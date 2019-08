Jóvenes colombianos viajan a Cuba para estudiar Medicina

El embajador cubano en Colombia, José Luis Ponce, despidió el grupo de jóvenes en el aeropuerto internacional El Dorado. (Foto: PL)

Un nuevo grupo de jóvenes colombianos viajó este 13 de agosto a La Habana para estudiar en la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM), como parte de una iniciativa del gobierno cubano de apoyo a la reincorporación tras la firma del Acuerdo de Paz.

Esto que ustedes están haciendo es el sueño de Fidel Castro (líder histórico de la Revolución cubana). Sin su idea no hubiera sido posible tener una Escuela que ha graduado a estudiantes de países del Tercer Mundo, personas que no hubiesen tenido la posibilidad de estudiar Medicina de no habérsele brindado la oportunidad en esta Escuela de una beca en la que todo se le da gratis, expresó el embajador cubano en Colombia, José Luis Ponce.

No les estoy diciendo que van a una beca de paraíso, pero es un albergue que tiene las comodidades suficientes y necesarias, expresó al hablar con los jóvenes y sus familiares en el aeropuerto internacional El Dorado.



Estamos seguros que ustedes van a saber apreciar el cariño con que se lo damos y cómo compartimos lo que tenemos, no lo que nos sobra. Cuba jamás ha dado algo que le sobre, sino que siempre ha compartido lo que tiene. Esa es la base de su solidaridad, afirmó Ponce en un día en el que los cubanos recuerdan el aniversario 93 del natalicio de Fidel Castro.



Tienen una oportunidad de oro de hacerse médicos, de regresar a su Patria, a sus comunidades a retribuir a sus convecinos lo que aprendan en Cuba, enfatizó.



El diplomático apuntó que dentro de dos años se completarán las mil becas que el gobierno cubano le donó al pueblo colombiano para ayudar a la reincorporación tras la firma en 2016 del Acuerdo de Paz entre el Estado y la guerrilla FARC-EP.



Víctimas del conflicto, exguerrilleros, familiares de militares y población proveniente de las regiones rurales del país integran el grupo de aproximadamente 200 jóvenes que este año comenzarán sus estudios en la ELAM.



Estoy muy feliz por la oportunidad, voy a aprovecharla al máximo porque muchos quisieran tener una oportunidad como esta, pero muy pocos la consiguen. En Cuba está la mejor medicina, para mí es un orgullo, un honor, declaró a Prensa Latina Yalilé Rocío Torres, del resguardo indígena arhuaco, en la Sierra Nevada de Santa Marta.



Con la voz entrecortada, Karel Valbuena, hija de un exguerrillero, expresó que ‘es una gran oportunidad para mí y para mi familia. Voy a hacer todo el esfuerzo. Por los problemas de la familia jamás pensamos que tendría esta oportunidad’.



Rufina Hurtado, madre del joven John Alexander García, dijo a Prensa Latina que no tenían forma de lograr que su hijo estudiara y que su anhelo era ser médico.



Lo inscribí en cinco universidades públicas y no fue posible. Tuvimos que esperar unos tres años y cuando nos hablaron de la beca fue una bendición, manifestó.



Por su parte, Ángel Alvarado, quien desde hace un año estudia en la ELAM, aseveró que ha sido una experiencia muy bonita. Cuba nos ha brindado los derechos que se nos han violado a las poblaciones humildes de esta Colombia.



La isla demuestra que es humildad, humanidad, ciencia y conciencia. Forma médicos estupendos que le brindamos al mundo garantías medicinales y de vocación, garantía social. Esta oportunidad que nos brinda Cuba llega a todos los territorios, a esa Colombia profunda adonde el Estado nunca ha llegado, resaltó Alvarado.