La historia y la verdad. Otra vez sobre el himno La bayamesa

En la Plaza del Himno de Bayamo se evoca cada año el origen de La bayamesa.

Sin conciencia crítica, se sabe, no puede existir un pensamiento histórico propiamente científico sobre los hechos objetivos del pasado.

La historiografía cubana relativa a la génesis de La bayamesa y su conversión en símbolo nacional se ha desarrollado, hasta hoy, con una notoria pobreza de fuentes documentales que permitan, a partir de la

adecuada contrastación, reconstruir de modo certero algunos hitos de la marcha guerrera.

Buena parte de esa historia se ha pergeñado apelando a la memoria

de ciertos testigos y con el concurso mañoso de la imaginación, que

ha venido a llenar los vacíos o a dar forma plena a lo endeble y

neblinoso.

Así, hasta la tercera década del siglo XXI hemos arrastrado con la idea

de que Perucho creó la letra en un rapto de inspiración encima de

Pajarito, apremiado por el pueblo bayamés. Y, a pesar de que algunos

historiadores han declarado la falsedad de esta idea, es muy probable

que sigamos cargando con ella, toda vez que insisten en repetirla

medios de comunicación, textos educativos y de divulgación, y aun

autoridades gubernamentales y políticas. Para colmo, en el artículo 49

de la Ley de Símbolos Nacionales vigente se lee que La bayamesa

«[e]s un himno de combate, surgido en el fragor de la lucha por

nuestra independencia». Si la palabra fragor no ha cambiado su

significado ‘ruido estruendoso’, esta expresión de la norma jurídica

sitúa el origen de la obra en medio de la contienda…

A raíz de las celebraciones por el 150 aniversario del canto colectivo

de la marcha, Cubadebate publicó el texto «La trascendencia de las

“Bayamesas”: la canción romántica y el himno patriótico». Su autor, el

Dr. Eduardo Torres-Cuevas, afirma en él:

[…] el 24 de julio [de 1868], día de la celebración de Santa

Cristina, tuvo lugar una reunión en el domicilio de Pedro

Figueredo, a la que asistieron los principales conspiradores de

la región. En la misma, el propio autor y anfitrión ejecutó en el

piano la pieza musical y su esposa, Isabel Vázquez, interpretó

la letra. Años después, uno de los asistentes introdujo la

novedad de atribuirle la letra del himno a Isabel Vázquez. No es

de dudar que dada la relación que tenían ambos esposos,

Figueredo haya consultado o escuchado alguna que otra

sugerencia de Isabel. Aunque la intención del testigo, Carlos

Manuel de Céspedes y de Céspedes, hijo del Padre de la Patria

y esposo de una de las hijas de Figueredo, no parece ser más

que un desconocimiento de las interpretaciones anteriores que

había tenido la marcha patriótica, sirvió para nuevas y extrañas

especulaciones. Nuevamente la intriga funcionó en aras de

disminuir el valor de una de las más bellas figuras de la historia

revolucionaria cubana.

Solo en el libro Bayamo, de José Maceo Verdecia, he visto la referencia a la ejecución instrumental del himno durante los festejos de Santa Cristina. Allí, sin embargo, no se especifican los nombres de los concurrentes ni se alude al canto de La bayamesa. Maceo Verdecia es bien parco, habla de «una reunión que con tal fin se había celebrado en la casa de Perucho Figueredo, donde, ejecutado por él en el piano, escucharon la música del himno».

¿Cuál es la fuente utilizada por el doctor que avala el importantísimo

aserto de que la esposa de Perucho cantó el himno esa noche?

Constituyendo una poderosa prueba de que la letra no se compuso el

20 de octubre, sino mucho antes, considero que debió explicitarse,

porque devendría, sin duda, un hallazgo clave en los estudios sobre

La bayamesa.

Por otra parte, no fue únicamente Carlos Manuel de Céspedes y

Céspedes, como el doctor sugiere, quien testimonió por escrito que la

autora de la letra era Isabel Vázquez, su suegra. También lo hicieron

Ángel y Blanca Figueredo, hijos de esta y Perucho, en carta del 19 de

junio de 1900, hecha pública en el periódico La Lucha, el 11 de julio

del propio año, por Fernando Figueredo Socarrás ―sobrino de

Perucho―. En ella los hermanos atestiguan que «la música del himno

fue inspiración de nuestro padre, tocado en el ingenio Las Mangas, de

su propiedad, en el mes de marzo de 1868; y queriendo hacer

partícipe a su esposa de su inspiración, y siendo ella inclinada a la

poesía, le dejó la tarea de ponerle los versos, y por lo que declaramos

que los versos que Ud. publica en el himno fueron puestos a la música

por Isabel Vázquez de Figueredo, nuestra querida madre».

Tanto este relato como el de Carlos Manuel de Céspedes y Céspedes

mencionado por Torres-Cuevas ponen en solfa la autoría de la letra y

la data de la génesis que ha privilegiado la historiografía cubana,

sustentándose en el relato del libro de Maceo Verdecia, conforme al

cual, en la madrugada de 14 de agosto de 1867 Perucho compuso la

música; y tras la capitulación de Bayamo, la letra.

¿Quiénes son los responsables de la «intriga» para «disminuir el valor

de una de las más bellas figuras de la historia revolucionaria cubana»?

¿Los mismos familiares de Figueredo? ¿O Paloma González Alfonzo y

sus tutoras Caridad Valdés y Yamila González Ferrer, quienes en una

investigación defendida en la Facultad de Derecho de la Universidad

de La Habana en 2011 proponían considerar a Isabel Vázquez

coautora? ¿Acaso ser el creador de la melodía no basta para convertir

a Perucho en un cubano notable? ¿En qué lo demeritaría que la

esposa hubiese compuesto la letra? Si fuese verdad, ningún demérito

habría. Como tampoco en el que a Antonio Rodríguez Ferrer se le

reconociera en el articulado de la Ley de Símbolos Nacionales la

autoría de la introducción, la armonización e instrumentación de la

pieza tal como ha trascendido. Es lamentable que el nombre de este

artista solo aparezca en la partitura que se anexa a la norma jurídica,

en franca omisión de las recomendaciones del musicólogo y director

del Museo Nacional de la Música, Jesús Gómez Cairo (2018), vertidas

en un folleto meses antes de promulgarse la ley: «Es […] ineludible

ponderar enfáticamente el nombre y las acciones de José Antonio

Rodríguez Ferrer en esa historia, donde muy poco aparece y como

deslizado, a pesar de la enorme significación de su labor como músico

en la configuración definitiva de nuestro himno nacional».

Controvertida resulta también en la historia del himno la fecha de su

ejecución coral por doce jóvenes bayamesas en las afueras de la

Iglesia Mayor, seguida de una procesión cívica, tras escucharse, en el

interior del templo, un tedeum de agasajo por la victoria de los

insurrectos y bendecirse la bandera de Céspedes.

El Dr. Torres-Cuevas asegura que los hechos ―salvo la bendición de

la bandera, que no menciona― acaecieron el 28 de octubre de 1868.

Aunque tampoco precisa la fuente, es casi seguro que se apoya en el

relato de Candelaria Figueredo, único que conozco que establece esta

datación.

Según Maceo Verdecia, todo sucedió el día posterior a la rendición de

Bayamo ―que en la primera edición de su libro se ubica el 20 de

octubre; y en la segunda, el 21―. Es decir, para el historiador

bayamés el tedeum, la bendición de la bandera, el canto coral y la

procesión cívica ocurrieron, en ese orden, bien un 21 de octubre, bien

un 22.

Para Eusebio Leal, sin embargo, fue el propio día de la toma,

antecediendo a la primera interpretación colectiva de la letra, de

acuerdo con lo que se colige de un texto suyo publicado en Granma

en 2016. Y para uno de los fundadores del Comité Revolucionario de

Bayamo, el maestro José María Izaguirre, excepto el canto coral, al

cual no alude, todo aconteció el 8 de noviembre de 1868 (v. infra).

Cotejemos tres fuentes:

El historiador Rolando Rodríguez (2005) ha encontrado una

comunicación que el 24 de octubre de 1868 dirige Perucho a

Céspedes, para participarle que al día siguiente, el 25, «después

de cantado el tedeum dispuesto por Ud. […] he determinado, si

Ud. tiene a bien aprobar, un paseo por las calles principales de la

población llevando a la cabeza del cortejo nuestra bandera que

será saludada por la banda de música y coro de ambos sexos

que tocarán y cantarán el himno y marcha de La bayamesa».

Y continúa Rodríguez: «En comunicación del 25, Figueredo puso

en conocimiento de Céspedes que el vicario foráneo de Bayamo,

Isidoro Serrano, le había pedido al menos aplazar el tedeum

solemne […] Por esa razón, Figueredo informaba que había

designado para que celebrase la misa al «capellán mayor del

Ejército Libertador, C. Emiliano Izaguirre»».

En el nro. 14 de El Cubano Libre, del viernes 6 de noviembre de

1868 se lee la siguiente orden del día, firmada por Céspedes:

Los jefes y oficiales y las tropas acantonadas en esta

heroica ciudad, concurrirán el domingo ocho del corriente,

después de la misa de ordenanza, a la bendición de la

bandera destinada a la división bayamesa, y concluido el

acto se entregará dicha bandera al oficial encargado de su

custodia, previo su juramento y el de las tropas que

componen la división; concluyendo tan importante

solemnidad con una procesión cívica a la cual concurrirán

todas las corporaciones políticas, militares y demás

cuerpos y personas que componen nuestro gobierno libre. Vidal Morales, en Iniciadores y primeros mártires de la revolución

cubana (1901), incluye una cita extensa de un texto escrito por

José María Izaguirre que no he conseguido identificar. Este es el

final de la cita del patriota bayamés:

El día 6 de noviembre […] se dio la orden correspondiente,

y el domingo 8 del mismo mes a las ocho de la mañana, el

ejército entero acudió al templo, donde se bendijo la

bandera, en un solemne tedeum, y haciéndose

nuevamente cargo de aquella la señorita Figueredo, se dio

principio a la procesión cívica, que recorrió las principales

calles de la población, a los acordes de la música y del

himno bayamés, que se cantó entonces por primera vez.

¿Tiene sentido que, a causa de las dificultades con la autorización

eclesiástica, el tedeum se celebrara, no ya el 25, como había pensado

y «dispuesto» Céspedes, sino el 28, como afirma Candelaria ―y

ratifica Torres-Cuevas―; y que, once días después, el 8 de noviembre,

como asegura Izaguirre, se efectuase la bendición de la bandera en el

propio templo, acompañada de otro tedeum? ¿Las dos ceremonias

solemnes se realizaron separadas, pero la tradición oral e

historiográfica, por error, las reunió? ¿Ambas tuvieron como colofón

sendas procesiones cívicas en las que el pueblo interpretó el himno?

¿Y el estreno coral a cargo de las doce señoritas, por fin, cuándo

aconteció? ¿No sería, en realidad, un coro mixto, como quería

Figueredo?

Son muchas las preguntas, y no entiendo a partir de qué evidencias

científicas el Dr. Torres-Cuevas se decanta por una de las posibles

respuestas, mucho más cuanto esa respuesta viene dada,

presuntamente, por una testimoniante para quien ni el día de la toma

de ciudad ni el del canto colectivo de La bayamesa ―según veremos

enseguida― coinciden con el refrendado en el Decreto 74 del Comité

Ejecutivo del Consejo de Ministros, del 22 de agosto de 1980,

mediante el cual se instituye el 20 de octubre como Día de la Cultura

Nacional.

Aunque diversos autores han ofrecido fechas distintas para la toma de

Bayamo, de acuerdo con Ludín Fonseca en su prólogo a Bayamo.

Toma, posesión y quema (2013), siguiendo la cronología del relato del

jefe de las tropas españolas emplazadas allí en 1868, el teniente

coronel Dionisio Novel e Ibáñez, parece claro que, en efecto, sucedió

el 20 de octubre ―y no, digamos, el 21, como sostiene Candelaria

Figueredo en sus apuntes autobiográficos y registra Céspedes en su

diario en dos anotaciones diferentes: «Hace 4 años que se firmó la

capitulación del Cuartel de Infantería de Bayamo y quedó prisionera su

guarnición con todo su material de guerra» (21.10.1872); «Quinto

aniversario de la capitulación de la guarnición española de Bayamo»

(21.10.1873)―.

Si hacemos caso a Novel e Ibáñez, la capitulación se firmó en el

cuartel en horas bien tempranas de la mañana, no en la plaza Isabel II,

como trascendió a partir del libro de Maceo Verdecia y todo el mundo

se ha cansado de reproducir.

Y, si creemos al opúsculo de Candelaria Figueredo, de 1929, el

célebre episodio de Perucho escribiendo la letra de la marcha sobre su

caballo tuvo lugar, no el día de la toma, sino cuando los rebeldes

atacan la ciudad, el 18 de octubre: «No habrá pluma que pueda

describir el delirio, la emoción de aquel hombre y aquel pueblo que le

oía e imitaba; y a los acordes de aquel himno asaltamos la plaza». La

expresión «que le oía e imitaba» sugiere que los bayameses

articulaban el texto verbal, guiados por la voz de Perucho.

Ramiro Guerra, en su Guerra de los 10 años (1972), es aún más

meridiano: «Se cantó por vez primera con gran entusiasmo en las

calles de Bayamo, el 18 de octubre». Y Enrique Gay-Calbó lo es

menos; en su libro Las banderas, el escudo y el himno de Cuba (1956)

hace mención exclusiva a la música: «Cuando entraron las tropas

libertadoras en Bayamo el 18 de octubre del año 1868, con Carlos

Manuel de Céspedes y Perucho Figueredo a su frente, vibró en los

aires La bayamesa, aquella música instrumentada por Muñoz

Cedeño».

¿Cuál es el dato objetivo incontestable conforme al cual se puede

afirmar, con total certeza, que el pueblo bayamés interpretó el himno

por primera vez tras la toma y no durante el ataque? De hecho, ¿no

tiene más sentido que lo hiciera al atacar, puesto que a eso llama su

letra?: «Al combate, corred, bayameses, […] no temáis una muerte

gloriosa, / que morir por la patria es vivir […] Del clarín escuchad el

sonido. / A las armas, valientes, corred.»

No se trata de, por mero impulso pueril, virar patas arriba lo que de la

historia patria se ha sistematizado en el imaginario sociocultural. Se

trata de, como investigadores, ser humildes y a la vez recios,

manteniéndonos fieles a la verdad: lo que no está probado de manera

fehaciente debe declararse como presumible, probable, posible… Bajo

ningún concepto debe expresarse de otro modo, si se quiere hacer

ciencia, algo bien distinto de fundar o recrear mitos, que luego reciben

el espaldarazo de los libros para la enseñanza y de las leyes.

He aquí otro mito: el artículo 49 de la Ley de Símbolos Nacionales

afirma que las notas de La bayamesa «presidieron todos los actos del

movimiento independentista, revolucionario», idea que se ha

machacado hasta el cansancio y con la cual el propio Torres-Cuevas,

en un momento de su artículo, pareciera concordar: «Ello explica que,

al marchar a los campos mambises, La bayamesa de Figueredo se

convirtiera en el himno de los patriotas», aunque más adelante

asevere, contradictoria, pero certeramente: «La bandera cubana,

según la había definido la constitución de Guáimaro y había sido

lavada con la sangre heroica de los mambises, presidía cualquier acto,

cualquier reunión, cualquier local, cualquier hogar, que se definiera

como cubano. No ocurría así con el himno».

En primer lugar, La bayamesa no pudo ser «el himno de los patriotas»

en los campos insurrectos de Cuba en la guerra de los Diez Años, por

una razón elemental: interpela en su primer verso solo a los

bayameses, circunstancia que debió distanciarlo de tanto caudillo local

como había en la manigua y de tanto soldado de disímil procedencia.

En segundo lugar, está comprobado que no fue «el himno de los

patriotas». Más ajustados a las necesidades prácticas y concretas de

la lucha, existieron, por ejemplo, el Himno holguinero, compuesto en

1870, y el Himno de Las Villas, de 1874. En el de Martínez Freyre —a

semejanza del bayamés― se llama al combate a los coterráneos de la

patria chica: «¡A la lid, holguineros valientes!». En cambio, en el de

Hurtado del Valle, el único vocativo que aparece es el genérico

hermanos, y se pone cuidado en distinguir la multiplicidad de orígenes

de las fuerzas a que se dirige: «Los generosos pueblos de Oriente /

De sus guerreros mandan la flor, / Y con vosotros marcha el valiente /

Camagüeyano batallador.»

El carácter inclusivo de la interpelación permite comprender el arraigo

del Himno de Las Villas entre el mambisado durante buena parte de la

primera guerra. En una de las conferencias impartidas en Cayo Hueso

entre 1882 y 1885, Fernando Figueredo Socarrás relata las

circunstancias en que surgió. En febrero de 1874, acampadas las

tropas en San Diego de Buenaventura, en el Departamento de

Oriente, cundió la noticia de la decisión de invadir el territorio de Las

Villas: «Debido al entusiasmo que dominaba a todos, se rogó al dulce

poeta villareño el Hijo del Damují, que improvisara con ocasión del

suceso, y a poco corría de mano en mano, en cuartillas de papel, y

luego quedó grabado en la memoria de todos, el hermoso himno […]

que fue desde aquel momento el canto de guerra y que bien o mal,

solo o en coro, era cantado a toda hora».

En contraste con lo anterior, Fernando Figueredo no mienta La

bayamesa en ninguna de las conferencias. Ni cuando refiere hechos

bélicos ni cuando narra actos solemnes como los juramentos de

Cisneros, Spotorno o Estrada Palma al asumir la presidencia de la

República en Armas. Tampoco en su relato de los festejos celebrados

en Bijarú, 1876, por el octavo aniversario de iniciada la guerra. ¿No

resulta extraño, tratándose de que Figueredo Socarrás, participante de

la toma de Bayamo, fue un divulgador incansable de la pieza del tío?

Notorio es también que no se mencione en las actas donde se

reseñan las sesiones de la Asamblea de Guáimaro, incluida la del 12

de abril de 1869, que describe la investidura de Céspedes como

presidente de la República en Armas. Destacan, además, las

omisiones en el resto de la literatura de campaña más difundida sobre

la Guerra de los Diez Años, a diferencia de lo que se verifica en

algunos diarios y memorias de la Guerra del 95.

Concluyendo este particular asunto: si no aparecen evidencias

documentales contrarias, todo hace suponer que, similar a lo acaecido

con la bandera del alzamiento de La Demajagua entre los delegados a

la Asamblea de Guáimaro, La bayamesa no alcanzó reconocimiento

automático y generalizado como emblema del movimiento

independentista durante la primera gesta libertaria. Debió mantenerse

viva, sobre todo, entre los emigrados bayameses, señaladamente los

familiares y allegados de Perucho Figueredo. Solo una vez terminada

la contienda de los Diez Años, mientras crecían los afanes y se

multiplicaban los esfuerzos por la concertación de voluntades dentro y

fuera de Cuba para romper otra vez las hostilidades, el himno

bayamés pudo comenzar a cuajar, desde el exilio, como símbolo de

lucha y victoria de todos los independentistas, de suerte que donde

decía bayameses pudiera interpretarse cubanos, desplazamiento

semántico en el cual Martí fue clave, al divulgar su letra y música en

varios números del periódico Patria.

Estos errores en el texto de la Ley de Símbolos Nacionales (himno

creado «al fragor de la lucha» y cuyas notas «presidieron todos los

actos del movimiento independentista, revolucionario») prueban que la

investigación y la difusión de la historia ―y la de Cuba más, porque es

la nuestra― deben fundarse en un compromiso férreo con la verdad, y

que sobre los historiadores recae la responsabilidad profesional de

erradicar de una vez por todas el vicio de dar por hecho lo que no se

ha acreditado científicamente.

Cuando se discutió el proyecto de la Constitución de la República de

Cuba aprobada en 2019, la comisión redactora, en voz del secretario

de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Homero Acosta,

reconoció en una intervención televisada que no se aceptaría la

petición de muchos ciudadanos de incluir en la carta magna, junto con

los símbolos nacionales, los llamados «atributos» (árbol, flor y ave

nacionales), porque no se había encontrado dónde, cómo ni cuándo

habían surgido esas denominaciones. Me parece muy loable su

declaración y la decisión subsecuente, pero el hecho da pie, por un

lado, a cuestionarnos cómo el Ministerio de Educación de este país

pudo promover durante años un «conocimiento» sin basamento

histórico y jurídico demostrable, y, por otro lado, a preguntarnos si el

hallazgo de la comisión redactora ha generado cambios en lo que se

enseña ahora mismo en las escuelas de Cuba.

Lo dicho: hay que transmitir la historia desde un apego absoluto a la

verdad. Los cimientos de la patria y la nación se protegen más si,

horadándolos, cobramos conciencia de cualquier relleno artificial en el

suelo sobre el cual se asientan, y no cuando, ilusos, enmascaramos o

pretendemos ignorar la existencia de tales falsos soportes.