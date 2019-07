El problema no es El Chacal

El Chacal se ha presentado en varias provincias cubanas. (Foto: Tomada de Internet)

La cuestionada presentación esta semana en el motel Los Laureles del reguetonero Ramón Lavado Martínez, alias El Chacal, se presta para más de una lectura

No estuve en la presentación de El Chacal en el motel Los Laureles el pasado miércoles. Lo supe, no por los medios, sino por vías informales, las mismas que promovieron el concierto e hicieron colmar por días los portales del hotel Plaza para comprar entradas.

Asistí a la polémica digital en las redes, con la óptica de ver más allá de la actuación de Ramón Lavado Martínez, que es como se llama El Chacal, incluso en EcuRed, la enciclopedia colaborativa cubana y en el catálogo que lo representa y legitima en la Empresa Comercializadora de la Música y los Espectáculos Benny Moré.

Tales “credenciales” tocan otra puntica del inmenso iceberg que habita tras el suceso de marras. Si el problema fuera El Chacal e Islazul, cadena que lo contrató, todo sería más fácil. El problema es que miles de personas, jóvenes y otros no tanto pagaron 15 y hasta 180 CUC por mesa para verlo, mientras quedó fuera, quizás, la misma cantidad por no tener dinero o por capacidad desbordada.

Esta es otra de las puntas del iceberg: el gusto colectivo por una propuesta sin los rigores estéticos que defiende lo más auténtico de nuestra música. Porque por peor que pensemos sobre los valores de la juventud, es un hecho que parte de los asistentes estudian y trabajan… y les gusta el reguetón, la banalidad y el resto de los adjetivos. ¿Alguien ha estudiado desde dentro de esos “conglomerados” por qué pagan tanto por una oferta insustancial? ¿Lo harán por el ritmo, las letras o por la moda, o porque no encuentran o no conocen otras ofertas a la altura de sus gustos? Tarea nacional.

Fueron muchos los espirituanos que hicieron largas colas para comprar las entradas y disfrutar de la música de El Chacal. (Foto: Perfil de Facebook de Ale Bravo)

El fenómeno ni es nuevo, ni exclusivo de Sancti Spíritus. Quienes deliran en espectáculos de “reguetón” asisten movidos por una inclinación que nació antes: en la casa, donde se escucha sin control; en los vehículos, donde no rigen decretos; en los espacios públicos, donde se propaga; en las escuelas, donde es una asignatura más; en los medios, que lo promueven; o las fiestas de “mayores”, cuando arremetemos contra él, pero lo bailamos entre tragos en una conjura que pone de rodillas —o en entredicho— la millonaria inversión de Cuba en la formación de una cultura y educación integrales. Una colega en las redes lo ilustró así: “Mi hija de siete años es fanática y por supuesto que en mi casa no se escucha a El Chacal”.

El problema no es prohibirlo como, por otras razones, se hizo con Los Beatles en los 60. Eso, como entonces, le agrega gramos a su popularidad y le aumenta admiradores, como a otros “músicos” del reguetón que, entre prohibiciones y andanadas críticas, han dejado de ser efímeros. Otros booms musicales como aquel de la lambada, tan sexista y de triste recordación como este, fenecieron por fuerza propia. Si El Chacal y congéneres sobreviven sería una incapacidad nuestra.

Lo medular lo subrayó el Presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez en su encuentro con intelectuales, previo al IX Congreso de la Uneac: “El tema no es de géneros; hay boleros buenos y boleros malos; hay reguetón bueno y reguetón malo; yo no tengo nada contra el reguetón. Hay instituciones estatales que lo que promueven, es lo peor, y son estatales y también hay las que tienen una programación enaltecedora, emancipadora, de calidad. Hay instituciones privadas que dan buenas opciones y lo hacen con nuestros artistas y hay espacios privados que son un desastre. La política cultural tiene que ser única y en favor de la calidad”.

El problema no es El Chacal, que no sé qué cantó porque no lo oí y no me sé sus canciones. Es El Tosco, un músico de la más alta jerarquía, que tiene en su repertorio el “Tú eres una bruja sin sentimientos”, refiriéndose a la mujer. El problema es que parte de nuestros buenos músicos, so pena de perecer en los gustos y elecciones juveniles, han puesto noticas de reguetón a su catálogo.

Y lea. En diciembre pasado Sancti Spíritus, amparado en el Decreto No. 349, canceló una presentación del dúo de reguetoneros Yomil y El Dany que provocó una “revuelta” en las redes y críticas de fanáticos aquí. Tres meses antes, el propio dúo actuó, en el majestuoso Carlos Marx en la gala de Lucas, trasmitida por el Canal Clave y donde se unió con Buena Fe en Música Vital, tema que también interpretaron junto a la Diva Omara Portuondo.

Hay más. Al ser representados por empresas cubanas, están disponibles en el mercado. Así el mismo ministerio que rectora el Decreto No. 349 para, entre otras cosas, enfrentar la vulgaridad y la chabacanería, sostiene en términos legales esas propias prácticas corporizadas en este o aquel reguetonero o músico.

Pienso, como otros, que una vía para contrarrestar la “chatarra musical” es hacer y divulgar mejor la buena música cubana, con los pies puestos en los nuevos tiempos de hegemonismo cultural y simbólico, dominio tecnológico y patrones estéticos singulares para que la elección sea desde el crecimiento cultural.

Luego de que El Chacal obnubiló a medio Sancti Spíritus, lo mismo que a Cuba; haló multitudes frente a un paladar para firmar autógrafos; hizo, según oídas, que más de un padre se empeñara para costear sus canciones, la mirada es integral. Mucho más mientras seamos unos pocos en las redes, en los congresos, en las reuniones o en los medios y miles los que reúnen quilo a quilo 15 CUC para ver a El Chacal y en el parque Serafín Sánchez queden espacios vacíos con una actuación gratuita de una orquesta del tamaño musical y cultural de la Aragón.