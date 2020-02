Drama surcoreano sobre las clases sociales arrasa en los Óscar (+ premios)

La familia Kim hace cualquier cosa por tal de sobrevivir. (Foto: FilmAffinity)

La sátira social surcoreana “Parasite” ganó el domingo el Oscar a Mejor Película e hizo historia al convertirse en el primer filme en lengua no inglesa en recibir el mayor honor de la industria cinematográfica.

“Parasite”, que aborda el tema de la brecha entre ricos y pobres en la moderna Seúl, ganó cuatro premios Oscar en total, entre ellos a Mejor Director y Mejor Guión para Bong Joon Ho, además de recibir el reconocimiento a Mejor Película Extranjera.

“Nunca pensé que ganaría”, dijo Bong al aceptar el premio al mejor director, y rindió tributo a los otros nominados en la categoría. ‘Me gustaría tener una motosierra de Texas y dividir el Oscar en cinco y compartirlo con todos ustedes’, agregó.

Joaquin Phoenix ganó su primer Oscar como Mejor Actor por su interpretación de un payaso que se hace famoso por su violencia en un oscuro relato del cómic “Joker”, y dio un apasionado discurso sobre cambio climático y derechos de los animales.

Renee Zellweger recibió un Oscar a Mejor Actriz por su interpretación de una adulta Judy Garland en la biopic musical “Judy”.

La película sobre la Primera Guerra Mundial “1917” ganó tres Oscar, por fotografía, efectos especiales y edición de sonido, mientras “Érase una vez en Hollywood” le dio el primer premio como actor de reparto a Brad Pitt, quien interpretó el papel de un relajado doble de riesgo.

Laura Dern recibió un Oscar como Mejor Actriz de Reparto, su primer premio de la Academia, por su rol como una despiadada abogada de divorcios en “Marriage Story”.

El filme de Netflix “The Irishman” (El Irlandés), una costosa saga dirigida por Martin Scorsese que llegó con 10 nominaciones al Oscar, se quedó con las manos vacías.

La sátira sobre el nazismo “Jojo Rabbit” ganó un premio a Mejor Guión Adaptado para el director y guionista Taika Waititi. En tanto, “Toy Story 4” fue elegida Mejor Película de Animación.

“American Factory”, sobre la caída de puestos de trabajo en el cordón industrial del centro-oeste de Estados Unidos de la nueva productora del expresidente Barack Obama y la exprimera dama Michelle Obama, ganó un Oscar a Mejor Documental.

A pesar de no tener un presentador formal, la ceremonia de los Oscar comenzó con una aparición sorpresiva de los exanfitriones del premio Steve Martin y Chris Rock, quienes hicieron bromas sobre la falta de directoras mujeres y personas de raza negra en las nominaciones de este año.

Listado completo de los premiados

MEJOR PELÍCULA

Parasite- Ganadora

Le Mans ’66

El irlandés

Jojo Rabbit

Joker

Mujercitas

Historia de un matrimonio

1917

Érase una vez en Hollywood

MEJOR DIRECTOR

Martin Scorsese (El Irlandés)

Todd Phillips (Joker)

Sam Mendes (1917)

Quentin Tarantino (Érase una vez en Hollywood)

BONG JOON HO (Parasite) – Ganador

MEJOR ACTRIZ

Scarlett Johansson (‘Historia de un matrimonio’)

Cynthia Erivo (‘Harriet’)

Saoirse Ronan (‘Mujercitas’)

Charlize Theron (‘El escándalo’)

RENÉE ZELLWEGER (‘Judy’) – Ganadora

MEJOR ACTOR

Antonio Banderas (Dolor y gloria)

Leonardo DiCaprio (Érase una vez en… Hollywood)

Adam Driver (Historia de un matrimonio)

JOAQUIN PHOENIX (Joker) – Ganador

Jonathan Pryce (Los dos papas)

MEJOR ACTRIZ SECUNDARIA

Kathy Bates (Richard Jewell)

LAURA DERN (Historia de un matrimonio) – Ganadora

Scarlett Johansson (Jojo Rabbit)

Florence Pugh (Mujercitas)

Margot Robbie (El escándalo | Bombshell)

MEJOR ACTOR SECUNDARIO

Tom Hanks (A beautiful day in the neighborhood)

Anthony Hopkins (Los dos papas)

Al Pacino (El irlandés)

Joe Pesci (El irlandés)

BRAD PITT (Érase una vez en Hollywood) – Ganador

MEJOR PELÍCULA EXTRANJERA

Dolor y Gloria (España)

Los Miserables (Francia)

Parasite (Corea del Sur) – Ganadora

Honeyland (Macedonia del Norte)

Corpus Christi (Polonia)

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

Cómo entrenar a tu dragón 3

¿Dónde está mi cuerpo?

Klaus

Mr. Link El origen perdido

TOY STORY 4 – Ganadora

MEJOR GUION ORIGINAL

Historia de un matrimonio

1917

Érase una vez en Hollywood

Parasite- Ganadora

Puñales por la espalda

MEJOR GUION ADAPTADO

El irlandés

JOJO RABBIT – Ganadora

Joker

Mujercitas

Los dos papas

MEJOR FOTOGRAFÍA

El irlandés

Joker

El Faro

1917 – Ganadora

Érase una vez en Hollywood

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO

El Irlandés

Jojo Rabbit

Joker

MUJERCITAS – Ganadora

Érase una vez en Hollywood

MEJOR DOCUMENTAL

AMERICAN FACTORY – Ganador

The Cave

The edge of Democracy

For Sama

Honeyland

MEJOR CORTO DOCUMENTAL

In the Absence

LEARNING TO SKATEBOARD IN A WARZONE (IF YOU’RE A GIRL) – Ganador

Life Overtakes Me

St. Louis Superman

Walk Run Cha-Cha

MEJOR MONTAJE

LE MANS ’66 – Ganador

El irlandés

Jojo Rabbit

Joker

Parásitos

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

EL ESCÁNDALO (BOMBSHELL) – Ganadora

Joker

Judy

Maléfica: Maestra del mal

1917

MEJOR BANDA SONORA ORIGINAL

JOKER – Ganadora

Mujercitas

Historia de un matrimonio

1917

Star Wars: El ascenso de Skywalker

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

Toy Story 4

ROCKETMAN (ELTON JOHN) – Ganadora

Breakthrough

Frozen II

Harriet: En busca de la libertad

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

El Irlandés

Jojo Rabbit

1917

ÉRASE UNA VEZ EN HOLLYWOOD – Ganadora

Parásitos

MEJOR CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN

Dcera (Daughter)

HAIR LOVE – Ganador

Kitbull

Memorable

Sister

MEJOR CORTOMETRAJE

Brotherhood

Nefta Football Club

THE NEIGHBOR’S WINDOW – Ganador

Saria

A Sister

MEJOR MEZCLA DE SONIDO

Ad Astra

Le Mans ’66

Joker

1917 – Ganadora

Érase una vez en Hollywood

MEJOR EDICIÓN DE SONIDO

LE MANS ’66 – Ganadora

Joker

1917

Érase una vez en Hollywood

Star Wars: Episodio IX – El ascenso de Skywalker

MEJORES EFECTOS VISUALES

Vengadores: Endgame

El irlandés

El Rey León

1917 – Ganadora

Star Wars: Episodio IX – El ascenso de Skywalker