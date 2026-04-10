VisionEs

Acuicultura espirituana contra viento y marea

En esta emisión de VisionEs, el noticiero de Escambray, se abordan interesantes asuntos de la agenda pública

Audiovisuales Escambray

10 abril, 2026 - 5:35am

En esta emisión se amplía en torno a cómo el sector de la pesca se sobrepone a las complejidades del contexto y se mantiene entre los mejores del país. También, se comenta sobre las consecuencias de la adicción al celular y se visibiliza el quehacer de un centro de puntería en Cuba.

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