Desde las redes: Estas son las aplicaciones móviles ideales para los cubanos

Con la creciente informatización de la sociedad cubana y digitalización de diferentes servicios, numerosas aplicaciones se hacen imprescindibles para facilitarnos la vida. Desde las Redes te comento hoy sobre algunas de las más descargadas de Apklis.

Seguramente usted ya conoce y usa Transfermovil, Comprando en Cuba, Mi alerta, ENZONA o la propia Apklis, pero quizás no está al tanto de otras, que como las anteriores figuran entre las más descargadas de la tienda cubana de aplicaciones. Me refiero, por ejemplo, a UtilEs, con ella ya no es preciso memorizar la serie de números y símbolos para recargar nuestro saldo móvil o comprar los paquetes de datos, sino que nos lo ofrece de manera sencilla, todo dentro de la misma interfaz de la apk. Puede, incluso, acceder a funcionalidades como: consulta de saldo, llamada con *99, transferencia de saldo, consulta del consumo por planes y comprobación de IMEI, entre otras opciones.

Tan usada como la anterior es Control Remoto para Cajitas de TV y televisores híbridos en Cuba, la cual puede ser instalada en cualquier dispositivo Android 4.4 o superior. Funciona, como indica su nombre, como Control Remoto tanto en dispositivos con LED infrarrojo en su hardware como en los que no lo poseen.

Por último, otra muy popular es ¡Donde Hay! Se trata del localizador de productos de la Cadena de Tiendas Panamericanas. Su propósito es que los clientes puedan localizar productos dentro de la red comercial, conocer su disponibilidad y ubicación. Según su descripción, también incluye la funcionalidad de Chequeador de precios.

Interesantes y necesarias aplicaciones que Desde las Redes y su teléfono móvil pueden agilizar diferentes procesos y tareas de nuestra vida cotidiana.