Asiste presidente cubano a encuentro de personas con discapacidad

El evento se desarrolla en el marco de la XV Jornada de Equiparación de Oportunidades. (Foto: ACN)

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, asistió este lunes al Primer Encuentro de Organizaciones de Personas con Discapacidad, celebrado en el Palacio de Convenciones de La Habana.

El evento se desarrolla en el marco de la XV Jornada de Equiparación de Oportunidades, organizada por la Asociación Cubana de Personas con Discapacidad Físico-Motoras (Aclifim), y cuenta con la participación de todas las organizaciones nacionales que agrupan a personas con discapacidad en el país, según informó la Presidencia de la República.

Durante la inauguración, la presidenta nacional de la Aclifim, Mabel Ballesteros, explicó que el propósito del encuentro es compartir experiencias y construir colectivamente espacios de aprendizaje, a partir de los principales acuerdos alcanzados en los congresos de cada organización, así como identificar y abordar las brechas que aún persisten en la plena inclusión social.

El mandatario cubano destacó la trascendencia del evento como expresión de patriotismo y solidaridad, y valoró la decisión de los participantes de dedicar esta jornada al centenario del líder histórico de la Revolución, Fidel Castro.

Díaz-Canel subrayó que se trata de un espacio para evaluar y debatir los avances logrados en la equiparación de oportunidades, principio que ha permitido a la sociedad cubana avanzar hacia la justicia y la inclusión, incluso en medio de las severas limitaciones impuestas por el recrudecimiento del bloqueo estadounidense.

El presidente enfatizó que el encuentro se realiza con un concepto de unidad, en el que las asociaciones trabajan juntas para construir consensos sobre los próximos pasos a seguir, con un enfoque crítico y realista frente a las condiciones actuales, y como oportunidad para examinar y perfeccionar su labor en beneficio de las personas con discapacidad.