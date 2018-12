¿Se sustituirán los televisores analógicos?

Con una inquietud relativa al proceso de reconversión tecnológica de la señal televisiva, como resultado del cual esta será llevada de lo analógico a lo digital, escribió a nuestra columna Guzmán Castillo Hernández, vecino de la calle Serafín Sánchez No. 8, entre Camilo Cienfuegos y Roberto Rodríguez, Perea, Yaguajay.

El lector quiere saber si se tiene conocimiento exacto de la cantidad de televisores analógicos de diferentes modelos existentes en el territorio nacional y si se ha previsto su sustitución gradual. “Creo que debería llevarse un minucioso censo de toda esa técnica que se encuentre en activo, para analizar con tacto previsor la posible sustitución de la misma con las diferentes facilidades de pago”, escribe. Según su opinión, de no ser así se crearía descontento entre los propietarios de esos equipos que resultarían afectado con el “apagón analógico”.

Interrogado sobre el particular, Jorge Félix Madrigal Pérez, jefe de la División Territorial de RadioCuba en Sancti Spíritus, alegó que dicha política es nacional, por lo que las decisiones se toman a nivel de país y no en las diferentes provincias. Agregó que la Comisión de Implementación de la Transición a la Televisión Digital en nuestro territorio no ha valorado dicho asunto, sino el tema de la comercialización de televisores híbridos y de cajas decodificadoras de la señal televisiva para que sean adquiridas por los usuarios.

“Para ambos casos se están previendo facilidades de pago por parte del Banco. Cabe aclarar que todos los televisores, incluidos los que son en blanco y negro, admiten la conexión de las cajitas, de las cuales se venden ahora mismo modelos apropiados para ellos, como la Konka de color blanco”, precisó.

Es decir, resume esta redactora, que hasta el momento no se ha determinado nada como sea apelar al poder adquisitivo de cada quien, aunque sí habrá ayuda crediticia para alargar el período de pago. Cabe asumir que la realidad se irá acomodando de acuerdo con cada nueva circunstancia, sin obviar las limitaciones del país para empeños de tal envergadura.

UNA PACIENTE AGRADECE

“Les escribe Nora Quintana Vázquez; deseo que publiquen en el espacio de correspondencia el agradecimiento que siento hacia el doctor Elvys Román Cao y su equipo, por sus excelentes atenciones, su alta preparación profesional y notable calidad humana al tratar mi caso y el de otros pacientes el pasado 23 de octubre.

“Ese día fui operada de Cataratas en el Hospital General Provincial Camilo Cienfuegos y luego fui atendida en consulta de seguimiento, con mucho éxito en la intervención quirúrgica. Quisiera hacer extensivo el agradecimiento a la doctora Ailec Rodríguez Regueiro, quien detectó mi afectación, y al personal del área de Cirugía Oftalmológica que laboraba en la mencionada fecha, por su entrega y delicadeza para con todos los pacientes”.