Campeón olímpico espirituano Serguey Torres rema contra la covid

Tras disfrutar a plenitud su título olímpico en Tokio, el único en la historia del canotaje, al espirituano Serguey Torres le ha tocado remar contra la covid en su propia tierra.

Hasta aquí llegó el estelar canoísta para disfrutar en familia de un merecido descanso después de meses y meses de duro bregar, que coronaron en su oro electrizante; pero la pandemia, como a buena parte de su familia, lo sorprendió y ahora vive otro aislamiento en casa.

“Puedo decirte que me siento como si nada, solo me siento con la nariz un poco obstruida —me cuenta a través de una videollamada vía WhatsApp.

“Sabía que en algún momento me iba a tocar porque, tal como nos explicaron, las vacunas sí te protegen de una complicación de la enfermedad, pero no te protegen ciento por ciento de que no puedas adquirir el virus”.

Y reconoce que, aunque nadie quiere padecerlo, el SARS-CoV-2 al menos esperó hasta ahora para sorprenderlo. “Por suerte llegó en un momento favorable y por ahora la única pérdida son los días de vacaciones que vine a disfrutar acá. Pero en general me siento bien, también porque mi mamá se está recuperando de una neumonía en el hospital Camilo Cienfuegos, mi papá también se está recuperando y mi familia en general”.

Por ahora, Serguey se mantiene en el bote de la vigilancia: “Hay que mantener la vigilancia y estar precavido, que en esta enfermedad lo principal es eso. Hasta aquí llega el personal médico y de enfermería de mi consultorio, me auscultan y se mantienen al tanto de mi evolución. La gente del Inder también se ha portado muy bien conmigo, todo el tiempo están llamando, sobre todo María Zamora, a cargo de la atención a los atetas, que incluso me atendió de forma directa.

“Mi familia de allá de Matanzas está bien, lo principal es que vayan pasando los días y cumplir con todas las medidas”.

La covid contagia al campeón olímpico de canotaje tras protegerse por meses y meses en distintos escenarios de entrenamiento y competencia, lo que le permitió competir en los Juegos Olímpicos de Japón y llegar a la gloria.

“Menos mal que ya pudimos pasar todas las competencias y que llega en un momento que no afecta, pues ya con el Mundial se terminaron. Este año fue todo el tiempo protegiéndonos de la enfermedad, adoptando las medidas al límite y eso fue lo que propició que llegáramos a todos los eventos sin ningún problema y lograr garantizar el resultado, no solo para mí, sino para el deporte y para Cuba que tanto lo disfrutaron”.

Serguey espera que la covid le permita aprovechar las vacaciones que bien se merece: “Quiero compartir un poco con mi familia, que es algo que no siempre puedo hacer, mucho menos este año olímpico”.

Como se recordará, el espirituano protagonizó, junto al cienfueguero Fernando Dayán Jorge, un hito en el canotaje cubano al lograr oro en el C-2 a 1 000 metros.

“No puedo decirte que este año superó mis expectativas porque desde que empezó el ciclo mi objetivo era este, pero todo salió como esperaba, como entrené para lograrlo, me siento bien conmigo mismo porque después de tanto sacrificio lograr el resultado, que es como el punto a la sazón, tengo que estar satisfecho”.

El 2021 le deparó también medalla de oro en el C-2 a 1 000 metros en la segunda Copa del Mundo de canotaje con sede en Barnaul, Rusia, plata en la Copa del Mundo de Canotaje de Velocidad en la ciudad húngara de Szeged y bronce en el Campeonato Mundial de Canotaje de Velocidad de Copenhague.