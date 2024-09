Casi un trabalenguas

Ilustración: Osval

El término arteriosclerosis pudiera haber llegado a la lengua española desde el francés. Según el Diccionario médico-biológico, histórico y etimológico (DICCIOMED) de la Universidad de Salamanca, es la dicción francesa artériosclérose la primera que se documenta en la lengua científica moderna, exactamente en 1833.

En tal caso, los segmentos arterio- y –sclerosis de la voz española serían la adaptación de artério- y –sclérose —que provienen, en última instancia, del griego ἀρτηρία ‘vaso sanguíneo’ y σκλήρωσις ‘endurecimiento’—.

Una veintena de compuestos en el ámbito médico de nuestro idioma tienen el formante arterio-, con el significado ‘arteria’: arteriocapilar, arteriopatía, arterioplastia, arteriotomía, arteriovenoso... Por lo contrario, son escasos los que tienen –sclerosis.

Acaso por la existencia en español de la palabra esclerosis ‘endurecimiento patológico de un órgano o tejido’, algunos hablantes prefieren la variante arterioesclerosis, con e interpuesta. El Diccionario de la lengua española (DLE) y el DICCIOMED refrendan ambas dicciones. La arteriosclerosis ~ arterioesclerosis, dice el DLE, es el endurecimiento más o menos generalizado de las arterias.

En Cuba se usa arteria —a veces en plural, arterias— como un acortamiento de arteriosclerosis ~ arterioesclerosis, en el que se ha modificado la vocal o del tema culto de composición arterio-, sustituyéndola por la a final del sustantivo español arteria: Fulana tiene arteria, por ejemplo.

Su empleo mayoritario, sin embargo, no indica de manera estricta la condición patológica. Con expresiones como Menganito tiene las arterias en su punto el hablante alude, más bien, a ciertas alteraciones en la conducta o el carácter de alguien, como la pérdida de memoria, el malhumor, la irascibilidad o la violencia, aun cuando no sean expresión o consecuencia de la arteriosclerosis. Probablemente los trastornos mentales que ella puede generar en pacientes con demencia vascular hayan motivado el desplazamiento de sentido que dio origen a este tipo de realizaciones coloquiales y a otras con el adjetivo esclerótico, ca: No hay quien te resista: estás esclerótica.

Asimismo, existen aterosclerosis y su variante ateroesclerosis. En vez de arterio-, el primer elemento de los compuestos es atero-, del griego ἀθήρα ‘papilla’, uno de los constituyentes etimológicos de ateroma, palabra que designa la acumulación de colesterol en la pared interna de las arterias. La aterosclerosis ~ ateroesclerosis refiere la esclerosis y estrechamiento arterial que tal acumulación provoca. Por consiguiente, son términos más específicos que arteriosclerosis ~ arterioesclerosis, cuyo significado no apunta a la causa de la condición patológica.

Parece un trabalenguas, ¿no? La impresión se refuerza cuando uno descubre en internet sitios especializados que utilizan arteriosclerosis ~ arterioesclerosis como equivalentes o sinónimos absolutos de aterosclerosis ~ ateroesclerosis.

Mientras arteriosclerosis ~ arterioesclerosis han trascendido del lenguaje especializado al habla común, no sucede igual, al menos en Cuba, con aterosclerosis ~ ateroesclerosis. De otra parte, amigos médicos me han confesado que nunca emplean arteriosclerosis ~ arterioesclerosis, sino aterosclerosis ~ ateroesclerosis, habida cuenta de que la acumulación de placas de ateroma resulta la causa más común de la esclerosis arterial.

Según el DICCIOMED, el origen de aterosclerosis es también francés, athérosclérose, documentado por vez primera en 1904. Como ocurre con muchísimas creaciones de ascendencia grecolatina en el vocabulario científico, el DLE no declara la lengua moderna a través de la cual entró al español.

La interposición de e en la variante española ateroesclerosis debe obedecer a la misma razón que explicaría el surgimiento de arterioesclerosis.