Realizan acciones en Sancti Spíritus para mantener a raya a coleros, acaparadores y revendedores

La falta de productos de primera necesidad ha terminado por gestar el nacimiento de una casta que tiene muy poco de trabajadora y sí mucho de parásita: los coleros, revendedores y acaparadores, quienes añaden una cuota extra de malestar.

La vox populi pide que se arrecie el enfrentamiento contra estas figuras que compran lo poco que todavía se vende más barato para luego revender y así obtener ganancias estratosféricas.

La Fiscalía Provincial de Sancti Spíritus (FPSS) ha impuesto en lo que va de año 280 multas administrativas, de entre 1 000 y 5 000 pesos, llegando en ocasiones hasta los 7 000, así como el decomiso de los bienes ocupados durante los operativos realizados de conjunto con el Ministerio del Interior (Minint).

De acuerdo con María Esmeralda Pérez Pérez, jefa del Departamento de Procesos Penales de la FPSS, se ha enfrentado mayormente el acaparamiento de los productos de aseo personal, entiéndase jabón o detergente de cualquiera de las marcas existentes.

De igual forma, se ha combatido el comercio ilegal de productos alimenticios como el aceite, el arroz y el queso, además de la venta a sobreprecio de las cajas de cigarros, dada su alta demanda entre la población.

“Ya se han comenzado a adoptar una serie de medidas por parte de las empresas que comercializan los cigarros y los tabacos, incluyendo las que operan en divisas y también las bodegas, para que haya una mayor presencia de estos productos, pero no es menos cierto que hoy las cajas de cigarros se revenden bien caros, porque la gente las paga al precio que sea”.

Según Pérez Pérez, los delitos que mayormente se radican en Sancti Spíritus están asociados con el acaparamiento y la especulación y, en menor medida, con la actividad económica ilícita.

“Estos delitos atentan contra la capacidad de adquisición del pueblo y son tipificados en el actual Código Penal con sanciones de privación de libertad que van desde los 3 meses hasta un año, o multas de 100 a 300 cuotas. En el caso de la especulación también es sancionable, al igual que lo es la actividad económica ilícita”.

Asimismo, se pueden imponer sanciones de privación de libertad de uno a tres años cuando se utilicen materiales de procedencia ilícita o cuando se tenga la licencia para ejercer el trabajo por cuenta propia y se emplee alguna mano de obra ilegal o producto ilícito.

Una vez controlada la denuncia, la Fiscalía decide cuáles de estas van hacia conocimiento del Tribunal o reciben tratamiento administrativo mediante la imposición de multas.

Según la fuente, en este 2022 aún no han radicado denuncias relacionadas con los precios abusivos que tienen muchos de los productos de primera necesidad en el mercado negro.

Sin embargo, acotó, esto no significa la ausencia de conductas de esta naturaleza, todo lo contrario, porque semana tras semana contemplamos con pesar la subida de los precios de la carne, los frijoles, las frutas y verduras y hasta la leche.

Al romperse el equilibrio entre la oferta y la demanda los precios se han disparado en un proceso inflacionario que no para de crecer en el país y cuyo enfrentamiento se ha convertido en prioridad para las máximas autoridades de cada territorio.

Al decir de la funcionaria, las personas se quejan, pero pagan el producto al precio que les impone el vendedor, muchas veces hasta 10 o más veces por encima del valor original, y finalmente no hacen la denuncia en la Fiscalía para que esta pueda actuar en correspondencia con la legalidad socialista.

“A veces los ciudadanos no desean hacer la denuncia y te dicen que no quieren ir a un juicio, no quieren buscarse problemas y eso nos dificulta en la parte penal porque en lo administrativo sí se aplican multas contra quienes trasgreden lo establecido por la ley”, concluyó.