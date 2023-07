La anestesia y otros productos estomatológicos regresan a las clínicas espirituanas (+video)

En los servicios estomatológicos de la provincia se cuenta hoy con anestesia dental. (Foto: Facebook).

En las siete clínicas de la provincia y los 14 servicios estomatológicos de los policlínicos espirituanos se cuenta hoy con anestesia dental, tanto Lidocaína como Mepivacaína, distribuidas de forma equitativa para todas las unidades y se prevé que la misma esté garantizada para los próximos meses.

De acuerdo con Dariel Álvarez Rojas, jefe de la sección provincial de Estomatología, el territorio, sin embargo, no cuenta con amalgama.

Explicó además que se mantiene pendiente el arribo próximo de resina fotopolomierizable y bases intermedias utilizadas antes de poner la resina.

Otros recursos como las lámparas de luz alógena, piezas de ultrasonido y aerotor, limas de endodoncia de primera y segunda familias, hidróxido de calcio, dentofar, yeso blanco, yeso piedra y alginato ya se encuentran disponibles en las clínicas provinciales.

“Se está atendiendo a toda la población de acuerdo con los recursos de los que disponemos; por ejemplo, se están haciendo extracciones dentarias principalmente en grupos priorizados, como embarazadas y menores de edad, a ellos sí se les están haciendo restauraciones”, expresó.

Según Álvarez Rojas, el resto de la población no perteneciente a estos grupos priorizados será atendido en consonancia con los recursos y con la entrada de resina el espectro de pacientes tratados será más amplio.

Para recibir tratamiento los pacientes deberán remitirse a su área de salud, y dirigirse a las oficinas de admisión, donde de forma escalonada y planificada se les dará turno en función de los materiales con los que se cuenta.

“La provincia en cuanto a la ortodoncia se ha visto afectada, al igual que todo el país, pues ya desde hace algún tiempo no entran recursos. La aparatología fija ha sido la más afectada, para ella en este momento no tenemos disponibilidad; no ocurre así en la removible”, agregó.

Tal como anunció Escambray meses atrás, no se acepta en los centros estomatológicos de la provincia la anestesia traída por los pacientes, en correspondencia con la Ley 41 del Ministerio de Salud Pública en su artículo 102, donde se establece que tanto los artículos de producción nacional como extranjeros se ponen en circulación con la previa inscripción en el registro de medicamentos del citado ministerio.

Dicha medida es aplicada con el rigor necesario, pues una anestesia que incumpla los estándares establecidos por el Minsap puede acarrear complicaciones como reacciones alérgicas, dolores, hematomas, parálisis facial e incluso comprometer la vida del paciente.

*Estudiante de Periodismo