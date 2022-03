El aula es sagrada para mí

Así lo considera Virginia Rivero Ramos, profesora de Español de varias generaciones de espirituanos, a quien le interesa no solo enseñar, sino también formar mejores seres humanos

Luego de jubilarse, sigue enseñando desde su casa.

A orillas de la bulliciosa Avenida de los Mártires, en la calle Maceo, la misma casona de altas rejas coloniales y la misma puerta de caoba centenaria. He vuelto, pero no como estudiante de preuniversitario.

En una esquina la veo sentada en el sillón de siempre; sigue ahí con sus ojos de color pardo profundo, su voz pausada y perfecta dicción que la delata como profesora de Español. Tras su aparente intransigencia se esconde un humor fino, capaz de arrancarles carcajadas a sus alumnos, aspirantes a ingresar a la Educación Superior. Para los registros es Virginia Rivero Ramos; para sus discípulos, la profe Virginia.

¿Alguna vez pensó que sería maestra?

Sí, sí lo pensé. Cuando era pequeña jugaba con mi hermano y amigos de la escuela; mi hermano era el médico y yo era la maestra. Imitaba muchísimo a mis maestras. Siempre me gustó dar clases de Español.

Cuando le menciono el IPUEC Eusebio Olivera, ¿qué le viene a la memoria?

Allí me estrené como profesora; comencé a trabajar en agosto de 1978. Era un preuniversitario en el campo, ubicado en Pojabo. Quienes lo inauguramos, nunca hubiéramos imaginado que sería la antesala del actual IPVCE Eusebio Olivera Rodríguez de nuestra provincia.

Como todo profesor, usted recuerda a sus alumnos…

Claro, pero sobre todo a los alumnos agradecidos, que son casi la totalidad, para no ser absoluta. Nada es comparable a cuando vas por la calle y te detienen: “Profe, ¿no se acuerda de mí?”. Mis estudiantes son hoy médicos, ingenieros, maestros; desempeñan diversos oficios.

¿Cómo llega a su vida la enseñanza universitaria? ¿Le cambió como profesora?

En ese momento, impartía clases en el Eusebio Olivera. El trabajo era muy tenso. Entonces, me ofrecieron la posibilidad de ser profesora adjunta de la Facultad de Cultura Física. En el segundo año decido trasladarme, por examen de concurso, a la Facultad de Cultura Física.

¿Cambios? La universidad me obligó a ver el proceso de enseñanza-aprendizaje de otra forma. Trabajaba con atletas de alto rendimiento, y consideraba que, si eran buenos en el deporte, tenían que ser buenos académicamente. En esta etapa me gané varios epítetos, no te creas (ríe).

Junto a algunos de sus alumnos durante su estancia en China.

¿Por qué no titubeó cuando le propusieron dirigir la Facultad de Humanidades de la Uniss?

Porque me gustan los desafíos. Fue un verdadero reto por la complejidad de la docencia. Resultó una etapa bonita por ver a los alumnos formarse.

Usted ha impartido docencia a estudiantes extranjeros. ¿Qué desafíos le ha implicado?

Romper las barreras del idioma siempre constituye un desafío para cualquier persona. En mi rol de profesora de Español como lengua extranjera he tenido estudiantes suecos, alemanes y chinos; en el caso de esta última nacionalidad fui seleccionada para dar clases en China, en la ciudad de Shaoxing, en el colegio Yue Xiu, y de esa forma, comenzar los estudios de Español en ese país, como parte de un convenio de colaboración entre Cuba y la nación asiática.

Luego de retirarse de la vida laboral, plantó un aula en su casa para ejercer como repasadora. ¿Considera que los estudiantes acuden a los repasadores por carencias en sus profesores?

Los estudiantes acuden a los repasadores, ante todo, porque necesitan reforzar sus conocimientos; sin embargo, cuando estás en el proceso de repaso, te das cuenta de sus necesidades académicas. Sí, sí hay carencias en los profesores, debilidades en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

¿Cómo se visualiza Virginia en el futuro?

Siempre me veré dando clases. Me alegra que mis alumnos aprendan y que sus conocimientos los lleven a formas de actuar como humanos y profesionales. En el plano individual, mi mayor anhelo es enseñar a mi nieta, a los dos años y medio ya sabía cantar el Himno Nacional gracias a mí, a los seis años volvimos a estar juntas en La Palma, islas Canarias donde vive, y antes de dormir, leíamos una página ella y otra yo del libro La Edad de Oro; ojalá podamos repetirlo.