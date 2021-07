¿Qué variantes de la COVID-19 están circulando en Sancti Spíritus? (+video)

En la provincia se ha constatado la circulación de la variante detectada en Sudáfrica y en California. (Foto: Delia Proenza / Escambray).

De acuerdo con estudios virológicos realizados por el Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí a muestras de la provincia, en Sancti Spíritus no existen evidencias científicas que corroboren hasta la fecha la circulación de la variante Delta de la COVID-19, aunque autoridades sanitarias no descartan que pudiese hacerlo.

Según declaró a Escambray el doctor Manuel Rivero Abella, director provincial de Salud, sí se ha constatado, en cambio, la circulación de la variante detectada en Sudáfrica y en California, lo cual ha generado, en parte, la elevada transmisión de la enfermedad que se padece en varios de los municipios de la provincia.

“La Sudafricana está circulando en Taguasco —reveló Rivero Abella— y por la clínica y la epidemiología sospechamos, aunque no ha sido secuenciada, que esté también en Jatibonico. En el resto de los municipios está circulando la Californiana y la 6-14, esta última que es la inicial de la COVID-19”.

En cuanto a la variante Delta, hasta ahora la de mayor virulencia y agresividad, el propio doctor apuntó: “Hemos estudiado y no se ha aislado, descartado no está. Pero el comportamiento que nosotros tenemos no es de esa variante, porque esa se multiplica mucho más y entonces no estuviéramos reduciendo los casos, estuviéramos incrementándolos”.