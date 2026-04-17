INOTU confirma: No hay prohibiciones para poner paneles solares en Sancti Spíritus

En esta emisión del noticiero de Escambray se despejan no pocas dudas en torno a la instalación de los paneles solares, y se abordan otros interesantes asuntos de la agenda pública

Cuba apuesta por el desarrollo de la Energía Solar Fotovoltaica. En los últimos días, disímiles fueron los comentarios, sobre todo en las redes sociales, acerca de permisos, pagos al Estado y medidas de todo tipo que crearon malestar en la población.

Por ello, VisionEs salió en busca de respuestas. Además, este noticiero se acercó al quehacer de la Refinería de Petróleo Sergio Soto, única en el país que refina crudo cubano.