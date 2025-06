Prensa pagada que no llega

La falta del cartero trajo consigo la no entrega de periódicos a unos 350 suscriptores de la ciudad de Sancti Spíritus durante más de un mes, a pesar de haber pagado el servicio por adelantado

La prensa escrita no es un pomo de aceite o de detergente, es un medio para informar con inmediatez y sistematicidad. (Foto: Roberto Javier Bermúdez/Escambray)

Dos misivas llegaron a nuestra redacción para exponer la misma preocupación: ausencia de la prensa a domicilio durante más de un mes en parte de la Zona 1 de Correos en la ciudad de Sancti Spíritus, a pesar de que los suscriptores realizaron el pago por adelantado.

“Desde 1965 recibo el periódico Granma y en los últimos años también estoy suscrito a Escambray, Trabajadores y al Juventud Rebelde dominical; sin embargo, desde el 21 de marzo del 2025 no me ha llegado ninguno de ellos, a pesar de haberlos pagado por adelantado los correspondientes a marzo y abril”, escribe en su carta Aramís Arteaga Pérez, fiel lector de la prensa impresa por muchos años y residente en la calle Frank País No. 305, en la cabecera provincial.

Por su parte Olidia Martínez González y Pedro Hernández Jorge, vecinos del edificio 224 en la calle Carlos Roloff, también escribieron a este medio para expresar la misma inconformidad.

“A principios de marzo logré hablar con el administrador de la oficina de correos que radica en el edificio de Etecsa y me respondió que el distribuidor del área había estado enfermo, pero que ya se iba a incorporar y repartiría todos los periódicos pendientes, pero seguimos en las mismas hasta el sol de hoy”, expone Hernández Jorge en su carta.

En busca de respuesta, Escambray contactó a Guillermo Santiago Hernández Núñez, director de la Unidad Básica de Correos Sancti Spíritus, quien explicó que en ese período el cartero presentó un certificado médico, luego otro y nunca se incorporó, a pesar de que lo visitamos y prometió hacerlo una vez vencido el último. Esto provocó que se extendiera el tiempo sin distribuir la prensa en la zona y se incrementaran las insatisfacciones de las personas afectadas.

“No obstante, a todo aquel que se acercó a la oficina para reclamar sus periódicos ya pagados se les entregó el grupo que le correspondía y se les explicó que en el mes de mayo, si no se restablecía el servicio, no se cobraba y que no se le suspendía la suscripción”, añadió Hernández Núñez.

Hoy en la ciudad de Sancti Spíritus se necesitan 27 carteros y solo están trabajando 17, situación dada, fundamentalmente, por los bajos salarios que devengan. “Las plazas están puestas en convocatoria como está establecido y las ofertas se encuentran en la Dirección Municipal de Trabajo”, aseguró el directivo.

Afortunadamente, ya comenzó un distribuidor en dicha zona desde el pasado 2 de junio.

ALGUNAS REFLEXIONES

Es una realidad que la Empresa de Correos ha sufrido durante años la falta de carteros para prestar los diferentes servicios, pero resulta contraproducente que los asiduos lectores a la prensa impresa que están suscritos para que les llegue a sus viviendas tengan que pagar por adelantado ese servicio, por indicación nacional, y luego no se les preste.

Lamentable resulta que el país invierta cifras millonarias en la adquisición de papel, tinta, planchas de impresión y otros recursos importados para la confección e impresión de los diferentes periódicos, y luego no pocos se queden amontonados en un local o, en el mejor de los casos, el lector afectado que se dirija a la institución reciba ejemplares editados hace un mes y más. La prensa escrita no es un pomo de aceite o de detergente, es un medio para informar con inmediatez y sistematicidad.

Por otro lado, resultaría provechoso mayor intercambio de la Empresa Provincial de Correos y sus Unidades Básicas con la Dirección Municipal de Trabajo, junto a las principales autoridades gubernamentales de cada territorio que tienen que ver con este asunto, para buscar alternativas que ayuden a resolver el mencionado déficit de carteros, porque el suscriptor no puede ser la víctima por no recibir, como está previsto, un servicio que ya pagó.