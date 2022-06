¿Cómo organiza los apagones la Empresa Eléctrica de Sancti Spíritus?

La carga máxima a apagar en cada bloque llega hasta los 25 megawatts y normalmente se trata de ajustar a la planificación. (Foto: Yosdany Mporejón/Escambray)

Sancti Spíritus, como Cuba toda, sufre desde hace meses las averías en las centrales termoeléctricas del país y el hecho de no contar con la potencia de reserva disponible agrava la situación. El calor agobia y los apagones parecen eternos, aunque ya ha comenzado a vislumbrase una pequeña luz al final del túnel. Sin embargo, muchos se preguntan cómo se diseña el cronograma de afectación para cada uno de los bloques y circuitos eléctricos de la provincia.

Con los nervios a flor de piel, algunos hablan de poca seriedad, otros de falta de organización, otros de “demasiados circuitos priorizados” y no falta quien jocosamente califica en las redes sociales de “vanguardia nacional” a circuitos como el 117.

Ante tantos comentarios, Roberto Hernández Rojas, director técnico de la Empresa Eléctrica de Sancti Spíritus, responde a Escambray:

“Para confeccionar los diferentes bloques lo primero es conocer la cantidad de megawatts apagables que tiene la provincia. En estos momentos el territorio tiene aproximadamente 100 megawatts que son apagables y con esa cifra confeccionamos cuatro bloques que tienen la misión de cubrir el plan de afectaciones las 24 horas del día.

“Al ser cuatro bloques se reparten los apagones en un tiempo aproximado de seis horas para cada uno. La carga máxima a apagar en cada bloque llega hasta los 25 megawatts y normalmente se trata de ajustar a la planificación.

“Es importante señalar que cada bloque tiene una planificación de seis horas, pero normalmente el tiempo aproximado de afectación es de cuatro horas por circuito cuando las condiciones lo permiten. Es decir, el bloque de la mañana está planificado desde las 8:00 a.m. hasta las 2:00 p.m.; no quiere decir que el circuito va estar afectado todo ese tiempo, es que, dentro de ese horario, puede ser afectado en cualquier momento. Esto es válido aclararlo a los clientes, ya que se pueden afectar a las 8:00 a.m. o 10:45 a.m. y están dentro de la planificación.

“Siempre que la afectación de la provincia no supere los 15 megawatts, no tenemos problema para cumplir el horario planificado, ya que nos permite realizar una rotación entre los mismos circuitos del bloque.

“Cuando la afectación de la provincia supera los 15 megawatts, se nos imposibilita cumplir con la planificación para todos los circuitos dentro del bloque, ya que es necesario restablecer algunos circuitos una o dos horas después de haberse terminado su bloque. Esto nos permite mantener las cuatro horas de afectación por circuitos. En caso de que la afectación sea superior a la carga máxima de apagar en el bloque, comenzamos a subir los tiempos de afectación a cinco y seis horas, y entonces se comienzan a afectar circuitos del bloque de la madrugada para no tener que adelantar el bloque de la noche.

“Esta es la variante que elegimos para afectar nada más cuatro horas a cada bloque; reitero, siempre que sea posible en medio de la actual coyuntura energética”.

¿Se afectan todos los circuitos por igual?

A raíz del criterio de la población mediante mensajes a nuestro grupo de Telegram, enriquecimos el diseño de la rotación de los circuitos y las estadísticas a controlar dentro del mismo bloque. Una de las estadísticas que controlamos y que siempre tenemos en cuenta es el tiempo de afectación que lleva cada circuito. Estos tiempos de afectación nunca van a ser iguales, pero tratamos que la diferencia entre el circuito más afectado y el menos afectado del bloque sea mínima, y eso lo hemos ido logrando en los diferentes bloques.

Te digo más: la diferencia entre el circuito más afectado con el circuito menos afectado dentro de un mismo bloque no supera las ocho horas cuando ya casi todos los circuitos apagables de la provincia superan las 100 horas de afectación en lo que va de año.

De igual forma, se tienen en cuenta las labores de mantenimiento, ya sea dentro de la propia jornada o para la siguiente. En dependencia del trabajo de mantenimiento, valoramos si podemos proteger el circuito o no. También se tienen en cuenta las averías propias de los circuitos y en ocasiones se nos hace imposible protegerlos.

Entonces, aunque ya haya sido afectado por la avería, a veces no tenemos otra solución que apagarlo, pero de hacerlo es de los que menos tiempo estarían en apagón.

Afirmo con convicción que tratamos siempre de ser justos y le aseguro que no es una sola persona quien organiza dicha planificación; somos varios compañeros. Entre todos damos criterios, debatimos y tratamos de organizar con la mayor justeza posible la distribución de las afectaciones en el día. De igual forma, consultamos el orden de afectación.

¿Por qué hay circuitos que nunca se apagan en Sancti Spíritus?

En estos momentos tenemos circuitos que son fundamentales para la provincia, estamos hablando de los que alimentan hospitales como el provincial docente provincial Camilo Cienfuegos, o el pediátrico José Martí Pérez. Hablamos también de proteger el bombeo de agua a la población, sobre todo en las ciudades, así como industrias que producen alimentos para el pueblo. Todo ese nivel de prioridad se colegia con el Consejo Energético Provincial, que es al final el que orienta hasta donde se puede afectar o no, porque mientras más circuitos se prioricen, más tiempo de afectación van a tener los clientes que pertenecen a otros.

A pesar de gestionar con un canal en Telegram con más de 16 000 seguidores, ¿por qué en ocasiones las personas conocen de la afectación cuando ya se ha ido el fluido, sin ser antes informadas por esta vía?

Este es uno de los mayores reclamos que tenemos por nuestros usuarios. Cuando se trata de una rotación, se conoce con tiempo la hora de afectación del circuito, nos da margen a informar y así el cliente se prepara, apaga sus equipos o detiene la producción.

Cuando nos ordenan afectar circuitos, es una operación que se debe realizar de forma rápida, ya que puedes provocar efectos indeseables dentro del sistema eléctrico del país, no solo en la provincia, sino fuera del territorio también. En lo que viaja la información hacia el canal de Telegram, hay trabajadores nuestros que ya están ejecutando la orden y afectando los circuitos. Por tal motivo, se nos hace imposible que llegue primero el mensaje y luego la afectación. En esos casos, apagamos ante la urgencia del país y luego notificamos a través de Telegram.