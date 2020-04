Sancti Spíritus: Entran en cuarentena cuatro áreas del municipio de Cabaiguán (+fotos)

El Consejo de Defensa Municipal informa que a partir de este lunes a las seis de la tarde comienza a aplicarse la cuarentena en esos lugares. Hasta el momento existen en el municipio 21 casos confirmados

Dada la compleja situación epidemiológica de Cabaiguán —uno de los dos territorios espirituanos con trasmisión local de la COVID-19— se ha decidido, por parte del Consejo de Defensa Municipal, declarar cuatro zonas de la localidad en cuarentena.

La medida comenzará a aplicarse a partir de las seis de la tarde de este lunes, momento en el que se prohíbe la entrada y salida de los moradores de esos lugares.

Según informó Yariel Hernández García, presidente del Consejo de Defensa Municipal, en dichos lugares se garantizarán todos los servicios a cada una de las viviendas incluidas en los sitios de cuarentena. Se les hará llegar un módulo con alimento a cada uno de los hogares y se ha establecido un puesto médico —que funcionará 24 horas— en los consultorios médicos que queden enclavados en esas áreas, a fin de garantizar la asistencia médica para quien lo necesite.

“Lo más importante es reiterar que todo el mundo permanezca en casa. La cuarentena es cero salida, cero entrada. El aislamiento es para el que estaba aislado, para el positivo y para los contactos de ese positivo que aún no tenemos el resultado. Los viajeros que han retornado de los distintos centros y los sospechosos deben permanecer también 14 días en casa”, dijo Hernández García.

Las áreas que esta tarde entran en cuarentena en Cabaiguán son:

Área 1: Reparto Pelayo Cuervo. Comprende la Calle C desde Tercera hasta calle Séptima.

Calle D desde Quinta hasta Séptima.

Calle Quinta, entre D y Campo.

Calle Cuarta, entre D y Campo.

Calle Tercera, entre D y Campo.

Calle Nueva, entre D y Campo

Calle Segunda, entre E y F.

En el área 2, que se halla en el Reparto Canario, se incluyen las siguientes arterias: Calle Punta Llana y Tenerife; Calle Gomera y Tenerife.

Por su parte, el área 3 comienza desde la calle Dionisio Rodríguez; comprende además la Avenida Camilo Cienfuegos desde la esquina Dionisio Rodríguez hasta Horacio González; Horacio González hasta la calle Luis Seijas; y desde Luis Seijas hasta Dionisio Rodríguez.

En el área 4 están incluidas la calle Silverio Blanco, desde E hasta G; y la calle Nieves Morejón, desde la calle E hasta G.

Al decir de Hernández García se evalúan otros sitios de Cabaiguán en los cuales a partir de las próximas horas se tomarán medidas similares a esta que conllevará a una restricción temporal de movimiento en las zonas que se establezcan.

En el municipio existen hasta la fecha 21 casos confirmados y más de un centenar de contactos de esos pacientes se hallan en aislamiento en los dos centros diseñados en el territorio para estos fines. El presidente del Consejo de Defensa Municipal informó, además, que de las pruebas realizadas en las últimas horas ninguna fue positiva.

No obstante, las autoridades han instado a la población a continuar cumpliendo las medidas tomadas con anterioridad en la localidad, que incluyen la restricción de movimiento para los pobladores después de las siete de la noche, el no traslado fuera del municipio —salvo casos excepcionales—, el cierre de entidades gastronómicas y comerciales, tanto del sector estatal como del no estatal, el reacomodo de los horarios de las tiendas recaudadoras de divisa y la prohibición de circulación hasta en las comunidades rurales por cualquier tipo de vehículo.