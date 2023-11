Milena Venegas: pienso seguirle dando medallas a Sancti Spíritus

La espirituana (segunda de derecha a izquierda) está satisfecha con la actuación en Chile. (Foto: Jit)

A la remera espirituana Milena Venegas el frío de Santiago de Chile se le coló hasta los huesos, pero, aun así, nada le “congela” los grados de satisfacción por saberse la primera medallista espirituana en los XIX Juegos Panamericanos.

La pescó de bronce en una embarcación múltiple: la ocho mixta con timonel, en una de las competencias más duras que recuerde.

“Las regatas todas fueron muy duras, bastante difíciles, sobre todo para las mujeres porque el nivel ha subido muchísimo en el área. Sabíamos que teníamos posibilidades de medalla con esa embarcación, porque los varones no es que estuvieran mejor, sino que en el clasificatorio panamericano se vieron con todas las posibilidades de ganar y eso fue lo que no pasó con nosotras”.

Y eso que no fue este el bote que más pudieron ensayar, aunque, el tiempo juntos y la sed de competencias fueron aliados para la necesaria sincronización. “La preparación fue buena, aprovechamos muy bien el mes que estuvimos en Rusia en la base de entrenamiento. La sincronización se entrena y eso salió bastante bien, a pesar de que en la base de entrenamiento no la pudimos entrenar tanto porque solo tuvimos los botes chiquitos, aunque aprovechamos una piscina que había allí y pudimos remarlo. Creo que pese a las condiciones que tenemos para la preparación, aquí les dimos batalla a todos los países que estaban presentes”.

Para llegar hasta la medalla, Milena tuvo que entrar varias veces a la Laguna Grande San Pedro de la Paz, en dúo y en cuarteto con el resto de las muchachas. “A pesar de que no pudimos coger medallas en el resto de las embarcaciones, me siento contenta conmigo misma porque supimos que lo dimos todo, que regateamos bien en todas las pruebas, solo que no llegamos al nivel de las otras. Tuvimos hasta que doblar embarcaciones, contábamos con muy pocas atletas para muchas modalidades y fue bastante difícil”.

“Todo el equipo salió contento, todos regresamos con una medalla. Los varones tuvieron algún que otro fallo técnico y se les pudo ir alguna que otra presea de oro, pero en general estamos muy contentos con lo que se logró porque vimos concretado el esfuerzo de todos”.

Como referente de comparación para medir cuánto ha crecido el deporte en el continente, la jatiboniquense tiene a los Panamericanos de Lima, en los que logró dos medallas de bronce. “En comparación con Perú, el nivel ha subido mucho, las atletas se están preparando casi siempre en Europa. Además, estaban atletas que recientemente habían cogido medallas en mundiales; por ejemplo, las hermanas Abraham cogieron tercero en el dos sin timonel y en el cuatro sin timonel, aparte de saber que Estados Unidos y Canadá también nos iban a dar la pelea en todas las embarcaciones. Eso nos dice que van a estar bastante duras las próximas competencias y tenemos que ponernos las pilas porque la rivalidad será mayor que ahora”.

Para Milena, el descanso será breve, quizás ni el suficiente para reponer fuerzas y compartir con los suyos antes de emprender su desafío más cercano: llegar hasta París 2024, en lo que sería su segunda Olimpiada.

“Me dio mucha alegría saber que fui la primera medallista de Sancti Spíritus, pienso seguirle dando medallas a la provincia. Ahora tenemos un mes de vacaciones porque hay que seguir la preparación, ya que el clasificatorio para los Juegos Olímpicos será en marzo”.