¿Qué dicen los grandes medios sobre los candidatos vacunales cubanos contra la COVID-19?

En los días venideros comenzará la fase III de los ensayos clínicos de Soberana 02. (Foto: AP)

Mientras Cuba ha anunciado el inicio de la fase III de los ensayos clínicos de los candidatos vacunales Soberana 02 y Abdala en marzo, grandes medios de comunicación como The New York Times, BBC y El País se han quitado el sombrero ante los avances en la búsqueda de una vacuna contra la COVID-19 reportados por la Mayor de las Antillas, que podría convertirse en la primera nación de América Latina y el Caribe en alcanzar ese propósito.

Con el titular “Cuba se acerca a un logro científico: la producción de una vacuna contra la COVID-19”, The New York Times reconoció que la isla entrará pronto en la fase final de pruebas de Soberana 02, “paso crucial hacia la aprobación regulatoria que, si tiene éxito, podría poner a la isla en el camino de inocular a toda su población y comenzar las exportaciones al extranjero a finales de año”, indica el influyente diario estadounidense.

“Cuba comenzó a invertir dinero en biotecnología en los años ochenta, como parte del impulso de Fidel Castro para hacer que la nación fuera autosuficiente frente al embargo estadounidense que dificultaba la obtención de medicamentos producidos en el extranjero”, expone el artículo.

El diario agrega que la inversión en Salud Pública en el país caribeño derivó en la creación de docenas de instituciones de investigación científicas y médicas, y a seguidas resalta el desarrollo alcanzado por la Biotecnología cubana. De modo particular, apunta que la nación antillana fabrica ocho de las 12 vacunas administradas a los niños y exporta este tipo de medicamento.

Al abundar sobre la producción de la vacuna contra el coronavirus en la isla, The New York Times admite que esta “se complicó por el endurecimiento de las sanciones a Cuba por parte del Gobierno de Donald Trump. Los científicos dicen que no han podido comprar todos los equipos y materias primas que necesitan, incluidos los espectrómetros utilizados para el control de calidad”.

Los expertos cubanos también han desarrollado tratamientos innovadores, como una vacuna contra los tumores de cáncer de pulmón, que está en fase de pruebas con el Roswell Park Comprehensive Cancer Center de Nueva York, destacó The New York Times.

Candace Johnson, presidenta del Roswell Park, citada por el periódico neoyorquino, puntualizó que los cubanos emplean “exactamente los mismos altos estándares que cualquier otro país que produce estos medicamentos”.

Por su parte, la BBC publicó el artículo “Soberana 02: qué se sabe de la vacuna que está desarrollando Cuba contra el coronavirus”, el cual elogia la decisión de la Mayor de las Antillas de producir sus propias vacunas, mientras otros países han centrado sus empeños en importarlas.

El sitio web de la corporación británica refiere que Cuba trabaja actualmente en el desarrollo de, al menos, cuatro posibles vacunas contra la COVID-19, en distintas fases de pruebas en humanos.

La BBC cita declaraciones al programa Mesa Redonda de Eduardo Martínez, presidente de BioCubaFarma, quien estimó que Cuba será uno de los primeros países que podrán inmunizar a toda su población.

Si todo sale bien, acota el medio europeo, la isla caribeña espera producir 100 millones de dosis de Soberana 02 en 2021, con lo cual, además de inmunizar a sus más de 11 millones de habitantes, también podría exportar su vacuna o la tecnología a otras naciones.

“Soy optimista de los resultados, van bien”, declaró a la BBC José Moya, representante de la Organización Panamericana de la Salud/ Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) en Cuba, quien confirmó que la vacuna Soberana 02 aparece dentro del monitoreo de desarrollo de vacunas de la OMS.

Al propio tiempo, en las últimas jornadas el diario español El País dedicó espacio a los proyectos investigativos de la isla antillana y resaltó que dos vacunas cubanas contra el nuevo coronavirus entran en la recta final de los ensayos clínicos.

El material informativo subraya que la efectividad de Soberana 02 y Abdala será probada a partir de este mes en decenas de miles de voluntarios de La Habana, Santiago de Cuba y Guantánamo.

El País comenta que la Mayor de las Antillas es el primer país de América Latina que llega tan lejos en el desarrollo de una vacuna propia, logro científico que le acerca a la meta de inmunizar a toda su población antes de que termine el año, si bien contrasta con la situación de crisis y agudo desabastecimiento que vive la isla.

“Los resultados hasta ahora son alentadores: ambos candidatos vacunales han demostrado ser seguros y capaces de generar anticuerpos específicos contra el virus, inhibir la unión de la proteína viral al receptor celular (puerta de entrada del virus a la célula), y neutralizar la infección del virus en cultivos de células humanas susceptibles. Somos optimistas, hasta ahora los candidatos han sobrecumplido las metas que internacionalmente estas etapas exigen”, dijo a El País Eulogio Pimentel, vicepresidente de BioCubaFarma.

Pimentel anunció que, si todo sale bien en esta tercera fase de ensayos clínicos, en unos meses Cuba podría empezar la vacunación masiva y concluir antes de que acabe el 2021. “Seríamos uno de los primeros países del mundo en lograr la inmunización de toda su población”, afirmó.

El diario ibérico cita, además, al director de Centro de Neurociencias de Cuba, Mitchell Valdés, quien ponderó la cooperación de más de 30 instituciones científicas para obtener las cuatro vacunas.

“Que Cuba en un tiempo tan breve y en medio de esta crisis esté a punto de sacar una vacuna es reflejo de la madurez alcanzada por la Biotecnología cubana en las últimas décadas”, indicó Valdés, y a seguidas enfatizó que todo ello se ha logrado en un escenario marcado por el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero del Gobierno de Estados Unidos.

Vale exponer que hace pocas horas el director del Instituto Finlay de Vacunas, Vicente Vérez, informó que, además de Soberana 01, Soberana 02, Abdala y Mambisa, los científicos cubanos trabajan en un quinto prototipo de vacuna denominado Soberana 01-A, destinado a personas convalecientes de la COVID-19.