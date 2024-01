Artemisa ya espera por rival para discutir título de Liga Élite del Béisbol Cubano

El retador de Artemisa saldrá del duelo entre Matanzas y Las Tunas.

Artemisa consiguió su cuarto triunfo sobre Industriales al batirlos este viernes 4-0 en el estadio Latinoamericano y se convirtió en el primer finalista de la II Liga Élite del Béisbol Cubano.

Una ofensiva de 10 imparables donde destacó un cuadrangular de Dennis Laza y trabajo monticular de Yuniesky García, José Ignacio Bermúdez y Liván Moinelo, permitieron que los Cazadores les dieran la estocada final a los Leones capitalinos y pasaran a discutir un campeonato nacional por primera vez en su historia.

Durante el choque, la batería azul se vio totalmente silenciada por los lanzadores artemiseños, quienes solo permitieron un hit, en el noveno, mientras tiraba las serpentinas Liván Moinelo y enfrentaba a Christian Rodríguez, de acuerdo con el reporte de Cubadebate.

Hizo la apertura Yunieski García, quien saltó del box en el tercero por una lesión en el pie, devenida esguince de segundo grado. Cuando parecía que el juego conspiraba a favor de los Industriales, salió a su rescate José Ignacio Bermúdez, quien se creció sobre el montículo en cuatro entradas y un tercio, a la postre ganador del desafío. En el octavo y noveno innings la escena quedó lista para el estelar relevista Liván Moinelo.

De uno, dos y tres retiró el octavo, con dos ponches incluidos. A la hora de recoger los bates, llegaron algunas complicaciones para el zurdo que tuvo que emplear más de 40 lanzamientos. Le pegaron un indiscutible, pero luego, apelando a su velocidad, con rectas de 92 y 93 millas, logró el cero, con un ponche de oro que no olvidarán los artemiseños en mucho tiempo.

En declaraciones al canal Tele Rebelde el pinareño reconoció haber presentado esta noche algunos problemas con el control. “Me enredé un poco, pero después salí a hacer el trabajo y salió el resultado”.

Sobre la final adelantó que el conjunto está muy inspirado. “Saldremos a darlo todo. Artemisa quedará campeón. Cepeda nunca ha sido campeón nacional, y quizás ahora lo haga”.

Excelente picheo y el trabajo en equipo ayudaron al triunfo de los cazadores. Las palmas también para Industriales que tras enfrentar varias lesiones en la clasificatoria, apeló a la banca, a la versatilidad de sus jugadores y logró incluirse entre los cuatro.

El director de Artemisa, Yulieski González, dedicó el triunfo a la afición y agradeció a sus cazadores. “Estoy muy contento tanto con los refuerzos como con los muchachos que constituyen la base del equipo. Es una victoria de todos.

“Es un resultado para el que no encuentro palabras. Representa algo muy grande para la provincia. Le agradezco al pueblo de Artemisa. Sin su apoyo, las cosas no lucirían tan bonitas y no hubiesen sido posibles”, aseguró González.