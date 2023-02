Registra Sancti Spíritus alto índice de embarazos en la adolescencia

Ilustración: Martirena.

Aunque en el año 2022 los embarazos en la adolescencia mostraron cierto decrecimiento en Sancti Spíritus, su presencia sigue elevada en la actual etapa, lo cual constituye un serio problema social y de salud en el territorio.

Según informó Radio Sancti Spíritus, al término del período anterior la provincia reportó 23 madres adolescentes en las edades comprendidas entre 12 y 19 años, y otras 478 menores de 20, situación que enciende las alarmas de las autoridades sanitarias espirituanas.

Así lo confirmó la licenciada en Psicología Noemí Coello Pérez, al frente de la Cátedra de Sexología y Educación Integral de la Sexualidad, quien explicó que a nivel de país y en la provincia se registran altas tasas de fecundidad adolescente, un fenómeno que urge atenuar, en el afán de garantizar el desarrollo exitoso de esta etapa, marcada por profundos cambios físicos, psicológicos y sociales.

“La adolescencia no es una edad óptima para tener hijos. Se interrumpen las oportunidades de continuar estudios; en la mayoría de los casos, los muchachos no sostienen relaciones de pareja estables, y no poseen independencia económica”, refirió la licenciada en Psicología.

Asimismo, confirmó que entre los municipios con mayores cifras de embarazos tempranos se encuentran Sancti Spíritus, Trinidad, Jatibonico y La Sierpe, estos dos últimos por encima del 20 por ciento de la media nacional.

El incremento de la fecundidad adolescente, al decir de Coello Pérez, provoca indicadores de salud materno-infantil desfavorables, entre los que predomina el bajo peso al nacer. Igualmente, resaltó que muchas veces el parto precoz desencadena problemáticas negativas que afectan la salud sexual de las jóvenes.

La jefa de la Cátedra de Sexología y Educación Integral de la Sexualidad destacó la necesidad de dialogar con este grupo etario sobre la importancia de asumir la sexualidad de manera responsable, promover la planificación familiar, la maternidad y la paternidad conscientes, con el propósito de favorecer la salud sexual y desarrollar una tendencia hacia la prevención.

(Con información de Radio Sancti Spíritus)