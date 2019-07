Los insultos de los fans de El Chacal a la periodista que se atrevió: “Creo que le quedó grande la yegua”

Presentación de El Chacal en la villa espirituana Los Laureles el pasado tres de julio. (Foto: Tomada de Facebook)

La polémica en torno al comentario “El problema no es el Chacal” ha develado fisuras que van mucho más allá del espectro cultural y acusan deslices tanto educativos como sociológicos

Imaginativa como me pongo a veces, he visto por estos días escenas que no llegaron a suceder. Me alegro de que existan solo en mis fantasías, porque si fuera la vida real, una respetable colega estaría ahora mismo golpeada, no sin defenderse con dignidad; no sin, probablemente, salir airosa en la pelea.

Pero ni está la prensa revolucionaria para ponerse al nivel del más soez de sus censores, ni se concibió para atizar fuegos fútiles contra grupos de población, sean cuales fueren. Toca a ella, ya lo exponía Martí magistralmente en el lejano 1875, “encaminar, explicar, enseñar, guiar, dirigir; tócale examinar los conflictos (…), proponer soluciones, madurarlas y hacerlas fáciles, (…). Tócale, en fin, establecer y fundamentar enseñanzas, si pretende que el país la respete, y que conforme a sus servicios y merecimiento, la proteja y la honre”.

Claramente, estas cavilaciones giran en torno al comentario El problema no es el Chacal, de la periodista Elsa Ramos Ramírez. En la versión digital de Escambray puede leerse una extensa relación de opiniones, no todas discordantes con la autora, pero en su mayoría ofensivas y marcadas por la agresividad. No pocas quedaron en los buzones electrónicos, por no cumplir con los requisitos mínimos para su publicación.

“Creo que le quedó grande la yegua”, “usted debe tener problemas mentales”, “falta de respeto”, “una troglodita que se quedó 30 años parada en el tiempo”, “comunista dictadora” y “dedique su talento a otros temas” son algunos de los calificativos o recomendaciones que han escrito los fans de El Chacal junto al comentario de la reportera, una selección que me atrevería a sugerir para alguna de las tantas antologías reguetoneras, que muy bien usted puede estar “degustando” ahora mismo a bordo de una Yutong o parado en la esquina de su casa.

Justo cuando el país se afana en materializar el llamado del Presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez en el reciente Congreso de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac) “a desatar una irreconciliable batalla contra la incultura y la indecencia”, aflora esta especie de defensa a ultranza de un representante de la llamada música urbana nuestra y, peor aún, este ataque directo a una reportera por el mero hecho de ejercer su criterio como exponente de la prensa nacional.

De más está decir que el músico visitante no era el objeto de la crítica en cuestión, en tanto sí lo fueron los mecanismos que llevan a que letras de la índole de muchas de sus canciones se difundan con tal profusión que llegan a instaurarse en la preferencia del público juvenil. Eso, pese a resultar denigrantes muchos de sus estribillos, debido a su corte sexista, vulgar y grosero.

Nada me impide suponer que bajo el efecto de cuatro tragos y a la salida de un concierto de reguetón duro —jamás a la salida de uno de música clásica o cuando menos, culta—, de haber tenido cerca a la cronista que “atacó” a su ídolo muchos de los internautas que opinaron en Escambray habrían embestido contra ella de forma real. ¡Qué ironía en un país que se ha cuidado de dar instrucción y cultura a su pueblo desde el instante mismo en que se instauró la Revolución en el poder!

Una de las mayores enseñanzas de este incidente es la gran incultura que subyace en las mentes de un amplio número de personas, y la ausencia casi total de modales para comportarse y relacionarse en Internet y las redes sociales. Limitándonos solo a la esfera del lenguaje, resulta vergonzoso su uso por parte de personas que se declaran jóvenes, en el que emergen desde vocablos inapropiadamente utilizados por significar lo contrario a lo que se quiere decir, hasta errores ortográficos y sintácticos garrafales.

Pero para no correr la misma suerte de la colega, crucificada —mayormente— por ignorantes y alabada —también mayormente— por conocedores del tema, me adelanto a aclarar: mi juicio va enfilado, más que a los seguidores de El Chacal o de cualquier otro reguetonero, a los padres o adultos responsables de guiarlos.

Seguí a través de Facebook una polémica no menos enconada que la publicada por mi medio de prensa, solo que aquella estaba despojada de groserías, palabras soeces y serios problemas de redacción, excepto cuando el máximo representante de la Uneac en la provincia, en los días previos al espectáculo que actuó como detonante, citó algunos de los textos que, según él, ha popularizado el cantante, los que ahora Escambray reproduce:

“La cuca, me coge el pepino y me lo machuca por eso, partirte como yuca tú me gustas, con su movimiento esta noche nos fuimos en el evento. Dale cintura, dale cintura, dale cintura, dale cintura, para que la gente vea de que tú eres dura” (sic.)

“Quiere que le meta bien bruto, bien bruto, más bruto. /Se molesta si no la subo. /En esta noche de pasión/ la única precaución/ es usar condón/…”. Y también: “A ti te lo hacen to’/ a ti te lo hacen to’/ en el balcón, terraza y cocina comedor./ Estoy para meterte el palo en la fogata…/”. (sic.)

Ahora quienes desconocían tales “ruidos” o “escándalos”, pero pueden imaginarlos, música de estruendo, baile febril y consumo de alcohol como fondo, penetrando por los oídos de sus hijos —me cuento entre tales “ignorantes”— podrán decidir si, de verdad, les gusta o no cierto tipo de música en la preferencia de sus querubines. Podrán decidir, además, si era como para poner el grito en el cielo luego de leer un comentario que busca alertar, proponer soluciones y fundamentar enseñanzas. Así lo quería Martí.