Martillista espirituano gana medalla de plata en los Juegos Panamericanos junior

Con el envío de 67.23m, Ronald alcanzo su mejor marca personal. (Foto: ACN)

Fiel a lo que pronosticaban las marcas de salida, el cubano Ronald Anthony Mencía se adueñó este 2 de diciembre de la medalla de plata en el lanzamiento del martillo de los I Juegos Panamericanos Júnior, con marca de 67.23 metros.

A primera hora del día, en un Estadio Olímpico Pascual Guerrero que aún bostezaba, el espirituano aportó la sexta medalla de nuestro atletismo en la cita caleña (3-2-1) que concluye el domingo próximo.

El cubano cometió falta en su primer y último intentos, de modo que su progresión se apreció del segundo al quinto con registros de 66.25, 66.00, 67.23 y 66.62.

Con 66.25 dominó la prueba hasta que el brasileño Alencar Chagas logró 67.18 en su cuarta oportunidad, una ventaja que le duraría muy poco a este último, pues a continuación el nuestro respondió con su 67.23.

Una ronda más tarde se decidió la pugna entre ambos, pues el sudamericano puso el martillo a la distancia dorada de 69.78 metros, a poco de su marca personal fijada en 69.81, según la web oficial del certamen.

La medalla de bronce correspondió al mexicano Aldo Zavala con 65.08 metros, un resultado que celebró efusivamente junto a sus entrenadores y colegas.

«Mucha rivalidad en la competencia, hice lo mejor y respondí en el cuarto tiro cuando el brasileño se me fue delante con 67.18 metros. Muy afortunado por la medalla, esta plata es un buen resultado para el momento de la preparación en que nos encontramos», expresó Mencía en diálogo con periodistas en la llamada zona mixta.

«Los profesores me pidieron un buen resultado, ya que estamos en una etapa de preparación, no de competencia. Sabía que tenía posibilidades de medalla y obtuve la plata. No pudo ser el oro, será en otra oportunidad, pero este registro de 67.23 es bueno para esta etapa», sentenció el joven que tenía como mejor marca del año un 68.23.

También en la jornada matutina del atletismo la pertiguista Rosaidi Robles acabó séptima con 3.80. Las medallas correspondieron por orden a la brasileña Isabel de Quadros (4.20 m), la chilena Javiera Contreras (3.90) y la colombiana Karen Bedoya (3.90).

La tarde de este jueves acogerá otras 10 finales entre la pista y el campo, y en varias estará presente la delegación de la Isla.