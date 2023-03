Elecciones nacionales en Cuba: “Se me dio la oportunidad de votar, y con mi bebé en brazos” (+video)

A tres días de ser madre por segunda vez, la joven taguasquense participó en el proceso eleccionario este domingo. (Foto: José Luis Camellón/Escambray)

Días atrás, cuando se le acercaba la fecha de dar a luz, la joven de 29 años María Olga Cárdenas Montano hasta pensó que se quedaría sin votar si se le unían las elecciones con el parto. Entonces no sabía que, en el Hospital Provincial Camilo Cienfuegos, de Sancti Spíritus, donde sería ingresada para su alumbramiento, se habilitaría un colegio especial que permitiría a las personas que por diferentes razones estuvieran allí este domingo ejercer el derecho al voto.

“Como estaba cerca de la fecha, hasta me dije: Si estoy de parto en esos días me quedo sin votar. Tuve esa duda, porque no había estado antes en esta situación; pero se me dio la oportunidad de votar en el mismo cubículo donde estoy desde que me hicieron la cesárea hace tres días, y con mi bebé en brazos”, narró a Escambray, instantes después de marcar su voto en la boleta que hasta allí le llevaron.

Junto a su mamá, también de Taguasco, y su segundo hijo, María Olga Cárdenas ha pasado la jornada electoral en el Hospital Provincial, y pudo participar en las elecciones nacionales para elegir a los diputados al Parlamento cubano.

“Es una buena opción dar esta posibilidad de poder votar aquí mismo —expresó—, porque algunos no podemos asistir a las urnas en el lugar donde vivimos come me ocurre a mí, y que me traigan la boleta hasta aquí es satisfactorio para nosotros.

“Es importante participar en las elecciones, son las personas que nos representarán para todo lo que hay que hacer en el país; tengo confianza que este proceso eleccionario repercutirá favorablemente, hay que luchar para salir adelante”, destacó la joven taguasquense.