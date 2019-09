Sin dificultad abasto de agua por redes en Sancti Spíritus

En estos momentos se buscan alternativas para llegar con el agua en pipa a las poblaciones con situación más crítica. (Foto: Vicente Brito/ Escambray)

A pesar de la compleja coyuntura con el abasto de combustible que enfrenta Cuba, el servicio de agua por las redes del sistema de Acueducto hoy se encuentra garantizado en Sancti Spíritus y en todas las estaciones de bombeo existe cobertura de productos químicos para certificar la calidad del líquido.

Laritza Rivero, directora de la Empresa Provincial de Acueducto y Alcantarillado, precisó a Escambray que en el territorio se cuenta con cobertura de hipoclorito para más de 15 días —algunos municipios disponen de más y otros menos—, pero ese traslado interno se puede resolver sin dificultad.

Por otra parte, el bombeo también se encuentra asegurado, pues si ocurrieran averías en el sistema eléctrico este se realizaría con los grupos electrógenos ubicados en las estaciones, de los cuales solo un pequeño grupo presenta interrupciones, donde en estos momentos se trabaja para resolverlas.

La mayor dificultad para el servicio de abasto se encuentra en las comunidades que reciben el tiro de agua en pipa, que suma actualmente más de 22 250 personas, ya sea de forma permanente, por afectaciones propias de la sequía o por roturas en los equipos de bombeo.

“Hasta la fecha hemos podido dar el agua en pipa según el ciclo establecido al 64,8 por ciento de la población, en el resto ya se han alargado los ciclos. Tenemos afectada la comunidad de Iguará, en Yaguajay, a Fomento, La Sierpe y algunas zonas de Sancti Spíritus”, detalló Laritza Rivero.

Asimismo, señaló que los directivos de Acueducto han estado revisando cada una de estas comunidades para buscar alternativas de abasto que permitan minimizar el tiro de agua en pipas por el déficit actual de diésel en el país.

No obstante, aseguró, aunque Acueducto no cuenta con garantía para este traslado del líquido, en los casos donde no exista otra opción se buscarán alternativas con los gobiernos municipales para llegar con el agua de consumo humano a las poblaciones más afectadas en ciclos más alargados.

En las unidades de Acueducto cuentan con un mínimo de combustible para alguna emergencia que se presente, por ejemplo, una avería en alguna de las grandes conductoras, limpieza de fosa u otra situación grave.