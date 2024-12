Ojalá pudiera volver a vivir esos años

La superación profesional es fundamental para Yilian. (Foto: Cortesía de la entrevistada)

La mente guarda recuerdos imprescindibles en la vida de una persona; el corazón sabe bien cómo atesorarlos en lo profundo para, con humildad, no dejar morir esos instantes perecederos. Así le sucede a la joven Yilian Bárcena Rodríguez, quien resultó la mejor graduada de la Universidad José Martí Pérez de Sancti Spíritus (UNISS) en el curso que concluye.

La licenciatura en Contabilidad y Finanzas es uno de sus logros más importantes, al igual que su pequeña hija, quien nunca fue un impedimento para permanecer en los caminos del saber y no rendirse.

Yilian, con voz entrecortada, cuenta a Escambray cómo mantuvo su empeño de ser universitaria, a pesar de la covid, el ingreso por el embarazo y otros asuntos cotidianos.

¿Cómo fue iniciar la carrera y enfrentarse a una pandemia como la covid?

“Empecé el primer año de la universidad en plena pandemia. Fue un solo mes de clases y luego las suspendieron para convertir la casa de altos Estudios en centro de aislamiento. Entré a Zona Roja cuatro veces y cerré el último grupo. Luego, me incorporé a la docencia. Obtuve el reconocimiento que otorgó en aquel entonces la Unión de Jóvenes Comunistas: Jóvenes por la vida. Fueron circunstancias muy difíciles.

“No obstante, participé en YayaboCiencia 2021, primer evento en el que pude, incluso, publicar y me dio la posibilidad de formar parte activa en varios cursos online”.

Llegas a ser elegida la estudiante mejor graduada de la UNISS, en gran parte, por esa participación en eventos. ¿Qué valor le concedes a la superación?

“La superación es fundamental si deseas ser un profesional preparado en cualquier carrera universitaria. La UNISS me dio la posibilidad de participar tanto por la vía virtual como presencial en seminarios internacionales y nacionales, eventos de la Asociación Nacional de Economistas de Cuba y en todos los certámenes organizados por la Cátedra Raúl León, a la que pertenecemos los alumnos de Contabilidad y Finanzas”.

¿Qué momentos marcaron su vida estudiantil?

“Universidad 2024 es uno de ellos; igualmente, el X Congreso de la Federación Estudiantil Universitaria; así como el conteo de activos fijos, que es más propio de mi carrera, y en la XV Comprobación Nacional del Control Interno, donde representamos a la facultad. Además, las tareas de impacto en las comunidades”.

Yilian cuenta también entre sus más trascendentales recuerdos el significado de los valores que le transmitió la universidad en sus años de estudio.

Tiembla nuevamente su voz y, después de un respiro profundo, responde de inmediato: “La Universidad a mí me ha hecho crecer, personal y profesionalmente. Soy una mejor persona gracias a todos los profesores que me apoyaron, y estuvieron para nosotros durante cada etapa. Aprendí a ser más humana, más educada, más activa”.

Una noticia impactó a Yilian cuando se encontraba apenas en el segundo año de la carrera. Estaba embarazada y dar a luz un bebé suponía mayor esfuerzo, dudas, incertidumbres.

“Quedé embarazada. Habíamos salido de la pandemia; pero ese suceso no impidió que continuara con mi formación. Venía a todos los turnos de clases, y faltaba muy poco a las actividades extensionistas. Luego, tuve que ingresar en el segundo período.

“Mi niña nació en diciembre; ya en ese entonces fue el examen final del año. Mis compañeros me habían llevado las libretas y resúmenes, copiaba todo y estudiaba. Los profesores me hacían evaluaciones en el hospital. Así me preparé y realicé las pruebas en la universidad”.

Muchas veces, dice Yilian, tuvo que extraerse la leche para que su mamá atendiera a la niña, pero el sacrificio no fue en vano. Con la ayuda de su esposo, su mamá, estudiantes y profesores culminó con éxito su curso académico.

¿Qué desafíos te impone ser la mejor graduada de la UNISS?

“Ese es el mayor reconocimiento que ostenta un estudiante universitario. Los sacrificios fueron incontables, y ahora me propongo nuevas metas. Lo primero es llevar a la práctica los conocimientos adquiridos, y seguir con mi superación como profesional. Aspiro a un doctorado, una oportunidad única para el crecimiento y la investigación.

“Fueron años intensos, que no hubiesen sido posibles sin el respaldo de quienes me rodean. Ojalá pudiera volver a vivir esos años; los mejores cuatro años de mi vida”.