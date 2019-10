Sancti Spíritus incrementará viajes por ómnibus hacia La Habana y otras provincias

Desde Sancti Spíritus se producirán ocho salidas hacia distintas capitales provinciales, incluida La Habana. (Foto: Vicente Brito/ Escambray)

La nueva programación aprobada por la Empresa de Ómnibus Nacionales contempla la reapertura de ocho rutas en Sancti Spíritus, las cuales enlazarán a esta provincia con La Habana y otros territorios del país.

Tras varios días con limitaciones en las salidas que anteriormente se realizaban desde la ciudad del Yayabo y de otros municipios espirituanos, se anunció que, a partir del próximo lunes y durante todo el mes de octubre, está garantizado el 95 por ciento de los viajes que tradicionalmente se realizaban aquí.

En declaraciones a Escambray Miguel Ángel Castro Piña, director de la Unidad Empresarial de Base Ómnibus Nacionales en la provincia, dijo que Santa Clara se reanuda con dos salidas diarias, a la 5:00 a.m. y las 2:00 p.m., mientras que desde Sancti Spíritus hacia La Habana quedará el carro de la 1:00 a.m., todos los días, el cual suple al de las 7:20 a.m.

“El viaje para Santiago de Cuba se hará a las 9:00 a.m. de forma diaria, porque se suspende la salida de las 7:00 a.m. hacia Camagüey y este debe asumir esos pasajeros, en tanto que el carro Sancti Spíritus-Matanzas saldrá de manera alterna, a partir del martes 8”, apuntó Castro Piña.

Igualmente, explicó que el viaje Sancti Spíritus-Yaguajay- Yaguajay- Habana será a las 7:00 a.m., pero de forma alterna, y se mantienen las dos salidas que desde Sancti Spíritus realizan los Medibús: una hacia Santa Clara, de lunes a viernes, y la otra para La Habana, los lunes y jueves, con destino a los hospitales de la capital del país.

“Tenemos también el carro Sancti Spíritus-Trinidad-Trinidad-Habana en días alternos, por la provincia de Cienfuegos, pues se suspendió el Sancti Spíritus-Cienfuegos. La ruta Sancti Spíritus-Jatibonico- Habana va a tener una frecuencia diaria y correrá por la Carretera Central vía Cabaiguán, Placetas y hasta Santa Clara; luego, se incorpora a la Autopista Nacional hasta La Habana. Este carro se organizó así para dejarle un número de capacidades a Placetas, que no cuenta con ninguna salida”, aclaró el director.

Existen otras salidas que, aunque no corresponden directamente a esta provincia, sí benefician a muchos espirituanos, tal es el caso del carro Habana-Fomento, que se mantiene con su recorrido los lunes, y el carro Sancti-Spíritus-Santa Clara-Santa Clara-Ciego de Ávila, que circula los viernes para recoger estudiantes avileños con destino a la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas y los domingos, en un recorrido a la inversa para devolverlos al centro estudiantil.

“Este ómnibus aprovecha los intervalos en que no circula con estudiantes para recoger pasajeros en las terminales de las tres provincias que enlaza como parte de su recorrido.