeros cinco partidos para encabezar a las anotadoras del torneo, además de apoyar el trabajo en las tablas. A similar altura ha estado Cepeda, quien lleva la voz cantante en los rebotes y aporta muchísimo a la pizarra.

Pero, más allá de las individualidades, a Sancti Spíritus le ha distinguido el juego colectivo, según adelanta a Escambray desde la sede su director técnico. “Creo que la motivación del equipo está como nunca y la entrega es total en cada partido. Yamara y Marlene están llevando un liderazgo increíble, ellas son las que hacen los mítines y hablan mucho con las muchachas”.

Grabiel Alexander también ponderó la contribución de las dos muchachas villaclareñas que están como refuerzos, así como la madurez que han alcanzado Eylen Gilbert y Enriqueta Neyra, miembros de la preselección nacional.

“Prácticamente jugamos todos los partidos con el mismo elenco regular, aquí los equipos son fuertes y no se puede improvisar y en el tabloncillo tenemos los cuartos bates del seleccionado. Algo importante es que la salud está muy bien, no hay lesiones y, sobre todo, no hay cansancio; a pesar de las dificultades, se pudo hacer una buena preparación y eso se ve en el terreno. Además, los tres entrenadores colegiamos bien cada decisión, cada estrategia de juego”.

Tras concluir la primera vuelta este viernes y descansar el sábado, la Liga sigue en Guantánamo (y no en Camagüey como se había anunciado inicialmente) donde las espirituanas se medirán por el mismo orden con sus rivales de competencia desde este domingo.

A pesar de la ventaja, el director técnico sabe que no se puede cantar victoria hasta que no se concrete la clasificación y sigue pensando en el partido a partido. Lo cierto es que la lucha por las medallas está mucho más cerca que otras veces.

¡Ah!, ya las espirituanas juegan con su traje, después de iniciar el torneo sin vestimenta apropiada, debido falta de coordinación entre la comisión nacional, encargada de los uniformes de todos los equipos, y la provincia espirituana en la búsqueda de alternativas más a tiempo para que no desluzca el principal espectáculo del baloncesto nacional.