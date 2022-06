Baskebolistas espirituanos hacen historia

Con la plata asegurada los Guerreros enfrentarán en la final al archifavorito Ciego de Ávila. (Foto: Elsa Ramos/Escambray)

Los Baskebolistas espirituanos siguen haciendo historia al lograr incluirse por primera vez en una final de la Liga Superior de Baloncesto masculino tras disponer de Capitalinos 91-84 en el cuarto choque de la semifinal

Otra vez el líder natural del conjunto Mario Luis Troyano se echó el equipo a cuesta al marcar nada más y nada menos que 33 canastas, con siete triples que terminaron por aplastar la resistencia capitalina en la sala Yayabo.

“Esas son cosas que salen, que se entrenan, el trabajo del juego anterior no lo podía traer hoy a la cancha, tengo que hacer uno nuevo cada día, en ese juego los triples me cayeron al final y en este partido me cayeron al principio es claro que un equipo que mete tantos tiples de entrada es difícil que el equipo se reponga, pero ya ves Capitalinos hizo un gran partido, haciendo en tres cuartos más de veinte puntos”, explica Troyano.

A seguidas, con la emoción tan alta como sus canastas, el muchacho dijo entre sollozos: “Este es el equipo de mi alma, el que me dio todo desde niño y el que voy a llevar en mi corazón siempre, tengo que felicitar a mis compañeros que desde el juego anterior hicieron un trabajo psicológico muy importante junto con los entrenadores mucho más con esta afición que vino aquí a apoyarnos, nos planteamos concentrarnos en el partido y dar nuestro mayor esfuerzo, aquí hay jugadores que salieron a la cancha lesionados, con gripe y salieron al partido a dar lo mejor de cada uno, estamos muy contentos con todo, pero esto no se ha acabado todavía”

Decididos a evitar un quinto choque los locales salieron al tabloncillo a definir las acciones e implantaron autoridad al ganar el primer cuarto con amplia ventaja de 26-16, que a la postre resultó decisiva pues en lo adelante sus rivales reaccionaron y en el segundo mantuvieron una ligera ventaja 21-20.

Todo quedaría listo para el tercer cuarto cuando los espirituanos cedieron 20-25 para recuperar la hegemonía en el cuarto con pizarra cerrada de 24-23.

Por los ganadores después de Troyano el refuerzo César Villegas fue quien más anotó con 21. Por los perdedores solo Michel Rodríguez con doce y Ariel Fernández 9 lograron los mayores encestes

“Estoy muy orgulloso de pertenecer a los Guerreros del Yayabo, refirió Villegas, le debía un buen partido al público de esta provincia, hoy lo tuve y estoy muy contento porque se logró la victoria y ya estamos en la final, es un grupo de muchachos jóvenes, pero tienen muchas ganas de jugar baloncesto, tienen mucho talento y son muy aguerridos”

El director del elenco Michel Díaz expone las razones de la victoria:” ajustamos una serie de cosas para este partido que nos habían salido mal en el anterior, queríamos evitar el quinto juego, salieron con mucha disposición, muchos jugaron hasta con gripe como el mismo Troyano, pero es el líder natural del equipo y se comportó como tal”. Wilfredo León, entrenador, considera que el triunfo se logró antes: “hicimos un trabajo psicológico muy bueno tanto en el hotel como en el terreno, siempre dijeron que hoy había que terminar el play off y lo cumplieron”

Para Carlos Alberto Plascencia, comisionado provincial, es la consecución de un sueño de años: “Ha sido algo grandioso, alcanzó a decir con el hilo de voz que le quedó tras “largarla a lo largo de la lid, antes de empezar la liga, con todos los problemas que tuvimos en la preparación para este torneo, siempre manifestamos que íbamos a alcanzar una medalla de cualquier color, en este mundo tienes que soñar en grande siempre, y eso se trasmite a los entrenadores y ellos a los muchachos. Por eso han llegado hasta aquí a pesar de ser el equipo más joven de la Liga, con 22 años como promedio, el nombre de Guerreros no está puesto por gusto, se lo ganaron desde que son pequeños, desde las categorías pioneriles, escolares, juveniles y ahora está el fruto”

De acuerdo con Laidalí Santana, directora provincial de deportes, “esto significa un avance para el deporte espirituano, estamos en presencia de un equipo joven, pero con muchos deseos de ganar, es digno de admirar por la unidad en su forma de juego, tienen figuras claves como Troyano que a la hora buena son los que de verdad responden y llevan el liderazgo del equipo hacia delante”

Con la plata inédita asegurada los Guerreros enfrentarán en la final al archifavorito Ciego de Ávila, vencedor de Santiago de Cuba en tres partidos de cuatro.