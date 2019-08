Sancti Spíritus: Entran en vigor precios máximos para el sector no estatal (+ PDF con listas de precios)

Todas las formas de gestión no estatal deben acatar los nuevos precios. (Foto: Vicente Brito/ Escambray)

A partir de este jueves comenzaron a regir en la provincia nuevos costos para más de 80 productos y servicios

Que las cervezas se vendan a 30 pesos —las nacionales—, que la libra de bistec no exceda los 35 pesos, que las pizzas de queso se coticen a 7 pesos… no es una intención pasajera; son algunas de las tarifas que a partir de hoy comenzaron a regir en la provincia para servicios y productos del sector no estatal.

La Resolución No. 64 de la presidenta del Consejo de la Administración Provincial, puesta en vigor este 15 de agosto, establece precios máximos a más de 80 renglones de productos y servicios que se brindan por trabajadores del sector no estatal de la provincia.

La intención, según ha trascendido en los análisis de ese propio órgano de Gobierno, es regular costos para proteger a la población sin afectar a quienes ejercen el trabajo por cuenta propia y sin que ello conlleve a que desaparezcan las ofertas.

Ante la puesta en marcha de los nuevos costos se ha reiterado la necesidad de involucrar a la población en la vigilia perenne de que se cumpla lo establecido en ley; tanto que se han habilitado canales de comunicación para ventilar quejas: el correo electrónico precios@mfp.gob.cu y el teléfono 41323233.

Para garantizar además de que la ilegalidad no campee por su respeto se les ha impartido un seminario de actualización sobre las noveles normas a los inspectores integrales que se subordinan a la Dirección Integral de Supervisión Sancti Spíritus (DISS), pues ellos son unos de los eslabones indispensables a la hora de garantizar que no se violente la ley.

Más de un centenar de inspectores laboran en la provincia, quienes a partir de hoy deberán, primero, alertar a cada uno de los trabajadores no estatales a modificar tarifas actuales en caso de que no se correspondan con las establecidas.

De acuerdo con Víctor Adolis Figueredo Jorge, director de la DISS, “se trabajará con apego a la ley. En un primer momento se apercibirá a quienes incurran en cualquier violación, pero no se dejará impune ninguna ilegalidad”.

Los precios máximos fijados por el Consejo de la Administración Provincial deberán acatarse por todos: trabajadores por cuenta propia, cooperativas no agropecuarias; Cooperativas Agropecuarias, de Créditos y Servicios, Unidades Básicas de Producción Cooperativa y otras formas de gestión no estatal.

Listados de Precios Máximos