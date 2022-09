Yaguajay no se descuida ante los efectos del huracán Ian

En las últimas 24 horas en Yaguajay se registra un acumulado promedio de 6.6 milímetros de lluvias. (Foto: Graidy Mejía/Escambray)

Las lluvias del huracán Ian, principal peligro para la geografía espirituana, no han sido significativas en las últimas 24 horas en el norteño municipio de Yaguajay, pues solo se registra un acumulado promedio de 6.6 milímetros de precipitaciones, el menor de toda la provincia.

Lo confirma Yusliady Lorenzo Coca, directora técnica de la Delegación Provincial de Recursos Hidráulicos en Sancti Spíritus, quien aclara que los mayores volúmenes se ubican en las comunidades de Mayajigua, con 18.6 milímetros; en Venegas, con 16.1; en Jarahueca, con 8.8, y en Meneses, con 8.1. El resto de los territorios, dijo, se encuentran por debajo de los 5 milímetros.

Aun cuando las condiciones climatológicas en el norte espirituano no son las peores, se encuentra activado el Consejo de Defensa Municipal y a nivel de zona, donde se les brinda seguimiento a los efectos este evento meteorológico, y se precisan todas las medidas para enfrentar el posible impacto.

De acuerdo con Mileydi Milián Barnes, presidenta de este órgano en el territorio, hasta ahora no se registran afectaciones de ningún tipo en Yaguajay. No obstante, aseveró que, previo al avance del huracán por el país, no se dejaron de extremar las medidas para, de esta forma, preservar la vida de las personas y los bienes materiales.

Milián Barnes agregó que el sector de la Agricultura realizó la cosecha de un nivel de yuca en el polo productivo San Marcos, perteneciente a la Empresa Agroindustrial de Granos Valle del Caonao, mientras que otra parte de este cultivo y de boniato que se encuentran bajo tierra se recogería en caso de agravarse las condiciones del tiempo.

La presidenta del Consejo de Defensa Municipal, apuntó, que no se reportan afectaciones en el servicio eléctrico por los efectos del huracán, mas, no descarta la posibilidad de que exista alguna avería, en la cual se trabajará para restablecerla en el menor tiempo posible.

Por su parte, Antonio Rodríguez Carmenate, especialista de Recursos Hidráulicos en el municipio, subrayó, que la presa Aridanes, mayor reservorio de la zona, se encuentra a un 54 por ciento de llenado. Asimismo, enfatizó, que se observan los diques y cortinas del estanque, y se limpian los taludes, tanto los secos como húmedos, en el caso de recibir un mayor volumen de precipitaciones.