Sellos virtuales sí se devuelven

Agobiada, tras meses de espera, escribe a esta sección Anisleidy Valdivia Ramos, quien reside en el Edificio 1, apartamento 18 e/ Rastro, en el municipio cabecera, y plantea una inquietud que comparte, según dice, con muchos espirituanos: la no devolución del efectivo tras la compra errónea de sellos mediante la aplicación Transfermóvil.

Y en su misiva a Cartas de los lectores lo explica de tal modo: “Mi problema es el de cientos de personas en Sancti Spíritus. El 25 de abril compré 2 000 pesos en sellos a mi nombre por el Transfermóvil con el objetivo de hacer prórroga al pasaporte de mi niño de cuatro años y al mío. No sirvió porque debía haberse comprado 1 000 a nombre del menor y 1 000 a mi nombre, pues tuve que comprar otros.

“Fui al correo a reclamar la devolución del dinero y ellos me dicen que no son responsables del Transfermóvil, que ellos responden por las taquillas. Fui a Etecsa y dicen que solo son un puente entre Correos y el usuario. Fui a la ONAT y nadie sabe dar una respuesta, me mandaron para el municipio ya que ellos son los que tienen que devolver”.

Cuando la queja de Anisleidy rebotó en Escambray ya había picado, como hace constar en su carta, en muchísimos terrenos. Antes, incluso en abril de acuerdo con su puño y letra, había hecho la solicitud para la devolución del efectivo, como le orientaron, y la había entregado; luego, al transcurrir los meses volvió otra vez para reclamar lo que habían orientado desde mucho antes devolver.

“A mí en lo personal me dijeron —suscribe la lectora— que ellos tenían 60 días para darme el dinero. Cuando pasó el tiempo vine y me trataron muy mal, pues en ese momento dijeron que eran 60 días hábiles, que el plazo era para el 21 de julio.

“Si ese dinero va al presupuesto del Estado y por cualquier motivo no sirvió la compra con la misma rapidez que me lo descontaron que me lo devuelvan. Hay que esperar que el nivel central de la ONAT autorice el hecho”.

Y ante tanta dilación de lo que considera más que un ultraje a su bolsillo de madre soltera añade: “Me siento maltratada, estafada y atada de pies y manos ante esta situación. Les pido una respuesta encarecidamente que con su apoyo van a resolverles el problema a muchas familias cubanas”.

Al Escambray contactar con Anaris García Álvarez, directora de la Oficina Nacional de la Administración Tributaria en el municipio de Sancti Spíritus, supo que, aunque el dinero aún no llega al bolsillo de todos los afectados, ya ha comenzado a devolverse.

“Ya recibimos la indicación del Ministerio de Finanzas y Precios y de la ONAT acerca del procedimiento para la devolución del efectivo y ya se están resolviendo los casos. La ONAT tiene acceso a la plataforma y de ese modo puede invalidar el sello comprado erróneamente y así devolver el monto por el que se adquirió.

“No es un proceso inmediato, pues una vez que la ONAT dictamina el caso y conforma el expediente correspondiente, depende de la disponibilidad que tenga Finanzas para poder devolver el dinero.

“Otro de los asuntos que se despejaron es que los sellos que se compran para usarlos en los trámites del Ministerio del Interior pueden ser transferibles a otra persona si el que los adquirió ya no requiere usarlos, pero para ello sugiero que las personas se acerquen a estas oficinas para informarse adecuadamente de los procedimientos”, concluyó García Álvarez.