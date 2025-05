En Sancti Spíritus la solidaridad no tiene sequía

Desde este fin de semana la labor ininterrumpida de una pequeña brigada de la entidad logró que el necesario líquido llegara hasta estas dos viviendas. (Fotos: Roberto Javier Bermúdez/Escambray)

En la calle Carlos Roloff, de la ciudad de Sancti Spíritus, hay dos hogares que durante años han padecido la ausencia total de agua. La Empresa Municipal de Acueducto y Alcantarillado tiene la difícil tarea de enfrentar estas situaciones que ni son exclusivas ni se resuelven con pocos recursos.

Afortunadamente, desde este fin de semana la labor ininterrumpida de una pequeña brigada de la entidad logró que el necesario líquido llegara hasta estas dos viviendas.

«La tarea fue compleja, pues en uno de los casos el problema era doble: además de estar obstruida la entrada de agua, la instalación sanitaria presentaba una tupición importante que provocaba, incluso, que al llover el agua saliera por dentro de la casa», asegura Yoandy Mendoza Muro, jefe de Mantenimiento de la empresa.

Los trabajos fueron sumamente complejos.

Lo confirma Olga María Hernández, una de las afectadas. «Fueron varios años sufriendo esta situación. La suerte han sido los vecinos que siempre se ocuparon de mí y no me faltó el agua fría para tomar. También quiero agradecer a los compañeros que nos hicieron el arreglo. La solución demoró, pero eso no es culpa de ellos; desde que llegaron aquí han trabajado sin descanso y todo el tiempo al sol. Para ellos mi eterno agradecimiento».

Con el propósito de lograr que Olga y su vecino tuvieran agua en la casa se trabajó fuerte. Resultó necesario excavar más de un metro hasta encontrar la conductora, coordinar con Etecsa para no afectar las instalaciones de comunicación soterradas que pasan cerca, soportar el impacto del sol en el rostro y la humedad en los pies, más otros tropiezos que aparecieron por el camino.

«No todos los trabajos son tan complicados como este, pero diariamente tenemos que resolver algún problema. Las necesidades nos llegan de todas partes. Las personas llaman a la empresa, al Gobierno, al Partido, o nos ven haciendo un arreglo en la calle y ahí mismo nos solicitan el servicio. Es compleja la situación porque nos faltan insumos y a veces hasta herramientas. Estos hombres son verdaderos héroes», concluye al referirse a los integrantes de la brigada.

La Empresa Municipal de Acueducto y Alcantarillado en Sancti Spíritus tiene un extraordinario reto por delante. Es difícil decidir qué priorizar cuando la demanda sobrepasa las posibilidades, la fuerza de trabajo no sobra y los recursos escasean.

Pero no todo está perdido cuando los vecinos se involucran en las labores; cuando a mitad del arreglo hace falta una pieza que la empresa no tiene y uno de los plomeros se lleva la mano al bolsillo afirmando resueltamente: «Ya el hueco está hecho. Esto se arregla».