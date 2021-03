La esquina de Escambray: COVID-19, ¿vacunarme yo?

Por raro y difícil que resulte entenderlo a cualquiera de nosotros, hay personas que se resisten a vacunarse contra la COVID-19. El llamado por algunos como movimiento antivacunas alega que, al hacerlo, se podría llegar a infectar a la persona con el virus contra el que se lucha y que se debilita el sistema inmunológico de los seres humanos.

Aquellos que se resisten desconfían de la medicina y del sistema de salud, dicen que hay falta de transparencia de los científicos sobre los componentes de los fármacos y que en realidad detrás de la vacuna lo que se esconde es un gran negocio. Incluso, dan más seguridad a las sustancias naturales frente a las sustancias químicas. Otro de los argumentos de los contrarios a las vacunas tiene que ver con preceptos religiosos. No es de cristianos, dicen, inocularse con sustancias que provienen de los animales y, además, reclaman el derecho a la libertad de controlar su cuerpo y el de sus hijos.

En opinión de la Organización Mundial de la Salud (OMS) las vacunas son posiblemente el mayor avance de la humanidad en la lucha contra las enfermedades. Pero que existan personas contrarias a ellas no es nuevo. Ya en 1796, cuando se descubrió la primera vacuna en contra de la viruela por Edward Jenner, fue atacado el fármaco, principalmente por cuestiones religiosas y en ese momento quizás fuera entendible: todo lo nuevo genera desconfianza y para ciertas congregaciones de entonces se estaba interfiriendo en la voluntad de Dios.

En los tiempos que vivimos y aunque nos parezca disparatada la idea, todavía hay quienes piensan de esa manera o dicen que algunas vacunas llegan hasta provocar autismo, como sucedió en 1998 en un artículo de la muy prestigiosa revista The Lancet en contra de la vacuna triple viral contra la rubeola, el sarampión y las paperas. En 2019, justo antes de la aparición de la actual pandemia, la OMS aseguraba que el movimiento antivacunas es una de las mayores amenazas contra la salud mundial. De hecho, en naciones como Italia, España, Francia o Grecia, la vacunación no es obligatoria.

Ahora las dudas están en la rapidez con que se han desarrollado los candidatos vacunales, en un intento por destruir el trabajo de cientos de miles de científicos que buscan frenar el mayor desastre de salud que se conozca hasta la fecha y que tiene paralizada la vida de casi todo el planeta. Es sumamente conocido lo que hasta hace poco ocurrió con la famosa Sputnik V, creada en Rusia. Fue desacreditada, insultada, acusada de obra maligna durante meses hasta que la revista The Lancet (que antes la puso en duda) ponderó su alta seguridad y eficacia. Como por arte de magia desapareció la rusofobia clínica y ahora se la discuten en todo el mundo las grandes potencias.

En Cuba tampoco escapamos a los ataques. El hecho de que una isla del Caribe sea capaz de desarrollar en breve tiempo cinco candidatos vacunales es imperdonable para algunos, en particular, quienes se encargan de buscar cualquier argumento, por tonto e insulso que sea, para arremeter contra los logros científicos (en realidad, contra cualquier cosa que sea buena) del país. Tampoco somos ajenos a los mismos criterios religiosos que se promueven desde hace tres siglos. Es cierto que no se puede hablar de un movimiento antivacunas cubano, pero hay quienes no ven con buenos ojos la obra de nuestros científicos y, más allá de lo humanista del suceso, ponen por delante las aburridas opiniones políticas que alimentan sus tarjetas de crédito.