Comisiones del Parlamento cubano abordaron temas prioritarios del país

Los diputados de las 10 comisiones permanentes de trabajo del Parlamento cubano trataron asuntos medulares del desarrollo y sus perspectivas

En sesiones en el Palacio de Convenciones de La Habana, ministros y directivos ofrecieron detalles de su nivel de gestión, y en el caso del grupo de Asuntos Económicos, Ricardo Cabrisas, vicepresidente del Consejo de Ministros y titular del Ministerio de Economía y Planificación, explicó sus prioridades.

Mencionó que entre los propósitos principales del organismo figuran el control y seguimiento a la ejecución del plan, el reordenamiento de la deuda corriente generada por cartas de créditos vencidas, el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030, la Inversión Extranjera y su participación en el desarrollo económico de la Isla.

Sin embargo, llamó la atención de que las tardías solicitudes de modificación al plan del actual año, realizadas algunas de ellas por errores en la planificación de Organizaciones Superiores de Desarrollo Empresarial, no favorecen el necesario avance en esa dirección.

Dijo que el uso racional y eficiente de los recursos también sigue siendo una batalla permanente, al igual que evitar el incremento de los inventarios, cuando el 30 por ciento de ellos se concentra en mercancías listas para la venta y producciones terminadas.

Ena Elsa Velázquez Cobiella, ministra de Educación, señaló en la comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente que este año fueron superiores en comparación con el ciclo anterior, los resultados en las tres pruebas de ingreso para el acceso a la universidad, en su primera convocatoria.

Adelantó algunas novedades del futuro ciclo, entre ellas el que los alumnos ganadores de concurso a nivel provincial y nacional, o los seleccionados para las Olimpiadas Internacionales, siempre que quieran ingresar a la universidad en carreras pedagógicas, puedan hacerlo sin exámenes de ingreso.

El próximo curso deben ingresar por esta vía 443 estudiantes de manera directa, y se concentran fundamentalmente en las casas de altos estudios de Pinar del Río, Granma, Las Tunas y Villa Clara, anunció.

Elba Rosa Pérez Montoya, ministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, disertó sobre el diseño de una estrategia acerca de los parques tecnológicos.

Además, la necesidad de potenciar el vínculo entre las universidades y los centros de investigación, el funcionamiento de los Polos científicos , en particular los de La Habana, Artemisa y Mayabeque, así como el Plan de Estado para el enfrentamiento al cambio climático, conocido por Tarea Vida.

Otro sector clave, el de la salud, evidenció el interés de ofrecer en 2018 asistencia médica en más del 70 por ciento de las instalaciones del sistema primario del país, de acuerdo con Roberto Morales Ojeda, vicepresidente del Consejo de Estado y titular del MINSAP.

Los demás servicios serán recibirán por los pacientes en las otras instalaciones hospitalarias, aclaró Morales Ojeda en una intervención en la Comisión de Salud y Deporte.

Agregó que esa es una de las bondades del sistema de salud en general, el hecho de que todo ciudadano puede ser atendido en cualquier unidad asistencial de la nación, aunque debe ser asesorado para impedir los cuantiosos gastos en consultas y su transportación personal.

También se prevé el aumento de la calidad de las prestaciones en las policlínicas, y el incremento de las exportaciones de los servicios y, según sus estadísticas, en los últimos siete años la actividad de este tipo se incrementó en un 200 por ciento, a fin de contribuir al desarrollo interno y continuar la cooperación solidaria con otros pueblos.

Los parlamentarios que se ocupan de Asuntos Constitucionales y Jurídicos se pronunciaron por fortalecer el vínculo con la población, como parte del Programa de Perfeccionamiento del Poder Popular, y legislar sin perder de vista los intereses de quienes los eligieron.

Joaquín Bernal, su vicepresidente, ponderó la participación mayoritaria de la mujer, 27 del total de 37 diputados que la componen, y la diversidad de los organismos, instituciones y sectores representados.

Esa amplia gama, abundó Bernal, favorecerá conocer cómo piensa la sociedad en su conjunto y cuáles son sus intereses, lo que permitirá legislaciones más justas y adecuadas.

Los que tienen que ver con la Industria, Construcciones y Energía conocieron sobre el estado de políticas y programas inversionistas del sector, que proyecta modernizarse con acompañamiento de socios extranjeros.

En presencia del Comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez, vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, el titular del ramo, Salvador Pardo Cruz, informó acerca de la marcha de la Política de Reciclaje, propuesta a modificarse, y bajo la cual se obtuvieron en 2017 ventas de 359 mil toneladas de desechos.

De acuerdo con el ministro, una de las prioridades recae en la recuperación de desechos, con énfasis en el manejo integral de residuos sólidos urbanos y de los generados en el ámbito doméstico, hasta ahora retos para ese organismo.

El Grupo Azucarero AZCUBA anunció la terminación antes de tiempo de la zafra 2017-2018, debido a una intensa sequía durante los dos últimos años, cuantiosas lluvias desde septiembre pasado con el huracán Irma y las más recientes.

José Carlos Santos Ferrer, vicepresidente primero de AZCUBA, intervino en la Comisión Agroalimentaria, donde explicó que en el primero caso, el impacto de la falta de precipitaciones generó bajos niveles de crecimiento en la caña y en el segundo, Irma afectó más del 50 por ciento del área, con tallos partidos y descogollados, cepas volcadas, cañas encamadas e inundadas.

Para colmo, de septiembre a enero cayeron 198 milímetros por encima de la media, que estimularon el enraizamiento de la caña encamada, exceso de hijos aéreos en tallos partidos, renuevos con 2-3 meses y con un incremento de la masa verde, agregó.

Explicó que tales aspectos generaron atrasos en la arrancada, paralizaciones reiteradas, afectaciones al rendimiento industrial y al balance energético de los centrales, por la mala calidad de la materia prima, que dieron lugar a un deterioro total de los indicadores del plan.

Sin embargo, desde finales de abril se mantuvieron las lluvias, que paralizaron la contienda, tras realizarse ajustes a los estimados en esas condiciones y que influyeron en que no se pudieran materializar sus objetivos generales, especificó.

En su primera reunión, la Comisión de Atención a la Juventud, la Niñez y la Igualdad de Derechos de la Mujer, reveló cuán intenso, vasto y diligente será su quehacer durante la IX Legislatura.

A diferencia de otros, este grupo permanente de trabajo transversaliza todos los espacios de actuación en la sociedad y eso explica la variedad de temas, de aristas para el enfoque y de organismos e instituciones involucrados en su gestión, afirmó la diputada Arelys Santana Bello, presidenta de la Comisión.

En el plano externo, los especializados en Relaciones Internacionales aprobaron declaraciones de respaldo y solidaridad con los pueblos de Venezuela y Nicaragua, asediados por elementos violentos que pretenden desestabilizar esas naciones.

La diputada Yolanda Ferrer Gómez, su presidenta, denunció los intentos por desestabilizar al gobierno sandinista encabezado por el presidente Daniel Ortega y censuraron que Venezuela sea agredida y hostigada por el gobierno norteamericano, emergentes fuerzas de derecha de la región, y la Organización de Estados Americanos.

Aunque las deliberaciones de los grupos permanentes de trabajo del Parlamento cubano tuvieron un carácter informativo por efectuar sus primeras reuniones desde su reciente creación, los legisladores nuevos y de más tiempo de pertenencia hicieron preguntas, pidieron explicaciones y expusieron sugerencias.

En un primer momento evaluaron los resultados de la anterior Legislatura, el proyecto de directivas que guiarán su desempeño durante los próximos cinco años y se familiarizaron sobre el funcionamiento de organismos de la Administración Central del Estado y de organizaciones relacionadas con las esferas de su competencia.

El proceso de Reforma Constitucional, aprobado el sábado en sesión extraordinaria, será una prioridad, con vistas a lo cual cada comisión enfocará sus tareas en la modificación de la Carta Magna del país, más allá de las acciones que deberán encabezar la de Asuntos Constitucionales y Jurídicos y la creada para elaborar y presentar el proyecto de Constitución.

En el período 2018-2023 esos grupos de trabajo darán continuidad, además, a la implementación de los acuerdos del séptimo Congreso de Partido, a los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, y al Plan Nacional de Desarrollo hasta 2030.