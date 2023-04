En Sancti Spíritus se mantiene garantía de combustible para actividades vitales

Las actividades de acueducto y la distribución de alimentos, cuentan entre los encargos estatales con garantía de combustible. (Foto: Vicente Brito/Escambray)

Aunque una imagen fiel del agudo déficit de combustible que golpea la cotidianidad espirituana está por estos días en los servicentros de Cupet, la sensible situación creada alrededor del descenso de las ofertas de petróleo y gasolina tiene otros rostros, tal vez menos visibles, pero palpables desde la garantía del recurso para sostener actividades vitales de la economía y los servicios.

Camilo Pérez Pérez, coordinador de Programas y Objetivos del Gobierno en Sancti Spíritus, declaró a Escambray que, a raíz del déficit de combustible que tiene el país, en la provincia se activaron medidas encaminadas, primero, “a la protección de los servicios vitales a la población, esa ha sido la prioridad y ha tenido garantía”, subrayó.

Detalló que se ha mantenido la entrega de combustible para los servicios de ambulancias y carros fúnebres, el abasto de agua a la población, la transportación de pasajeros, distribución de alimentos agrícolas, cárnicos, lácteos, de harina para el pan y los productos de la canasta básica; también se ha asegurado el traslado de la alimentación para las actividades porcinas y avícolas. “Esos servicios y los trasiegos de alimentos y materias primas tienen el combustible garantizado diariamente en cualquiera de las circunstancias que hemos atravesado”, acotó.

Si bien entre las prioridades figura la transportación de pasajeros, el dirigente aclaró: “Cuando hablamos de garantía nos referimos al combustible físico en los servicentros, no a la distribución en capacidades de comprarlo en tarjeta, porque ese depende de la entrega que haga el Ministerio de Economía y Planificación según la disponibilidad que tenga el país; hay una disminución de viajes y una afectación a la movilidad de personas no por el combustible físico en los servicentros, sino por la asignación de este al sector del Transporte para sus actividades”.

No obstante, a que la entrada de este recurso al territorio es inferior y no respalda todas las acciones de la economía, el directivo insistió que en el caso de los servicios vitales se garantiza el combustible que necesitan para las actividades del día.

En relación con las entregas al sector privado, Pérez Pérez explicó: “Asignamos una cifra de combustible diario en el servicentro para los camiones que transportan pasajeros, tienen licencia operativa y tributan a las Terminales organizados por sus horarios y rutas; también se da una cifra a las máquinas particulares con licencia operativa para trasladar pasajeros, así como a otros medios que prestan servicios vitales.

“En la actual situación el resto de los carros no estatales depende de cuando se venda combustible liberado. La actual limitación que existe no nos ha permitido liberar una parte para la población, incluso la semana anterior tuvimos tres días que no hubo gasolina para ninguna actividad de la economía, en cambio casi todos los servicios básicos se realizan con diésel”, señaló.

Asimismo, aclaró que todos los casos que se han dirigido a los gobiernos municipales para un turno médico o buscar la paquetería de una misión, u otra necesidad de relevancia, se le ha dado una solución.

Destacó que desde el pasado viernes la situación ha ido mejorando en la entrega de gasolina para las actividades de la economía, hay una tendencia al alivio y hasta ahora existe una cifra diaria que está garantizada para la provincia que no satisface toda la demanda, pero va respaldando cada vez más actividades.

Informó, además, que en al caso del diésel, el territorio está recibiendo entre el 50 y el 60 por ciento de lo que demanda el territorio.

El directivo precisó que entre las medidas aplicadas en el contexto de la situación figuran no vender combustible en vasijas, la venta de 10 litros diarios de gasolina a todos los medios automotores en función de la economía; en tanto un determinado limite sería extensivo al combustible liberado cuando se asigne y la venta se estableció realizarla solo en horario diurno.