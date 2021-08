Sancti Spíritus: En la calle Abel Aluart también se remó fuerte

Me dijo: ‘Mamá, hicimos lo que había que hacer, y todo por Cuba’”, comenta Iraida. (Foto: Roberto Morejón)

Desde cerca de las doce de la noche de este 2 de agosto, en Abel Aluart No. 127 altos, en la ciudad de Sancti Spíritus y sus alrededores no se durmió la última madrugada. Al compás de las paletadas de Serguey Torres Madrigal y su dupla de Fernando Dayán Jorge se gritó, se saltó y se lloró a más no poder y así auparon el título histórico del dúo en la canoa biplaza a 1 000 metros en Tokio.

Wilfredo Torres, el padre de Serguey, fue a parar al Hospital General Provincial Camilo Cienfuegos con un dolor en el medio en el pecho y la presión disparada. Iraida Madrigal hizo lo de siempre cada vez que a su hijo le ha tocado competir: virarse de espalda.

“Eso fue grande —cuenta Wilfredo más reposado—. A mí me dolió el pecho, me subió la presión, un vecino daba brinco arriba de mí, me levantó en peso, la gente de la parte de abajo de la casa también llorando…, había mucha emoción…”.

“Te cuento que no pude ver la competencia porque me puse tan nerviosa, es que me altero mucho —relata Iraida luego de recobrar la calma—. Aquí con nosotros estaba María Zamora, la que atiende a los atletas, supe que era oro por la bulla de la gente del barrio, lloramos, nos reímos, bricamos… pa’ qué te digo. No dormimos ni nosotros ni los vecinos”.

Cuando el bote de Serguey entró a la meta se revolvieron las nostalgias. También la vibra que la familia le trasmitió antes de entrar al agua. “Antes de la competencia hablé con él y me dijo: ‘Tranquilo, papá, que yo les voy a cerrar los ojos a los alemanes y se los voy a abrir a los chinos”, me pasó un video de cómo ellos se tiraban para atrás los dos juntos cuando llegaron a la meta y es verdad que tuvieron que hacerlo”.

Y aunque el oro nadie lo esperaba, en el fondo, muy en el fondo, Iraida albergaba esperanzas: “Sí lo aspiraba porque él lo dejó bien claro cuando se iba; me dijo que su empeño era para coger el oro. ‘Es lo que necesita el país, la provincia, la familia y la que necesito yo para cerrar mi ciclo’, me dijo firme”.

“Creo que le tapó la boca a mucha gente que no confiaba en él”, asienta el padre.

Para el intercambio de abrazos telefónicos hubo que esperar hasta el amanecer: “No pudimos hablar con él hasta hoy…

Lo sentí tan feliz, dice que aún no se lo cree y me dijo: ‘Mamá, hicimos lo que había que hacer, y todo por Cuba’”.

Se agolparon entonces muchos sentimientos en torno al niño que nació en una choza en medio de Las Tosas y correteó por los potreros hasta que decidió subirse a un bote. “Bueno, mi’ja, yo estoy tan orgullosa de ese muchacho y tengo tantos sentimientos encontrados, sabes por todo lo que ha tenido que pasar, estamos muy felices porque ese es el resultado del esfuerzo y el sacrificio de Serguey…, ah y es posible que no se retire, porque él me dijo antes que si cogía medalla no se iba a retirar, pero sino, iba a colgar los guantes”.

Pasado el susto y la emoción, Wilfredo amaneció este martes en la rutina de todos los días: ir en bicicleta hasta su finca en la Cooperativa de Créditos y Servicios Pedro Hernández, de Las Tosas, en Sancti Spíritus, “porque tenía que atender unos diques de arroz allá atrás y eso no se puede dejar para después”.

Y en medio del camino, la celebración: “Todo el mundo me paraba en la carretera, los carros, las máquinas, me abrazaban, me decían: ‘Felicidades, campeón’, es como si yo hubiese cogido la medalla”.