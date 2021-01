Editorial: Ajustar el ordenamiento

Ilustración: Martirena

La unificación monetaria y cambiaria sacude, con arremetida telúrica, los puntales carcomidos de la economía cubana. Pero no solo ello; ha convertido a cada miembro de la familia en aprendiz de contadores; los ingresos domésticos se llevan a punta de lápiz.

Cuba le pone el pecho a uno de los procesos económicos, financieros y políticos de mayor calado en la historia de la Revolución. A la vuelta prácticamente de un mes de iniciada la Tarea Ordenamiento, fortalezas y distorsiones en su implementación convergen en el escenario nacional.

Para enderezar los meandros que han surgido, el Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez y otros altos dirigentes del Partido y del Gobierno intercambiaron a comienzos de esta semana con las principales autoridades de la provincia espirituana. Cada indicación dejada debe ser punto cardinal para el actuar cotidiano.

En ese intercambio nadie desestimó la cifra de personas que han aceptado la oferta de empleo de las Direcciones Municipales de Trabajo; sin embargo, que la balanza se incline hacia los puestos laborales en el sector presupuestado —no genera riquezas materiales— alerta sobre la necesidad de cubrir y crear más opciones en el ámbito productivo, en lo esencial en los municipios de Fomento y Trinidad.

Al unísono, habría que hundir profundamente el bisturí, de una vez y por todas, en las entidades con “estructuras cabezonas”, como denominara el mandatario cubano a las empresas e instituciones, con demasiada gente en las oficinas, en la burocracia, “inventando informes y papeles”, en detrimento del número de trabajadores directos a la producción y los servicios.

Destrabar definitivamente las fuerzas productoras de riqueza y estimularlas con sistemas de pago motivadores contribuiría a la eficiencia de las entidades espirituanas, algunas de las cuales han intentado ocultar su ineficiencia en la subida de los precios, en menoscabo de la billetera del pueblo. Importes racionales de bienes y servicios son hijos naturales de la reducción de los costos empresariales; hacia ahí debieran mirar —no con el rabillo del ojo como, al parecer, algunos lo han hecho— directivos y trabajadores.

Justamente, la eficiencia sería más expedita si los colectivos laborales devinieran verdaderos estrados para la discusión de todos los indicadores técnicos y productivos; hasta ahora bajo el escrutinio, en muchos centros, solo de funcionarios y especialistas. Un obrero incentivado es un economista en potencia.

La motivación nacerá con la información oportuna, contrario a lo observado en determinadas entidades, en lo fundamental del sector empresarial, donde la lentitud en dar a conocer la escala salarial y la cuantía a cobrar abonaron la incertidumbre, cuando más urgía sembrar confianza en torno a un proceso dirigido a mejorar el bolsillo estatal y familiar.

Solo una utilización más efectiva de la Comunicación Social despejará dudas y preocupaciones de la ciudadanía; inquietudes lógicas debido a la complejidad de la Tarea Ordenamiento. Más que informar, hay que explicar, argumentar. Una sólida estrategia comunicativa rebasa las fronteras de los medios masivos, valiosísimos en la socialización de las normas jurídicas que sustentan este proceso.

Por lo visto, el insuficiente dominio de los documentos rectores por algunos cuadros de entidades ha condicionado la aparición de inconformidades, las cuales pudieron evitarse, como los altos precios fijados para determinados comedores obreros, por obrar de espaldas a lo regulado.

“Aquí hay que tener sensibilidad, objetividad y análisis político de los procesos económicos”, recalcó Díaz-Canel el pasado lunes en Sancti Spíritus, donde la rectificación de unos 200 precios refrenda lo expresado por el mandatario de que “se revisará lo que haya que revisar y se corregirá lo que deba y pueda ser corregido”.

En tierras espirituanas, las autoridades gubernamentales tomaron notas de insatisfacciones aún presentes en la ciudadanía: los precios mayoristas aprobados para varios renglones agrícolas, de los servicios jurídicos y los del Sistema de Atención a la Familia, así como el monto de los subsidios otorgados para la construcción de viviendas…

Mientras se dirimen estas preocupaciones, el enfrentamiento a los precios abusivos deberá oxigenarse cada día; lo indican las más de 2 870 multas aplicadas por valor de 360 170 pesos, reveladoras de que las violaciones conviven con nosotros.

“Aplazar no es nunca decidir”. Apegado a esa visión martiana, el Gobierno determinó no dilatar más la concreción de la Tarea Ordenamiento, mandato de los dos últimos congresos del Partido. Las controversias generadas no significan que la mayoría de los cubanos haya reconocido la necesidad inaplazable de la unificación monetaria y cambiaria, que más que de expertos en economía, es asunto de todos.