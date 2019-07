Eglys: boleto a Japón y medallista histórica en Panamericanos

En cinco Juegos continentales Eglys acumula cuatro títulos, cuatro preseas plateadas y un bronce. (Foto: ACN)

Los disparos dominicales de Eglys de la Cruz Farfán llevaron dinamita en el Polígono Las Palmas de Lima, Perú. Con ellos concretó tres sucesos, aun cuando no pudo lograr el título que buscaba, pero su medalla de plata en el fusil a 50 metros de tres posiciones la llevó igual a la gloria.

Lo más trascendente es que le dio por vía directa el boleto para los Juegos Olímpicos de 2020 en Japón en la que será su quinta participación en estas lides y es desde ya la única espirituana con tal privilegio.

Su subtítulo, además de aportarle otra medalla a Cuba y en particular a Sancti Spíritus ( es la segunda presea de la delegación yayabera), la convirtió en la tiradora con mayor cantidad de medallas en la historia de los eventos panamericanos.

Se dice fácil pero no lo es. En cinco Juegos continentales ahora acumula cuatro títulos, cuatro preseas plateadas y un bronce, con lo que desplaza a la norteamericana Connie Petracek, con cinco de oro y dos de plata y a la canadiense Christina Schulze-Ashcroft con cuatro de plata e igual número de bronce.

Sus nueve preseas acumuladas la confirman como la segunda espirituana con mayor cantidad en estos eventos, solo superada por la la remera Mayra González con diez.

Por lo que dicen las puntuaciones la espirituana se quedó a un suspiro de su quinto título continental. Según describen los reportes de prensa que llegan desde Perú lideró la final hasta los instantes finales cuando a falta de tres disparos, marcó un nueve que le costó el oro, conseguido por las estadounidense Sarah Beard, con 454.9 (récord panamericano) por 454.2 de la Cruz.

Pero mostró que es una mujer de temple acostumbrada a competir pues pasó como penúltima a la final tras quedar séptima en las clasificatorias, diferente a su compañera de equipo, Dianelys Pérez, quien, tras quedar cuarta en preliminares, quedó en cuarto.

Pese al tamaño del triunfo, Eglys no mostró satisfacción, exigente como es con ella misma: ““Estoy contenta, no satisfecha, porque se me escapó el oro en el último momento, pero tengo el boleto olímpico, algo que también andaba buscando” declaró al colega Joel García del periódico Trabajadores.

Agregó que: “No me sentí bien en la clasificatoria, sobre todo en la posición de rodilla, pues tenía mal puesto el gancho, pero ya en la final si todo salió como pensaba. Pero estos Juegos cada vez son más duros, y la gente del área se está preparando y tienen condiciones. Nosotros también nos hemos preparado, pese a que nos faltan muchas condiciones”.

A la espirituana le quedan opciones de preseas, en el fusil de aire a diez metros, modalidad en la que este año durante la Copa del Mundo de Múnich, Alemania, ocupó el lugar 16 entre 149 el mejor peldaño de todas tiradoras de este continente con récord nacional de 627.9. También debe estar en los eventos colectivos.